Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

Aylardır Trump Fed’i dizayn etmek için çeşitli yöntemler, yollar deniyor. Powell’a karşı başlattığı süreç başarısızlıkla sonuçlandı. Ardından Kugler görev süresinin bitmesine az süre kala istifa etti ve Trump onun yerine Miran’ı önerdi. Sonrasında FOMC üyesi Lisa Cook’u görevden aldığını açıkladı ancak bu konu mahkemeye taşındı.

Fed Üyesi Cook’un Davası

Enteresan bir tablo oluştu, Trump Fed üyesi Cook’u görevden aldığını açıkladı ancak Fed’in internet sitesinden Lisa’nın ismi silinmedi. Saatler önce de Federal Rezerv’in kontrolünü ele geçirmeye çalışan Trump’a federal yargıç memnun olmayacağı bir haber verdi. Trump’ın görevden alma kararını geçici olarak durduran tedbir kararı veren mahkeme Lisa’nın haftaya yapılacak toplantıda karar için el kaldırmasının önünü açtı.

Fed’in haftaya ilk faiz indirim kararını açıklaması bekleniyor. Lisa Cook ise Trump onu görevden alsa da koltuğunda olacak. Bu karar Trump için kötü olsa da Fed’in bağımsızlığı hakkındaki tartışmaların törpülenmesi için olumlu.

ABD Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook’un Trump’ın aceleye getirdiği görevden alma girişiminin iddiaları ele almayı engellediğini düşünüyor. Trump tarafı ise konuyu temyize götürecek. Yakın zamanda da Cook için Adalet Bakanlığı cezai soruşturma başlatarak Cook’un suçunu sabit kılmak için harekete geçmişti.

“Görevden alma, Başkan’ın yetkilinin göreve başlamadan önceki kanıtlanmamış davranışlarından yola çıkarak gelecekteki performansına ilişkin varsayımlarına dayanmamalıydı.” – Yargıç

Daha önce ifade ettiğimiz üzere mortgage dolandırıcılığına konu olayın (iddia) 2021 yılında gerçekleşmesi ve Cook’un 2022 yılında göreve başlaması Fed üyesinin dava sürecindeki en önemli kozlarından biriydi. Yine de Fed’in bağımsızlığı açısından bu karar olumlu.

Yani kripto paraların tamamen aleyhine bir karardan bahsetmiyoruz. Cook hali hazırda Fed Başkanı Powell ile aynı çizgide ve başkan 25bp indirim istiyor. Aylardır berbat gelen istihdam raporları ve bu haftaki yaklaşık 1 milyonluk aşağı yönlü BLS revizesi faiz indirimini tercih değil gerekliliğe çevirdi.

Fed Faizleri Düşürecek

Senato Komitesi Miran’ın adaylığını 13-11 oyla kabul etti ve Trump onu 31 Ocak tarihinden sonra da kurumda tutmayı hedefliyor. Hali hazırda veriler faiz indirimlerini zorunlu kıldığı için Cook konusundaki gecikme pek önemli değil. Sıradaki Fed toplantısı 29 Ekim tarihinde yapılacak ve %80 ihtimalle burada da indirim bekleniyor.

Eğer enflasyon ve istihdam bugünlerde olduğu gibi seyrederse yani tarifelerin enflasyon üzerinde inanılmaz negatif sonuçları görülmezse bu senaryoda Trump’ın istediği hızda olmasa da faizler düşecektir.

Mayıs ayına geldiğimizde Eylül dahil 6 Fed toplantısı geride kalmış olacak. Bugüne kadar piyasalar 125bp civarında indirim bekliyor. Trump 300bp asgari indirim istediğinden orta vadede bunu alamayacak. Cook’un görevden alınmasıyla daha hızlı indirim olanağı artabilir ancak kurumun kontrolünü tamamen ele geçirmek için Powell’ın gitmesine ihtiyacı var. O da görev süresinden önce istifa edecek gibi görünmüyor.

Özetle Trump istediğini alamadı ancak 55 yıllık merkez bankası bağımsızlığı hikayesinin getirdiği negatiflik yargıç kararıyla dağıldı. Son çeyrekte kripto paralar için yapısal tartışmalardan uzak yavaş ancak aşağı yönlü faiz kararlarıyla kripto paralar için iyi günler görmeyi umuyoruz.