Sıcak Gelişme: SEC Başkanından Kripto Para Açıklamaları 10 Eylül

Geçen yıl başlıkta SEC Başkanı geçtiğinde kripto paralar baygınlık geçiriyordu. Ancak Trump sayesinde bu da değişti. Kripto paralara nefretle bakmayan bir isim olan Paul Atkins menkul kıymet düzenleyicisinin başına geçti. Önemli adımlar atan yeni başkan daha fazlasını yapacaklarının sinyalini devam eden açıklamalarında veriyor.

SEC Kripto Para Açıklamaları

Kriptonun annesi ismini alan Hester Peirce ile SEC zaten bu yılın başında gerekli adımları atmaya başlamıştı. Trump’ın göreve gelmesiyle Paul’un asaleten atanması, Senato onayı beklenmeden kripto için destekleyici adımlar atıldı. Aylardır koltuğuna oturan Paul ise bu hazırlıkların üstüne gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Yeni SEC Başkanı OECD’nin ilk Küresel Finans Piyasaları Yuvarlak Masa Toplantısı’nda açılış konuşmasını yaptı. Trump göreve geldi ve artık kripto paraların eli küresel çapta güçleniyor derken bahsettiğimiz buydu. ABD’nin kripto dostu regülasyonları küresel kuralların da daha yapıcı şekillenmesine yardımcı oluyor. Atkins açıklamasında Süper Trade Uygulaması olarak isimlendirilen (içinde her şeyi bulunduran özellikle kripto tabanlı platformlar) inovatif girişimlere de izin vereceklerini açıkladı.

“Kripto varlıkların menkul kıymet statüsü konusunda kesinlik sağlamalıyız. Çoğu kripto token menkul kıymet değildir ve biz bu konuda net bir çizgi çizeceğiz. Girişimcilerin sonsuz yasal belirsizlikler olmadan kripto üzerinde sermaye toplayabilmelerini sağlamalıyız. Blockchain‘in varlıkların alım satım ve takas şeklini yeniden şekillendirdiği gibi, AI da ajans finansmanının kapısını açıyor. Bu sistemde, otonom AI aracıları, hiçbir insanın ulaşamayacağı hızlarda alım satım işlemleri gerçekleştiriyor, sermaye tahsis ediyor ve riskleri yönetiyor. Ayrıca, bu sistemin kodunda menkul kıymetler yasasına uygunluk da yer alıyor.”