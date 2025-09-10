PENGU Alınır Mı? Roman Tranding Düşüşten Vazgeçti Mi?

Günün yıldızı uzun süredir sessiz kalan AVAX oldu ve yüzde 10’un üzerinde kazanç elde etti. BTC ise 114 bin dolar sınırında. ÜFE verisiyle hedeflenen noktanın 116 bin dolar olduğundan bahsetmiştik fakat henüz bu gerçekleşmedi. Peki düşüş bekleyen Roman Trading halen fikrinin arkasında mı? Pengu Coin için son tahminler ne yönde?

Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?

Yarınki TÜFE de olumlu gelirse Fed cephesinde pek bir baskı unsuru kalmayacak. Elbette bu Trump’ın aniden Rusya’ya savaş açmayacağı, Çin ve Hindistan’a ek %100 gümrük vergisi duyurmayacağı anlamına gelmiyor. Trump sürprizlerle dolu ve herkeste Trump’ın görev süresi bitene kadar bir temkinlilik olmaya devam edecek.

Düşüş tahminlerini sıklıkla paylaştığımız ve BTC için yeni ATH beklemeyeceğini söyleyen Roman Trading takma isimli analist ise son değerlendirmesinde şunları yazdı;

“BTC haftalık grafik. Şimdiye kadar her şey yolunda. Boğa dalgaları devam ediyor – biraz daha yüksek bir seviyeyi teyit etmek için günlükte 113.000 doların üzerinde bir kapanışa ihtiyaç var. Bu hareketin insanların düşündüğü kadar yüksek bir seviyeye ulaşmayacağı konusunda hala kararsızım.”

Onun hep söylediği şey 120 bin dolar üzerinde risk almaya değecek bir zirve olmayacağı yönündeydi. O yüzden %20-30 kazanç potansiyeli için %50 kayıp riski almayın diyerek aylardır satış telkinleri yapıyor.

Jelle BTC’nin altın karşısında olması gereken yerden sıçrama yaptığını yani gecikmeli bir yükseliş gördüğümüzü söylüyor. Grafikteki kırılma ile küresel rezerv varlık olarak altının tahtını Bitcoin $0.000017’e bırakacağına inanıyor.

PENGU Coin

Faizler değil faiz indirimleri artacak. Son çeyrek tarihsel olarak harika bir dönem ve Ekim itibariyle altcoin ETF onayları bekleniyor. Yani PENGU gibi altcoinler için uygun ortamın oluşması şart. Peki önemli seviyeler hangileri?

Sherpa bu konuda genel bir değerlendirme yaptı ve Pengu, Fartcoin gibi meme coinlerde tetikte bekleyenlere fikir verebilir. 2 aydır devam eden düşüş eğilimine odaklanan analist erken yükseliş evresinde Pengu Coin tarzında kripto paraların artık hazır olduğuna inanıyor. İlk direnç 0,0381 dolarda ve devamında 0,0475 hedefleniyor.