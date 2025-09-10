ALTCOIN

Altcoinlerde Bugün 2021 Engeli Neden Önemli, Bizi Bekleyen Ne?

Özet

  • Altcoinlerin toplam piyasa değeri 2021 zirvesini hedefliyor ve bu eşik aşıldığında altcoin boğası başlayabilir. DaanCrypto umutlu.
  • ETHBTC paritesi 0,038'i koruyor ve ETF girişleri güçlü gelirse toparlanma gelebilir.
  • W Coin 20 haftalık hareketli ortalamayı aşarsa istikrarlı düşüş sona erecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yeni gün başlıyor ve BTC 113 bin dolar üzerinde günlük mum kapanışıyla sıkıcı hareketi noktalayabilir. Saatler sonra gelecek ABD TÜFE verisi eğer ÜFE gibi olursa bu ciddi motivasyon kaynağı olacak. Fakat altcoinlerin toplam piyasa değerinin önünde 2021 engeli var. Bu kırılmalı, DaanCrypto tam da bu noktaya değindi. Biz şimdi hem altcoin piyasa değerine hem W Coin’e hem de ETHBTC paritesinin durumuna göz atacağız.

Alt Başlıklar
Altcoinler Yükselecek Mi?W Coin

Altcoinler Yükselecek Mi?

Kırılmalar peşinden büyük hareketleri getirir ancak yıllardır altcoinlerde tek kırılmalar aşağı yönde oldu. Son toparlanmanın ardından da henüz kritik eşiği aşabilmiş değiliz. Altcoinlerin toplam piyasa değerini gösteren grafik 2021 zirvesine yaklaşmış olsa da bu eşiği geride bırakamadı yani önümüzde önemli bir engel var.

“Toplam Altcoin Piyasa Değeri, 2021’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak üzere, ancak henüz bu seviyeyi aşamadı.

Altcoin piyasasının bir bütün olarak fiyat keşfine geri döndüğünü gördüğümüzde, bunun altcoinler için daha geniş bir heyecan ve risk dalgasını başlatmasını bekliyorum. Bu, yeni piyasa katılımcılarını çekmeye de yardımcı olacaktır.

Şu an için, BTC ve ETH kararsız seyrettiği ve önümüzdeki hafta daha fazla ekonomik veri ve FOMC toplantısı olacağı için sabırla bekliyoruz.”

Bir sonraki hamlenin artık daha yüksek bir tepe ve daha yüksek bir dip olması gerekiyor. Bu da altcoinlerde heyecanla beklenen günlere dönülmesi anlamına gelir.

Altcoin yatırımcılarının gözünü dikeceği diğer bir grafik ise ETHBTC paritesi. Burada 0,038 seviyesinin altı test edilse de bölge korunduğu için istikrarlı düşüş sona erdi. ETHUSD’nin yeniden 3.450 doları aşarak 3.700 dolar üzerinde fiyat keşfi evresine dönmesi ve 7-8 bin dolarlık döngü hedefine koşması gerekiyor. ETH ETF verileri toparlanıyor. Eğer birkaç saate gelecek 10 Eylül ETH ETF verileri birkaç yüz milyon dolarlık net giriş (ÜFE sebebiyle?) şeklinde olursa yatırımcıların cesareti artabilir.

W Coin

Poıppe bugün favori altcoinlerini ele aldı ve bunlardan biri de W Coin. Çok istikrarlı bir düşüş yaşadı bu kripto para ve rekabetin ne berbat bir şeye dönüştüğünü herkese gösterdi. Poppe haftalık grafikte yükseliş sapması görüyor ve istikrarlı düşüşün ardından tatmin edici bir dönüş görme potansiyelimiz olduğuna inanıyor. 20 haftalık hareketli ortalamanın kazanılması W Coin için cesaret verici olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı

Dev Altcoin’de Yönetimin Fişi Çekildi: Durdurma Kararı Çıktı

DOGE ve SHIB Coin’de ETF Heyecanı Grafikleri Hareketlendirdi

XRP, Solana, Aptos, Avalanche, Cardano… Altcoin Piyasasının Gözü Kulağı SEC’in Önündeki Listede

Altcoin Chainlink Başrolde: 132 Trilyon Dolarlık Fon Pazarında İşlemler Otomatikleştirildi

Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu

Ethereum Devi BitMine Yine Kesenin Ağzını Açtı: ETH’ye 201 Milyon Dolar Getirdi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı PUMP Coin’den Alınacak Çok Fazla Ders Var, Bunları Unutmayın
Bir Sonraki Yazı Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?