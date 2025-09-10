PUMP Coin’den Alınacak Çok Fazla Ders Var, Bunları Unutmayın

Solana ağındaki en büyük launchpad platformu Pump Fun’dı ve bu yılın başında çok büyük hacim oluşturdu. Öyle ki Solana (SOL) fiyatının da hızla yükselmesini, ağ gelirlerinin katlanarak artmasını sağladı. Dahası çöp memecoinlerin de içinde bambaşka bir sınıf doğurdu milyonlarca yeni tokenin dolaşıma girmesini sağladı. Ancak PUMP Coin lansmanı o kadar görkemli değildi.

PUMP Coin

Altcoin Sherpa kriptoda yaşanan olaylardan alınacak derslere misal olması için Pump Coin’i ele aldı. Listeleme öncesinde Pump Coin diğer birçok altcoinde olduğu için premarket fiyatlamasına başladı. Fiyat keşfi için spot listelemelerden önceki listeleme, fiyatlamanın son derece önemli olduğunu bir kez daha burada gördük. Fiyatın çökmesi spot listelemelerle Pump Coin’in yönünü tepe taklak etti.

Güçlü bir düşüş ve ardından spot listeleme ile dip. Sonrasında ufak bir tepe ve yeni dip ile yatırımcıların bir kez daha trenden indirilmesi. Şimdiyse tekrar ön satış rakamının üzerine çıkan fiyat bize yeni dinamiklerden bahsediyor. 39 günde yaşanabilecek etkileyici bir hareketti.

“PUMP premarket mekanizması, bence dex’lerde GERÇEKTEN şekillenen ilk mekanizmaydı. HyperLiquid, bazı en iyi cex’lerden daha fazla hacim yaptı, bu gerçekten çok güzeldi. Bu, bence fiyat keşfini çok hızlı bir şekilde yaratıyor; artık TGE’de bu kadar belirsiz ve karanlık bir olay değil. Hala bazı garip durumlar olacak olsa da (bkz. XPL) bu premarketlerin büyük ölçüde heyecanı ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Elbette hala bazı uyumsuz fiyat hareketleri görebiliriz (WLFI bunlardan biriydi) ama bunlar zamanla daha verimli hale gelmelidir. PUMP fiyat hareketi görülmeye değerdi = sadece çılgın premarket dinamikleri değil, başlangıçta oldukça sağlam bir yükseliş sağladı. Ancak fiyat çöktü ve tüm CT’nin bu konuda çok kötü durumda olduğu hissedildi. Birçoğu çok satın aldı ve bunun bariz bir oyun olduğunu düşündü. Ve açıkçası, öyleydi – büyük nakit gelir, büyük tanınırlık + ilgi, büyük savaş fonu vb. Ancak insanlar çok hızlı satın aldılar ve bu, herkesin kar elde etmesine + genel duyarlılığın ölmesine neden oldu. Aslında yaptıkları şeyin oldukça akıllıca olduğunu düşünüyorum. Kasıtlı mıydı bilmiyorum ama bana PENGU grafiğini çok hatırlattı; mutlak ölüm, belirsizlik + sporadik Alon tweetleri görüyorsunuz ve bu gerçekten dalgalı fiyat hareketlerine neden oluyor. Ve sonra en düşük seviyelerde nihayet bir tutarlılık gördük. Sürekli alım/satış baskısı açısından herkesin zaten çıkmış olması vb. TA açısından, bu çift dip yaklaşık bir ay boyunca yukarı ve aşağı fiyat hareketleriyle dalgalandıktan sonra nihayet büyük hareketine başladı. Likidite 2x her zaman oradaydı; sadece açıkça düşük seviyelerdeydi. Geriye dönüp bakmak kolaydır ve tabii ki bu şimdi (biraz geç olsa da) harika bir işlem, ancak bu tür bir toparlanma görmek oldukça güzel. Halen yükselişin devam etmesini bekliyorum ve alım için doğru zamanı kolluyorum.”

WLFI buradan çıkarılacak derslerle benzer kazançlar sağlar mı? Onun sorunu %20’lik kilit açılan tokenlerin maliyet üzerinde satış olanağı sunmaya devam etmesi. Ancak Pengu gibi örneklerde bunu gördük ve premarket sürecinde heyecan uyandıran altcoinler için yatırımcılar böylesi ikili diplerin oluşmasını bekleyebilir.

SUI Coin Yorum

Ali Martinez yükseliş beklentisini koruyor ve SUI Coin almak için harika bir zaman olduğunu söylüyor. Analist aşağıda paylaştığı grafiğin 7 dolara işaret ettiğini söylese de SUI 4,329 dolardaki engeli aşmak zorunda. Epeydir bu dirence yaklaşamadı. Bile. ETH de genel piyasa hissiyatını destekleyecek türden bir yapı oluşturmuyor yarın TÜFE verilerinin bizi nereye götürdüğünü izleyip direnç bölgesinde yükselişi yakalamaya çalışabiliriz.