Son Dakika: 2 Altcoin Listelemesi Olacak, 11 Eylül’e Dikkat

Kripto para borsaları son çeyrekten umutlu ve durgun geçen Eylül ayına rağmen listelemelere devam ediyorlar. Tam gaz duyurular geliyor ve alternatiflerin sayısı hızla artıyor. Elbette bu bazı yeni oyuncular hayatımıza girerken sıkı rekabet ortamında bazılarının yok olacağı anlamına geliyor. Peki altcoin listeleme duyurusu hangi kripto paraları ilgilendiriyor.

Altcoin Listeleme

Coinbase borsası biraz önce 2 altcoin için listeleme müjdesini paylaştı. 11 Eylül günü yapılacak listeleme için duyuru paylaşan Coinbase bu ay çok fazla yeni altcoini yatırımcılarla tanıştırdı. Yarın da Kamino (KMNO) ve Dolomite (DOLO) listelemesi yapılacak. Kurumlar, Coinbase Exchange üzerinden Kamino (KMNO) ve Dolomite (DOLO) ‘ya doğrudan erişebilecek ve tüm spot pariteler listelenecek.

KMNO sözleşme numarası KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS olacak şekilde Solana ağında başlatılmış bir SPL token. Diğer altcoin olan DOLO ise ERC-20 yani Ethereum $4,416.56 ağında bir varlık ve onun sözleşme numarası da 0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654. Özellikle sahte tokenlerle mağdur olmamak için DeFi üzerinden alımlarda, cüzdana varlık çekerken bu sözleşme numaralarını teyit etmeniz tavsiye edilir.

Duyurunun ardından KMNO yaklaşık %6 oranında artış yaşadı ve 0,06 doların altına geri döndü. DOLO da yüzde 8 yükselip hızla büyük bir üst fitil oluşturdu.