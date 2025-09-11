Avalanche (AVAX)

AVAX Coin İçin 1 Milyar Dolarlık Hedef Açıklandı

Özet

  • Avalanche Vakfı, ABD’de iki kripto para hazine şirketi kurmak için 1 milyar dolar toplamayı planlıyor.
  • Anlaşmaların biri Nasdaq şirketiyle, diğeri Dragonfly Capital destekli bir yapı üzerinden yürütülüyor.
  • Elde edilen fonlarla indirimli AVAX coin alımı yapılması öngörülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Avalanche $28.94 Vakfı, ABD’de iki yeni kripto para hazine şirketi kurmak için 1 milyar dolarlık kaynak sağlamaya hazırlanıyor. Financial Times’a konuşan kaynaklara göre görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Bu kapsamda bir şirket sıfırdan kurulacak, mevcut bir şirket ise hazine şirketine dönüştürülecek.

Alt Başlıklar
1 Milyar Dolarlık Fon HedefiKripto Para Hazinesi Trendinde Yeni Adımlar

1 Milyar Dolarlık Fon Hedefi

Avalanche Vakfı‘nın planları iki farklı yatırım anlaşmasını içeriyor. İlk anlaşma kapsamında Nasdaq’ta işlem gören bir şirkete özel yatırım yoluyla 500 milyon dolara kadar fon sağlanması hedefleniyor. Bu yatırım turuna Hivemind Capital liderlik ederken, SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci danışman olarak görev yapıyor. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre bu anlaşmanın Eylül ayının sonunda sonuçlanması bekleniyor.

Avalanche AVAX

İkinci anlaşma ise Dragonfly Capital’in sponsorluğunu yaptığı özel amaçlı bir satın alma şirketi üzerinden yürütülüyor. Burada da 500 milyon dolara ulaşacak bir fon büyüklüğü hedefleniyor ve sürecin ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Anlaşmaların ardından elde edilecek kaynaklarla milyonlarca AVAX tokenı indirimli fiyatla satın alınacak. Bu yöntemle hem yeni hazine şirketlerinin bilançoları güçlendirilecek hem de Avalanche ekosistemi desteklenecek.

Kripto Para Hazinesi Trendinde Yeni Adımlar

Avalanche Vakfı’nın girişimi küresel ölçekte hızla büyüyen kripto para hazinesi trendi içinde değerlendiriliyor. Son dönemde birçok şirketin halka açık işletmeleri satın alarak veya dönüştürerek kripto para odaklı hazine şirketlerine çevirdiği görülüyor. Bu yöntem özellikle ters birleşme modeliyle dikkat çekiyor.

Yakın zamanda Nasdaq’ta işlem gören Asset Entities (ASST), Vivek Ramaswamy’nin Strive Enterprises ile birleşme kararını onayladı. Bu birleşmenin ardından şirketin Bitcoin $0.000017 odaklı bir hazine şirketine dönüşmesi öngörülüyor. Öte yandan Avalanche ağı BlackRock, Apollo ve Wellington Asset Management gibi büyük yatırım şirketleri tarafından fonların tokenizasyonunu test etmek amacıyla kullanılmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından AVAX coin’in fiyatı da yükseliş gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre AVAX, son 24 saatte yüzde 10,17 artışla 29,11 dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
