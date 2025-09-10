Teknik Analiz

ADA, AVAX ve S Coin Analist Hedefleri

Özet

  • Poppe: S Coin güçlü destek seviyesinde ve yükseliş trendi yaklaşıyor.
  • ADA Coin 1,15 dolara yakında ulaşabilir.
  • AVAX 27 dolarlık eşiği aştı ve 222 günün ardından direnç bölgesinin üzerinde, günlük kapanış bu bölgede olursa 32 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Saatler sonra gelecek ABD TÜFE verilerinin ardından faiz indirimlerinin hızı daha da netleşmiş olacak. Son çeyrek genel olarak altcoinler için güzel kazançları beraberinde getirmişti. Şimdi klasik Eylül negatifliğini geride bırakıp yükselişin tadını çıkarma zamanı gelmeli. AVAX günün en fazla kazanç getiren altcoinlerinden oldu ve çift haneli arttı. Peki ADA, S Coin için son tahminler ne yönde?

Alt Başlıklar
ADA ve S CoinAvalanche (AVAX)

ADA ve S Coin

BTC 114 bin dolar sınırında ve altcoinler yeşile döndü. Kripto paralar tarifelerin enflasyon üzerindeki şimdilik o kadar da etkisi olmadığını gördüğün için rahat nefes aldı. Trump eğer kötü sürprizlerle karşımıza çıkmaz ve Cook hakkındaki davada aleyhte sonuç görmezsek altcoin yükselişi devam edebilir.

En fazla ilgi gören altcoinler için değerlendirmelerini paylaşan Michael Poppe ADA ve S Coin’i gündemine aldı.

S Coin ekosisteminin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi, yukarı yönlü hareket hala muhteşem ve şu anda güçlü bir destek seviyesinde. MA’yı kırması, henüz bir yükseliş trendi görülmediği için, önümüzdeki dönemde büyük bir yukarı yönlü hareketin olacağını gösterecektir.”

Daha düşük tepeler yaptıktan sonra kısa mola veren altcoin eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa buradan dönüş başlatabilir. Ancak tersi senaryoda ana destek noktası olan taraflı alanı test etmesi beklenecek.

ADA Coin favori altcoinlerden ve 0,83 doları koruduğu için yükseliş eğilimini sürdürdüğünden bahsetmiştik. Poppe 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeki fiyatın yükseliş potansiyelini teyit ettiğini yazdı. Eğer kötü sürprizler görmezsek 1,15 doları yakında test etmeli.

Avalanche (AVAX)

Çok uzun süredir AVAX için kilit noktanın 27 dolar olduğunu söyleyip duruyorduk. Tam 222 gün sonra anlamlı bir günde AVAX boğaları bu kilit eşiği aştığı için yatırımcılar ekstra umutlandı. Eğer günlük kapanış da bunun üzerine olursa 32 ve 36,5 dolar aralığında yeni tepeler bekleyebiliriz.

Çok uzun süredir yatırımcıları yıprattığı için AVAX’ın sürpriz (spekülatif de olsa) bir yükseliş başlatması mümkün. Destek seviyesi olarak 27 dolar önemli alarm seviyesi olacaktır, satışlar başladığında burada bir kısa mola, ardından tepki yükselişi gibi senaryolar beklenebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri

PENGU Alınır Mı? Roman Tranding Düşüşten Vazgeçti Mi?

Yatırımcıların Gözü Kulağı APT, SOL ve WLD Coin’de, Analist Hedefleri Kaç Dolar?

ADA, SHIB, PEPE, AVAX ve DOGE 2025 Eylül Ayı Fiyat Tahminleri

LINK, SOL ve Altcoinlerde İzlenecek Strateji Taktikleri

Cardano (ADA), Theta ve 2025 Üçüncü Çeyrek Yorumları

WLFI ve SEI Fiyat Hedefleri 7 Eylül 2025

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Volatiliteyi Avantaja Çevir: Anlık Akışla Anında Hamle
Bir Sonraki Yazı PUMP Coin’den Alınacak Çok Fazla Ders Var, Bunları Unutmayın
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?