Kripto Para

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

Özet

  • ÜFE beklenti altı geldi ancak aylıkta önceki aylara göre büyük bir düşüş yok bu yüzden şok yükselişi şimdilik sınırlı.
  • 113.500 dolardaki likidite alındı BTC kısa süre içinde 116 bin doları test edebilir.
  • Fed'in bu yıl 75 indirim yapması ve son çeyrekte kripto paraların güçlü yükseliş dönemi yaşaması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için daha iyi ne olabilirdi? Geçen hafta istihdam rakamları berbat geldi ve Fed’in faizleri indirmesi için şartlar fazlasıyla olgunlaştı. Bugün gelen ÜFE verisi ise faiz indirimleri için çok daha destekleyiciydi. Eğer yarın TÜFE sürpriz derecede kötü gelmezse bu durum kripto paralar için ortamı son derece müsait hale getirecek. Son çeyrek güzel başlayabilir.

Alt Başlıklar
Kripto Para YükselişiÜFE Verisi ve Son Çeyrek

Kripto Para Yükselişi

BTC fiyatı 113.500 dolardaki kilit eşiğe dokundu ve destek seviyesi olarak 112.500 doları koruyor. Veri bugün iyi geldi ancak inanılmaz bir bayram havası yok çünkü çekirdek ÜFE önceki aylara göre yüksek. Exit Strategy buna dikkat çekerek şok yükselişi yok dedi.

Rakamlar beklentinin epey altında olsa da Fed’in yumuşak iniş hikayesi de ortadan kalktı. Bu veriyi anlamlı, olumlu kılan şey “tarifelerin etkisiyle enflasyonda inanılmaz yükselişler göreceğimiz” yönündeki kıyamet senaryolarıydı. Piyasa buna Fed tarafından fazlasıyla hazırlandı, aşırı fiyatlanan bu kıyamet senaryosu şimdi dengeleniyor.

Anlcnc1 113.500 dolardaki satıcı emir bloğunun iğnelenmesi nedeniyle 116.000 dolara kadar daha güçlü bir hareketin önünün açılmış olabileceğini yazdı.

ÜFE Verisi ve Son Çeyrek

Tarifeler inanılmaz enflasyon artışı getirmiyor ancak istihdam berbat durumda. Yani Fed faizleri indirmeli. Tahmin edilenden hızlı indirmeli çünkü Powell Jackson Hole toplantısında faiz indirim sinyali verirken ÜFE aşırı yüksek gelmişti, buna rağmen indirim dedi. Şimdi ÜFE dizginlenirken 50bp indirimle bile faiz indirim rotasına dönebilir.

Nitekim FedWatch verilerine göre 50bp indirim beklentisi günler önce sıfırken bugün %10’u aştı. Yıl bitmeden 75bp indirim yapılma ihtimali yüzde 75’e dayandı. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun yönetiminin yakında değişmesi ve Trump aleyhine veri revizyonlarının ortadan kalkmasıyla şartlar daha da iyileşebilir.

Fed eğer son çeyrekte faiz indirimlerini istikrarlı biçimde sürdürürse bu durum altcoin ETF onayları, tarihsel yükseliş tahminleri ve diğer büyük gelişmelerle birleşerek kripto paraların daha iyi koşullarda daha güçlü yükseliş yaşaması anlamına gelecek.

Borsa vadelileri artış yaşadı, hazine getirileri hafif negatif. Rakamlar halen Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde ve dün BLS 1 yılda 1 milyona yakın istihdam revizesi yaptığı için enflasyon değil, istihdam odaklı para politikasına odaklanılacak. Yani %2 artık lafta kaldı, yumuşak iniş yok.

Trump yine sahnede 16:08’de şunları yazdı;

“Az önce açıklandı: Enflasyon yok!!! “Çok geç kalan Powell” faiz oranını hemen düşürmek zorunda. Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok!!!”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
