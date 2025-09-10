Teknik Analiz

Yatırımcıların Gözü Kulağı APT, SOL ve WLD Coin’de, Analist Hedefleri Kaç Dolar?

Özet

  • Poppe alım için APT Coin'in fırsat bölgesinde olduğunu düşünüyor.
  • Sherpa WLD Coin'in 1,88 ve 2,12 dolara ulaşmasını bekliyor.
  • SOL/BTC paritesinde yükseliş başlıyor 300 dolar üzerinde fiyat keşfi evresi hedefleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin $0.000017 fiyatı son dakika olarak duyurduğumuz ÜFE verisinin ardından beklendiği gibi yükselişe geçti. Günlükte 2 bin doların üzerinde artış yaşadı ve AVAX gibi bazı altcoinler daha fazla yükseldi. Haber akışının sıkı takibi bu yüzden oldukça önemli. Peki APT, SOL ve WLD Coin için son tahminler ne yönde?

Alt Başlıklar
APT ve SOL CoinWLD Coin

APT ve SOL Coin

Aylıkta veri önceki dönemlere göre inanılmaz düşük değildi ancak ÜFE için beklenti o kadar korkunç seviyelere çıkmıştı ki verinin normal gelmesi heyecan uyandırdı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 114.313 dolarda zirvesini yaptı 113.500 dolardaki likidite alındığından hedefin 116 bin dolar olduğunu yazmıştık.

Peki altcoinlerde durum ne? Eğer yarın TÜFE de böyle iyi gelirse hem PCE için hem faiz indirimleri için umutlar artacak. Son gelen istihdam verileriyle bunları topladığımızda 2025 yılı son çeyreği için güzel bir tablo çıkıyor. Altcoinler Ekim itibariyle asıl ralli dönemini başlatabilir ve Eylül sonunda ETF onay beklentileri fiyatlanmaya başlayabilir. APT Coin örneğinden giden Michael Poppe şunları yazdı;

“Yani, insanların boğa piyasasının neredeyse bittiğini iddia etmelerine şaşırıyorum. Daha başlamadı bile. Çoğu altcoin 1,5-3 yıldır düşüş eğiliminde.

APT de bunlardan biri, destek seviyeleriyle birlikte burada çok güçlü bir birikim var ve 20 haftalık MA’yı kırmak üzere, bu da burada bir yükseliş eğiliminin olası olduğunu gösteriyor. Ayrıca sürekli olarak ilerleme kaydediyorlar, yükseliş eğiliminin harika olacağına eminim.”

Poppe eğer haklı çıkarsa büyük bir yükseliş sinyali vermiş olacak. Mevcut fiyat APT için önceki zirveler hatırlanırsa oldukça indirimli ve en azından birkaç kat getiri potansiyeli var.

Altcoin boğası için görmemiz gereken şey kripto paraların BTC paritesinde kazanç elde etmesi. Jelle artık SOL Coin için BTC karşısında kazanç zamanı geldi diyerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Haklı çıkarsa 300 dolar üzerinde fiyat keşfi başlayabilir. SOL Coin hali hazırda 260 dolar öncesi son direnç çizgisinin eşiğinde.

WLD Coin

Sherpa bugün kızgın, uzun süredir WLD Coin için fırsat değerlendirmeleri yapıyordu. Ancak yerel zirveleri beklerken kazançlarının bir kısmını kaybetti. Eğer yükseliş devam ederse 1,88 ve 2,12 dolar seviyeleri aşılabilir. Düşüşün devamında 1,68 dolara uzanan dip test edilebilir.

“Harika bir giriş yaptım ve yerel zirvelere ulaşmasını bekleyerek aşırı açgözlü davrandım. Bunun yerine, uykuya daldım (hala iyi bir PNL ile) ve her şeyi geri kaybettiğimi ve oldukça düşük bir kâr elde ettiğimi gördüm.

 Kesinlikle ya A) takip eden stop loss kullanmalıydım ya da B) o yüksek seviyelere yakın kar almalıydım.

Yine açgözlülük beni yendi. Bunun daha da yükselme potansiyeli olmadığını söylemiyorum; kesinlikle olabilir. Ama şu anda sabit durumdayım ve sadece izliyorum. “

Bu da taze bir tecrübe olması hasebiyle yatırımcılara yardımcı olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri

ADA, AVAX ve S Coin Analist Hedefleri

PENGU Alınır Mı? Roman Tranding Düşüşten Vazgeçti Mi?

ADA, SHIB, PEPE, AVAX ve DOGE 2025 Eylül Ayı Fiyat Tahminleri

LINK, SOL ve Altcoinlerde İzlenecek Strateji Taktikleri

Cardano (ADA), Theta ve 2025 Üçüncü Çeyrek Yorumları

WLFI ve SEI Fiyat Hedefleri 7 Eylül 2025

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 2 Altcoin Listelemesi Olacak, 11 Eylül’e Dikkat
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?