ADA, AVAX ve S Coin Analist Hedefleri

Saatler sonra gelecek ABD TÜFE verilerinin ardından faiz indirimlerinin hızı daha da netleşmiş olacak. Son çeyrek genel olarak altcoinler için güzel kazançları beraberinde getirmişti. Şimdi klasik Eylül negatifliğini geride bırakıp yükselişin tadını çıkarma zamanı gelmeli. AVAX günün en fazla kazanç getiren altcoinlerinden oldu ve çift haneli arttı. Peki ADA, S Coin için son tahminler ne yönde?

ADA ve S Coin

BTC 114 bin dolar sınırında ve altcoinler yeşile döndü. Kripto paralar tarifelerin enflasyon üzerindeki şimdilik o kadar da etkisi olmadığını gördüğün için rahat nefes aldı. Trump eğer kötü sürprizlerle karşımıza çıkmaz ve Cook hakkındaki davada aleyhte sonuç görmezsek altcoin yükselişi devam edebilir.

En fazla ilgi gören altcoinler için değerlendirmelerini paylaşan Michael Poppe ADA ve S Coin’i gündemine aldı.

“S Coin ekosisteminin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi, yukarı yönlü hareket hala muhteşem ve şu anda güçlü bir destek seviyesinde. MA’yı kırması, henüz bir yükseliş trendi görülmediği için, önümüzdeki dönemde büyük bir yukarı yönlü hareketin olacağını gösterecektir.”

Daha düşük tepeler yaptıktan sonra kısa mola veren altcoin eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa buradan dönüş başlatabilir. Ancak tersi senaryoda ana destek noktası olan taraflı alanı test etmesi beklenecek.

ADA Coin favori altcoinlerden ve 0,83 doları koruduğu için yükseliş eğilimini sürdürdüğünden bahsetmiştik. Poppe 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeki fiyatın yükseliş potansiyelini teyit ettiğini yazdı. Eğer kötü sürprizler görmezsek 1,15 doları yakında test etmeli.

Avalanche (AVAX)

Çok uzun süredir AVAX için kilit noktanın 27 dolar olduğunu söyleyip duruyorduk. Tam 222 gün sonra anlamlı bir günde AVAX boğaları bu kilit eşiği aştığı için yatırımcılar ekstra umutlandı. Eğer günlük kapanış da bunun üzerine olursa 32 ve 36,5 dolar aralığında yeni tepeler bekleyebiliriz.

Çok uzun süredir yatırımcıları yıprattığı için AVAX’ın sürpriz (spekülatif de olsa) bir yükseliş başlatması mümkün. Destek seviyesi olarak 27 dolar önemli alarm seviyesi olacaktır, satışlar başladığında burada bir kısa mola, ardından tepki yükselişi gibi senaryolar beklenebilir.