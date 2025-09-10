RIPPLE (XRP)

3 Dolar Civarında Sıkışıp Kalan XRP’de İşler Yolunda Değil: Ödeme Hacmi 114 Milyona Düştü

Özet

  • XRP, 10 Eylül’de 2,96 dolar seviyesinde işlem görürken 3 dolar civarındaki sıkışma sürüyor.
  • Fiyat 2,92–3,10 dolar aralığında dalgalanırken, XRP Ledger’da işlem hacmi 114 milyon seviyesine geriledi.
  • Hacimdeki bu düşüş ağ üzerindeki ödeme yoğunluğunun zayıflamasına neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP, son 24 saatte yüzde 1,29 düşüşle 2,96 dolar seviyesine geriledi. Kısa vadeli grafiklerde fiyat direnç bölgesine yakın bir noktada ve piyasa katılımcıları 3 dolar seviyesindeki kritik eşiğe odaklanmış şekilde bekliyor. Altcoin‘in ödeme hacmindeki düşüş ise ağ üzerindeki faaliyetlere yönelik dikkat çekici bir gelişme oldu.

Alt Başlıklar
XRP Fiyat HareketleriXRP Ledger’de Ödeme Hacim 100 Milyona Kadar Düştü

XRP Fiyat Hareketleri

Saatlik grafikte XRP coin‘in fiyatı 3 dolar direncine yakın işlem görüyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3,02 dolar ve 3,10 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak fiyatın 2,90 dolar desteği ile 3,10 dolar direnci arasında hareket etmeye devam etmesi daha olası görülüyor. Orta vadede 2,72 dolardaki sahte kırılım sonrası başlayan yükseliş trendi korunuyor ve bu aşamadan sonrası için fiyatın yönü 3 dolar seviyesi üzerindeki mum kapanışlarına bağlı.

XRP’nin Günlük Grafiği

Günlük grafik incelendiğinde XRP, yaz aylarında görülen ralli sonrasında düşüş trendi çizgisi altında işlem görüyor. Fiyat 50 günlük EMA’nın bulunduğu 2,92 dolar ila 3,10 dolar arasında sıkışmış durumda. Göreceki Güç Endeksi (RSI) göstergesi 55 seviyesinde yer alarak piyasanın nötr konumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo fiyatın güçlü bir kırılım olmadan dar bir bantta hareket etmesine işaret ediyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre XRP, haberin hazırlandığı sırada 2,9683 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3 doların aşılması halinde yukarı yönlü hareketler gündeme gelirken, aşağı yönde 2,92 dolar desteği öne çıkıyor.

XRP Ledger’de Ödeme Hacim 100 Milyona Kadar Düştü

Öte yandan XRP Ledger üzerinde son 24 saatte gerçekleşen ödeme hacmi 114.07 milyon olarak kaydedildi. Böylece XRP, günlük 100 milyonun üzerinde ödeme hacmi gerçekleştiren ağlar ligine geri döndü. Önceki haftalarda bu rakam 200-300 milyon aralığında seyrederken, bazı günlerde 2 milyara kadar yaklaşmıştı.

XRP’nin öne çıkan kullanım alanı hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi ödemeler olarak biliniyor. Bu nedenle ağ üzerindeki ödeme hacmi ekosistemin sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor. Bu taraftaki hacim düşüşü ağ üzerindeki talebin azaldığını ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Grafiğinde Tarih Tekerrür Eder mi? 10 Dolar Senaryosu Yeniden Gündemde

Dev Borsa Duyurdu: XRP İçin Yeni Sözleşme Sunuldu

Şimdi Duyuruldu: Ripple ve İspanyol Bankacılık Devi BBVA Arasındaki İş Birliği Güçlendi

XRP’de Soğuk Coinbase Rüzgarı: 132 Milyona Düştü

2025’te 20 Dolar İddiası! XRP İçin Yapay Zeka Neler Diyor?

XRP’de Yanlış Fiyatlama Sinyali: Şimdi Ne Olacak?

XRP ve Ethereum İçin Uzmandan Son Nokta: Bitcoin’in Gölgesinde Kalmaya Devam Edecekler

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Kripto Paralar İçin Muhteşem 10 Eylül ABD Enflasyon Verisi Geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?