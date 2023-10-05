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Avalanche’deki SocialFi Trendi: Stars Arena İle Avax Yükselişine Devam Ediyor

Özet

  • Stars Arena platformu, Avalanche C-Chain ağı üzerindeki günlük işlem sayısında büyük bir artışa neden oldu.
  • Platform, AVAX üzerinden key alım satımı yapma olanağı sağlıyor.
  • Stars Arena, Avalanche ağında hızla büyüyor ve AVAX fiyatı artıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
15:40
5 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son zamanların gözde alanı SocialFi sayesinde Layer-2 ağ aktiviteleri hızla artmaya başladı. Özellikle Avalanche ağında kullanıma sunulan ve son günlerin en çok konuşulan platformu Stars Arana artan ilgi sayesinde Avalanche ağında faaliyetler büyük bir artış gösterdi. Ağ aktivitesinin artması elbette AVAX fiyatında da artışa neden oldu. Son 24 saat içinde popüler altcoin’in değeri %8’den fazla artış gösterdi.

Stars Arena Henüz Yolun Başında

Geçtiğimiz aylarda Base ağında faaliyete geçen Friend tech’ten ilham alan Stars Arena, Avalanche üzerinde akıllı sözleşmelerin çalıştırılması için özel olarak tasarlanmış blockchain bileşeni olan Avalanche C-Chain ağı üzerindeki günlük işlem sayısının son iki günde %186’dan fazla artmasını sağladı.

Ava Labs kurucusu Emin Gün Sirer’in de platforma girmesiyle Stars Arena hızla ivme kazandı. Şu anda platform üzerinde 10.000’den fazla benzersiz aktif cüzdan bulunuyor. Blockchain veri analiz platformu DappRadar’ın verilerine göre son iki gün içinde platformda 3,26 milyon dolardan fazla işlem hacmi ve 462.000’den fazla işlem gerçekleşti.

Ayrıca bir başka blockchain veri analiz şirketi olan DefiLlama verilerine göre platformun kilitli toplam değeri (TVL) 1 milyon doları geçti. Ancak bu rakam 44,27 milyon dolar TVL’e sahip olan Friend tech ile karşılaştırıldığında Stars Arena’nın henüz yolun başında olduğu söylenebilir.

Pazar Lideri Friend Tech

Platformda Friend tech üzerinde olduğu gibi kullanıcılar X hesaplarını bağlayarak “key” alım satımı yapabiliyorlar. Bu işlemler AVAX üzerinden gerçekleştiriliyor ve elbette küçük bir komisyon kesintisi yaşanıyor. Satın alınan “key” sayesinde insanlar özellikle influencer’lar ile sohbet edebiliyor ve en önemlisi de Stars Arena herkese açık bir akış sahip. Yani yeterli bakiyesi bulunmayan kullanıcılar influencer’ların paylaşımlarını takip edebiliyorlar.

SocialFi alanındaki rakipleri baz alandığında Stars Arena için henüz yolun başında diyebiliriz. Solana’da Friendzy, Bitcoin ağında Alpha ve Arbitrum’daki PostTech gibi SocialFi platformlarının büyüyen listesine en son katılan uygulama Stars Arena oldu. Tüm bunlara rağmen Friend tech, aylık 293 milyon dolardan fazla işlem hacmiyle pazar lideri olmaya devam ediyor.

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