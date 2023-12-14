Kripto Paralarda Son Durum Ne? 14 Aralık Bitcoin Yükselişi ve Sebepleri

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 43.100 dolarda bulunuyor ve hafta başındaki negatiflik kırılmaya başladı. Yatırımcılar Fed toplantısı öncesinde daha fazla düşüşten endişeleniyordu. Ancak enflasyon beklenti dahilinde geldi ve ÜFE verisi oldukça olumluydu. Fed Başkanının nispeten iyimser yorumları da yükselişin tuzu biberi oldu.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bu ay Fed spot Bitcoin ETF ihraç etmek isteyen şirketlerle birçok görüşme yaptı. Önceki ret süreçlerinden farklı olarak menkul kıymet düzenleyicisinin artık negatif yaklaşımdan uzaklaştığını görüyoruz. Üstelik Fed Başkanı Powell birkaç saat önce yaptığı açıklamalarda önümüzdeki yıl için yapılacak faiz indirimlerine dair olumlu konuştu.

Üyelerin 2024 faiz beklentileri de olumluydu ve FedWatch verilerine göre 100bp üzerinde indirim beklentisi pekişiyor. Tüm bunlar önümüzdeki yıla dair iyimserliği artıran şeyler. İlerleyen saatlerde Asya piyasaları açılırken yükselişin devam ettiğini görebiliriz.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1,6 trilyon dolar eşiğinin üzerinde ve altcoinler hareketleniyor. Kral kripto para biriminin günlük kazançlarını %5’e çıkarması çoğu dirençten dönen altcoinlerde daha hızlı toparlanmaları tetikleyebilir.

Üstelik Powell ilk defa yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmadan önce gevşemenin önemli ölçüde başlaması gerektiğini söyledi. Bu da 10 Ocak tarihine kadar yatırımcıların risk iştahını yukarıda tutma potansiyeline sahip. Nitekim spot Altın fiyatındaki yüzde 2 artış da bunun bir sonucu olarak gerçekleşti.

Son birkaç aydır pozitif ayrışan SOL Coin gibi kripto paraların ve son günlerde hareketlenen TIA, AVAX gibi varlıkların önümüzdeki 48 saat boyunca hızlı yükselişler yaşadığına şahit olabiliriz. Son 24 saatte en fazla kazanç elde eden altcoinler BONK, ADA, BEAM ve WOO oldu. ADA Coin hariç diğerleri listeleme ve ortaklık gibi haberlerin sonucu olarak toparlanıyor.

Günlük kapanışın yaklaşık 1,5 saat sonra BTC için 43.000 dolar üzerinde olması önemli. Yatırımcıların uykusuz geceleri ve muhtemelen yeni boğa piyasaları başlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.