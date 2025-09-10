3 Dolar Civarında Sıkışıp Kalan XRP’de İşler Yolunda Değil: Ödeme Hacmi 114 Milyona Düştü

XRP, son 24 saatte yüzde 1,29 düşüşle 2,96 dolar seviyesine geriledi. Kısa vadeli grafiklerde fiyat direnç bölgesine yakın bir noktada ve piyasa katılımcıları 3 dolar seviyesindeki kritik eşiğe odaklanmış şekilde bekliyor. Altcoin‘in ödeme hacmindeki düşüş ise ağ üzerindeki faaliyetlere yönelik dikkat çekici bir gelişme oldu.

XRP Fiyat Hareketleri

Saatlik grafikte XRP coin‘in fiyatı 3 dolar direncine yakın işlem görüyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3,02 dolar ve 3,10 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak fiyatın 2,90 dolar desteği ile 3,10 dolar direnci arasında hareket etmeye devam etmesi daha olası görülüyor. Orta vadede 2,72 dolardaki sahte kırılım sonrası başlayan yükseliş trendi korunuyor ve bu aşamadan sonrası için fiyatın yönü 3 dolar seviyesi üzerindeki mum kapanışlarına bağlı.

Günlük grafik incelendiğinde XRP, yaz aylarında görülen ralli sonrasında düşüş trendi çizgisi altında işlem görüyor. Fiyat 50 günlük EMA’nın bulunduğu 2,92 dolar ila 3,10 dolar arasında sıkışmış durumda. Göreceki Güç Endeksi (RSI) göstergesi 55 seviyesinde yer alarak piyasanın nötr konumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo fiyatın güçlü bir kırılım olmadan dar bir bantta hareket etmesine işaret ediyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre XRP, haberin hazırlandığı sırada 2,9683 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3 doların aşılması halinde yukarı yönlü hareketler gündeme gelirken, aşağı yönde 2,92 dolar desteği öne çıkıyor.

XRP Ledger’de Ödeme Hacim 100 Milyona Kadar Düştü

Öte yandan XRP Ledger üzerinde son 24 saatte gerçekleşen ödeme hacmi 114.07 milyon olarak kaydedildi. Böylece XRP, günlük 100 milyonun üzerinde ödeme hacmi gerçekleştiren ağlar ligine geri döndü. Önceki haftalarda bu rakam 200-300 milyon aralığında seyrederken, bazı günlerde 2 milyara kadar yaklaşmıştı.

XRP’nin öne çıkan kullanım alanı hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi ödemeler olarak biliniyor. Bu nedenle ağ üzerindeki ödeme hacmi ekosistemin sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor. Bu taraftaki hacim düşüşü ağ üzerindeki talebin azaldığını ortaya koyuyor.