Son Dakika: Binance Trilyon Dolarlık Devle El Sıkıştı

Özet

  • Binance ve trilyon dolarlık Franklin kripto para varlık girişimleri için ortaklık kuruyor.
  • BNB fiyatı 1000 dolara ilerliyor ve Franklin hisseleri de yükselişe geçti.
  • Franklin 1,5 trilyon doların üzerinde varlık yönetiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dünyanın hacim bakımından en büyük borsası olan Binance önemli bir anlaşmaya imza attı. Kripto paralarla uzun süredir yakından ilgilenen Franklin Templeton şimdi de Binance ile el sıkıştı. Birinin geleneksel finansın diğeri kripto para dünyasının devi olan iki şirketin bu ortak adımı kripto paraların geleceği için son derece destekleyici.

Binance Son Dakika

BTC 113.600 dolarda ve BNB fiyatı 900 dolara ilerliyor. Aylardır BNB Coin için dört haneli fiyatların eli kulağında yazıp duruyorduk belki bugünkü ÜFE ve Franklin haberiyle saatler içinde hayal gerçek olabilir.

İki dev geleneksel finans ile blockchain arasında köprü kuracak yenilikçi ürünler için işbirliği yapacak. Bugüne kadar Franklin tokenizasyon konusunda ciddi tecrübe edindi ancak global kripto trade noktasında da Binance eşsiz tecrübelere sahip. Ortaklık duyurusunu Franklin Templeton’da EVP ve Dijital Varlıklar Başkanı olan Roger Bayston açıkladı.

Binance ile birlikte çalışarak, küresel sermaye piyasalarının gereksinimlerini karşılayan çığır açan ürünler sunabilir ve geleceğin portföylerini birlikte oluşturabiliriz. Amacımız, müşterilerin mutabakat, teminat yönetimi ve portföy oluşturmada büyük ölçekte verimlilik elde etmeleri için tokenleştirmeyi kavramdan uygulamaya taşımaktır.”

Franklin hail hazırda 1,5 trilyon doların üzerinde varlık yönetiyor ve BEN etiketli hisseleri 24,8 dolara piyasa öncesi işlemlerde bu ortaklığın motivasyonuyla yükseldi.

