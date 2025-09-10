ALTCOIN

Son Dakika: 2 Altcoin Listelemesi Olacak, 11 Eylül’e Dikkat

Özet

  • Coinbase Kamino (KMNO) ve Dolomite (DOLO) listelenecek.
  • KMNO yüzde 6 ve DOLO yüzde 8 yükseldikten sonra eski seviyelerine yakın alıcı buluyor.
  • Listeleme yarın bu saatlerde olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para borsaları son çeyrekten umutlu ve durgun geçen Eylül ayına rağmen listelemelere devam ediyorlar. Tam gaz duyurular geliyor ve alternatiflerin sayısı hızla artıyor. Elbette bu bazı yeni oyuncular hayatımıza girerken sıkı rekabet ortamında bazılarının yok olacağı anlamına geliyor. Peki altcoin listeleme duyurusu hangi kripto paraları ilgilendiriyor.

Altcoin Listeleme

Coinbase borsası biraz önce 2 altcoin için listeleme müjdesini paylaştı. 11 Eylül günü yapılacak listeleme için duyuru paylaşan Coinbase bu ay çok fazla yeni altcoini yatırımcılarla tanıştırdı. Yarın da Kamino (KMNO) ve Dolomite (DOLO) listelemesi yapılacak. Kurumlar, Coinbase Exchange üzerinden Kamino (KMNO) ve Dolomite (DOLO) ‘ya doğrudan erişebilecek ve tüm spot pariteler listelenecek.

KMNO sözleşme numarası KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS olacak şekilde Solana ağında başlatılmış bir SPL token. Diğer altcoin olan DOLO ise ERC-20 yani Ethereum $4,416.56 ağında bir varlık ve onun sözleşme numarası da 0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654. Özellikle sahte tokenlerle mağdur olmamak için DeFi üzerinden alımlarda, cüzdana varlık çekerken bu sözleşme numaralarını teyit etmeniz tavsiye edilir.

Duyurunun ardından KMNO yaklaşık %6 oranında artış yaşadı ve 0,06 doların altına geri döndü. DOLO da yüzde 8 yükselip hızla büyük bir üst fitil oluşturdu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı

Dev Altcoin’de Yönetimin Fişi Çekildi: Durdurma Kararı Çıktı

DOGE ve SHIB Coin’de ETF Heyecanı Grafikleri Hareketlendirdi

XRP, Solana, Aptos, Avalanche, Cardano… Altcoin Piyasasının Gözü Kulağı SEC’in Önündeki Listede

Altcoin Chainlink Başrolde: 132 Trilyon Dolarlık Fon Pazarında İşlemler Otomatikleştirildi

Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu

Ethereum Devi BitMine Yine Kesenin Ağzını Açtı: ETH’ye 201 Milyon Dolar Getirdi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Yatırımcıların Gözü Kulağı APT, SOL ve WLD Coin’de, Analist Hedefleri Kaç Dolar?
Bir Sonraki Yazı PENGU Alınır Mı? Roman Tranding Düşüşten Vazgeçti Mi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?