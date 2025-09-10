SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

ABD’nin önde gelen düzenleyici kurumları Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para piyasasında düzenleyici uyum sağlamak amacıyla 29 Eylül 2025 tarihinde Washington’da ortak bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştaya SEC Başkanı Paul S. Atkins ve CFTC Geçici Başkanı Caroline D. Pham başkanlık edecek. Çalıştayda Ethereum (ETH) $4,416.56 ve Bitcoin (BTC) $114,531.69 gibi kripto paraların yasal konumuna dair belirsizlikler ele alınacak.

Düzenleyici Çalıştayın Gündem Maddeleri

Ortak çalıştayın gündeminde ürün ve platform tanımlarının uyumlaştırılması, raporlama standartlarının sadeleştirilmesi ile sermaye ve teminat kurallarının birleştirilmesi yer alıyor. Böylece geçmişte sıkça yaşanan yetki çatışmalarını ortadan kaldırılması hedefleniyor. Özellikle Ethereum’un statüsü konusunda farklı görüşler bu çalıştayın düzenlenmesinde etkili oldu.

SEC Başkanı Atkins ile CFTC Geçici Başkanı Pham’ın öncülüğünde yapılacak çalıştayda piyasa katılımcılarının görüş ve önerilerine de yer verilecek. Bu çerçevede düzenleyici kurumların ortak çalışması kripto para piyasasında daha net bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Çalıştay kripto para piyasasının geleceğine dair daha öngörülebilir bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Böylelikle piyasadaki belirsizliklerin azaltılması ve kurumsal aktörlerin daha net kurallarla hareket etmesi bekleniyor.

Ethereum ve Bitcoin’da Güncel Görünüm

Kripto para piyasası SEC ve CFTC‘nin el ele vermesini konuşurken altcoin piyasasının pusulası konumundaki Ethereum, son 90 günde yüzde 70,9 oranında değer kazanımıyla 4.322 dolar seviyesinden işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre Ethereum’un piyasa değeri 518.9 milyar dolarda ve yüzde 13,65’lik piyasa payına sahip. Günlük işlem hacmi ise 44 milyar doların üzerinde.

En büyük kripto para Bitcoin için de düzenleyici uyum sürecinin piyasa dinamiklerini etkilemesi bekleniyor. Özellikle spot ürünler konusundaki geçmiş iş birlikleri 29 Eylül’deki çalıştayın önceki çalışmalara dayalı bir devam niteliği taşıdığını gösteriyor.

Uzmanlar Ethereum ve Bitcoin’in piyasa değerinin ABD’de düzenleyici netlik sağlanmasıyla daha belirgin şekilde artmasını bekliyor.