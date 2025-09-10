Altcoinlerde Bugün 2021 Engeli Neden Önemli, Bizi Bekleyen Ne?

Yeni gün başlıyor ve BTC 113 bin dolar üzerinde günlük mum kapanışıyla sıkıcı hareketi noktalayabilir. Saatler sonra gelecek ABD TÜFE verisi eğer ÜFE gibi olursa bu ciddi motivasyon kaynağı olacak. Fakat altcoinlerin toplam piyasa değerinin önünde 2021 engeli var. Bu kırılmalı, DaanCrypto tam da bu noktaya değindi. Biz şimdi hem altcoin piyasa değerine hem W Coin’e hem de ETHBTC paritesinin durumuna göz atacağız.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Kırılmalar peşinden büyük hareketleri getirir ancak yıllardır altcoinlerde tek kırılmalar aşağı yönde oldu. Son toparlanmanın ardından da henüz kritik eşiği aşabilmiş değiliz. Altcoinlerin toplam piyasa değerini gösteren grafik 2021 zirvesine yaklaşmış olsa da bu eşiği geride bırakamadı yani önümüzde önemli bir engel var.

“Toplam Altcoin Piyasa Değeri, 2021’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak üzere, ancak henüz bu seviyeyi aşamadı. Altcoin piyasasının bir bütün olarak fiyat keşfine geri döndüğünü gördüğümüzde, bunun altcoinler için daha geniş bir heyecan ve risk dalgasını başlatmasını bekliyorum. Bu, yeni piyasa katılımcılarını çekmeye de yardımcı olacaktır. Şu an için, BTC ve ETH kararsız seyrettiği ve önümüzdeki hafta daha fazla ekonomik veri ve FOMC toplantısı olacağı için sabırla bekliyoruz.”

Bir sonraki hamlenin artık daha yüksek bir tepe ve daha yüksek bir dip olması gerekiyor. Bu da altcoinlerde heyecanla beklenen günlere dönülmesi anlamına gelir.

Altcoin yatırımcılarının gözünü dikeceği diğer bir grafik ise ETHBTC paritesi. Burada 0,038 seviyesinin altı test edilse de bölge korunduğu için istikrarlı düşüş sona erdi. ETHUSD’nin yeniden 3.450 doları aşarak 3.700 dolar üzerinde fiyat keşfi evresine dönmesi ve 7-8 bin dolarlık döngü hedefine koşması gerekiyor. ETH ETF verileri toparlanıyor. Eğer birkaç saate gelecek 10 Eylül ETH ETF verileri birkaç yüz milyon dolarlık net giriş (ÜFE sebebiyle?) şeklinde olursa yatırımcıların cesareti artabilir.

W Coin

Poıppe bugün favori altcoinlerini ele aldı ve bunlardan biri de W Coin. Çok istikrarlı bir düşüş yaşadı bu kripto para ve rekabetin ne berbat bir şeye dönüştüğünü herkese gösterdi. Poppe haftalık grafikte yükseliş sapması görüyor ve istikrarlı düşüşün ardından tatmin edici bir dönüş görme potansiyelimiz olduğuna inanıyor. 20 haftalık hareketli ortalamanın kazanılması W Coin için cesaret verici olabilir.