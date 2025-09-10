Kripto Para

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

Özet

  • SEC ve CFTC, 29 Eylül 2025 tarihinde Washington’da kripto para piyasası için ortak bir çalıştay düzenleyecek.
  • Çalıştayla tanımların uyumlaştırılması ve düzenleyici çatışmaların giderilmesi hedefleniyor.
  • ABD'deki düzenleyici netliğin özellikle Bitcoin ve Ethereum'a yaraması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’nin önde gelen düzenleyici kurumları Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para piyasasında düzenleyici uyum sağlamak amacıyla 29 Eylül 2025 tarihinde Washington’da ortak bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştaya SEC Başkanı Paul S. Atkins ve CFTC Geçici Başkanı Caroline D. Pham başkanlık edecek. Çalıştayda Ethereum (ETH) $4,416.56 ve Bitcoin (BTC) $114,531.69 gibi kripto paraların yasal konumuna dair belirsizlikler ele alınacak.

Alt Başlıklar
Düzenleyici Çalıştayın Gündem MaddeleriEthereum ve Bitcoin’da Güncel Görünüm

Düzenleyici Çalıştayın Gündem Maddeleri

Ortak çalıştayın gündeminde ürün ve platform tanımlarının uyumlaştırılması, raporlama standartlarının sadeleştirilmesi ile sermaye ve teminat kurallarının birleştirilmesi yer alıyor. Böylece geçmişte sıkça yaşanan yetki çatışmalarını ortadan kaldırılması hedefleniyor. Özellikle Ethereum’un statüsü konusunda farklı görüşler bu çalıştayın düzenlenmesinde etkili oldu.

SEC Başkanı Atkins ile CFTC Geçici Başkanı Pham’ın öncülüğünde yapılacak çalıştayda piyasa katılımcılarının görüş ve önerilerine de yer verilecek. Bu çerçevede düzenleyici kurumların ortak çalışması kripto para piyasasında daha net bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Çalıştay kripto para piyasasının geleceğine dair daha öngörülebilir bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Böylelikle piyasadaki belirsizliklerin azaltılması ve kurumsal aktörlerin daha net kurallarla hareket etmesi bekleniyor.

Ethereum ve Bitcoin’da Güncel Görünüm

Kripto para piyasası SEC ve CFTC‘nin el ele vermesini konuşurken altcoin piyasasının pusulası konumundaki Ethereum, son 90 günde yüzde 70,9 oranında değer kazanımıyla 4.322 dolar seviyesinden işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre Ethereum’un piyasa değeri 518.9 milyar dolarda ve yüzde 13,65’lik piyasa payına sahip. Günlük işlem hacmi ise 44 milyar doların üzerinde.

En büyük kripto para Bitcoin için de düzenleyici uyum sürecinin piyasa dinamiklerini etkilemesi bekleniyor. Özellikle spot ürünler konusundaki geçmiş iş birlikleri 29 Eylül’deki çalıştayın önceki çalışmalara dayalı bir devam niteliği taşıdığını gösteriyor.

Uzmanlar Ethereum ve Bitcoin’in piyasa değerinin ABD’de düzenleyici netlik sağlanmasıyla daha belirgin şekilde artmasını bekliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

ABD Enflasyon Verileri Öncesi Balina Bitcoin, Solana ve Sui’de Büyük Risk Aldı: 40x, 20x, 10x’le Girdi

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Ufukta Dogecoin ETF Kararı Mı Var? Meme Kralı Kripto Ekosistemini Yeniden Canlandırabilir Mi?
Bir Sonraki Yazı 3 Dolar Civarında Sıkışıp Kalan XRP’de İşler Yolunda Değil: Ödeme Hacmi 114 Milyona Düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?