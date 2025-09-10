Yatırımcıların Gözü Kulağı APT, SOL ve WLD Coin’de, Analist Hedefleri Kaç Dolar?

Bitcoin $0.000017 fiyatı son dakika olarak duyurduğumuz ÜFE verisinin ardından beklendiği gibi yükselişe geçti. Günlükte 2 bin doların üzerinde artış yaşadı ve AVAX gibi bazı altcoinler daha fazla yükseldi. Haber akışının sıkı takibi bu yüzden oldukça önemli. Peki APT, SOL ve WLD Coin için son tahminler ne yönde?

APT ve SOL Coin

Aylıkta veri önceki dönemlere göre inanılmaz düşük değildi ancak ÜFE için beklenti o kadar korkunç seviyelere çıkmıştı ki verinin normal gelmesi heyecan uyandırdı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 114.313 dolarda zirvesini yaptı 113.500 dolardaki likidite alındığından hedefin 116 bin dolar olduğunu yazmıştık.

Peki altcoinlerde durum ne? Eğer yarın TÜFE de böyle iyi gelirse hem PCE için hem faiz indirimleri için umutlar artacak. Son gelen istihdam verileriyle bunları topladığımızda 2025 yılı son çeyreği için güzel bir tablo çıkıyor. Altcoinler Ekim itibariyle asıl ralli dönemini başlatabilir ve Eylül sonunda ETF onay beklentileri fiyatlanmaya başlayabilir. APT Coin örneğinden giden Michael Poppe şunları yazdı;

“Yani, insanların boğa piyasasının neredeyse bittiğini iddia etmelerine şaşırıyorum. Daha başlamadı bile. Çoğu altcoin 1,5-3 yıldır düşüş eğiliminde. APT de bunlardan biri, destek seviyeleriyle birlikte burada çok güçlü bir birikim var ve 20 haftalık MA’yı kırmak üzere, bu da burada bir yükseliş eğiliminin olası olduğunu gösteriyor. Ayrıca sürekli olarak ilerleme kaydediyorlar, yükseliş eğiliminin harika olacağına eminim.”

Poppe eğer haklı çıkarsa büyük bir yükseliş sinyali vermiş olacak. Mevcut fiyat APT için önceki zirveler hatırlanırsa oldukça indirimli ve en azından birkaç kat getiri potansiyeli var.

Altcoin boğası için görmemiz gereken şey kripto paraların BTC paritesinde kazanç elde etmesi. Jelle artık SOL Coin için BTC karşısında kazanç zamanı geldi diyerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Haklı çıkarsa 300 dolar üzerinde fiyat keşfi başlayabilir. SOL Coin hali hazırda 260 dolar öncesi son direnç çizgisinin eşiğinde.

WLD Coin

Sherpa bugün kızgın, uzun süredir WLD Coin için fırsat değerlendirmeleri yapıyordu. Ancak yerel zirveleri beklerken kazançlarının bir kısmını kaybetti. Eğer yükseliş devam ederse 1,88 ve 2,12 dolar seviyeleri aşılabilir. Düşüşün devamında 1,68 dolara uzanan dip test edilebilir.

“Harika bir giriş yaptım ve yerel zirvelere ulaşmasını bekleyerek aşırı açgözlü davrandım. Bunun yerine, uykuya daldım (hala iyi bir PNL ile) ve her şeyi geri kaybettiğimi ve oldukça düşük bir kâr elde ettiğimi gördüm. Kesinlikle ya A) takip eden stop loss kullanmalıydım ya da B) o yüksek seviyelere yakın kar almalıydım. Yine açgözlülük beni yendi. Bunun daha da yükselme potansiyeli olmadığını söylemiyorum; kesinlikle olabilir. Ama şu anda sabit durumdayım ve sadece izliyorum. “

Bu da taze bir tecrübe olması hasebiyle yatırımcılara yardımcı olabilir.