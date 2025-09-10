10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

Kripto paralar için daha iyi ne olabilirdi? Geçen hafta istihdam rakamları berbat geldi ve Fed’in faizleri indirmesi için şartlar fazlasıyla olgunlaştı. Bugün gelen ÜFE verisi ise faiz indirimleri için çok daha destekleyiciydi. Eğer yarın TÜFE sürpriz derecede kötü gelmezse bu durum kripto paralar için ortamı son derece müsait hale getirecek. Son çeyrek güzel başlayabilir.

Kripto Para Yükselişi

BTC fiyatı 113.500 dolardaki kilit eşiğe dokundu ve destek seviyesi olarak 112.500 doları koruyor. Veri bugün iyi geldi ancak inanılmaz bir bayram havası yok çünkü çekirdek ÜFE önceki aylara göre yüksek. Exit Strategy buna dikkat çekerek şok yükselişi yok dedi.

Rakamlar beklentinin epey altında olsa da Fed’in yumuşak iniş hikayesi de ortadan kalktı. Bu veriyi anlamlı, olumlu kılan şey “tarifelerin etkisiyle enflasyonda inanılmaz yükselişler göreceğimiz” yönündeki kıyamet senaryolarıydı. Piyasa buna Fed tarafından fazlasıyla hazırlandı, aşırı fiyatlanan bu kıyamet senaryosu şimdi dengeleniyor.

Anlcnc1 113.500 dolardaki satıcı emir bloğunun iğnelenmesi nedeniyle 116.000 dolara kadar daha güçlü bir hareketin önünün açılmış olabileceğini yazdı.

ÜFE Verisi ve Son Çeyrek

Tarifeler inanılmaz enflasyon artışı getirmiyor ancak istihdam berbat durumda. Yani Fed faizleri indirmeli. Tahmin edilenden hızlı indirmeli çünkü Powell Jackson Hole toplantısında faiz indirim sinyali verirken ÜFE aşırı yüksek gelmişti, buna rağmen indirim dedi. Şimdi ÜFE dizginlenirken 50bp indirimle bile faiz indirim rotasına dönebilir.

Nitekim FedWatch verilerine göre 50bp indirim beklentisi günler önce sıfırken bugün %10’u aştı. Yıl bitmeden 75bp indirim yapılma ihtimali yüzde 75’e dayandı. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun yönetiminin yakında değişmesi ve Trump aleyhine veri revizyonlarının ortadan kalkmasıyla şartlar daha da iyileşebilir.

Fed eğer son çeyrekte faiz indirimlerini istikrarlı biçimde sürdürürse bu durum altcoin ETF onayları, tarihsel yükseliş tahminleri ve diğer büyük gelişmelerle birleşerek kripto paraların daha iyi koşullarda daha güçlü yükseliş yaşaması anlamına gelecek.

Borsa vadelileri artış yaşadı, hazine getirileri hafif negatif. Rakamlar halen Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde ve dün BLS 1 yılda 1 milyona yakın istihdam revizesi yaptığı için enflasyon değil, istihdam odaklı para politikasına odaklanılacak. Yani %2 artık lafta kaldı, yumuşak iniş yok.

Trump yine sahnede 16:08’de şunları yazdı;

“Az önce açıklandı: Enflasyon yok!!! “Çok geç kalan Powell” faiz oranını hemen düşürmek zorunda. Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok!!!”