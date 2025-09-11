Ethereum (ETH)

Ethereum Devi BitMine Yine Kesenin Ağzını Açtı: ETH’ye 201 Milyon Dolar Getirdi

Özet

  • BitMine, BitGo üzerinden aldığı 46.255 adet ETH ile hazinesini 201 milyon dolar büyüttü.
  • Şirketin toplam Ethereum varlığı 2.126 milyon adede ulaştı.
  • BitMine aynı dönemde Eightco Holdings’e 20 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

BitMine Immersion Technologies, Çarşamba gününün son saatlerinde kurumsal Ethereum $4,416.56 hazinesine 46.255 adet ETH ekledi. Blockchain içi analiz platformu Onchain Lens’in aktardığı verilere göre ETH alımının toplam değeri 201 milyon doları buldu. İşlem BitGo cüzdanından üç farklı adrese yapılan transferlerle gerçekleşti.

Alt Başlıklar
BitMine’in Ethereum VarlığıŞirketin Hisseleri Son İşlem Gününü Yükselişle Kapattı

BitMine’in Ethereum Varlığı

Onchain Lens, transferlerin BitGo üzerinden gerçekleştiğini ve Blockchain içi adreslerin kendi adli analiz çerçevesiyle tespit edildiğini açıkladı. Arkham verilerine göre transferlerin yapıldığı üç adresten yalnızca birinin BitMine’e ait olduğu doğrulandı. Diğer iki adres ise henüz işaretlenmedi. Şirketten henüz resmi bir onay gelmedi.

Bitmine’ın Son Ethereum Alımı

Bu son alımla birlikte BitMine’in Ethereum varlığı toplamda 2.126.018 adede çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 9.3 milyar dolara ulaşan bu miktar şirketin Ethereum arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefi doğrultusunda kaydedildi. BitMine bu alımlarla kurumsal düzeyde en büyük Ethereum hazinesine sahip şirket konumunu pekiştirmiş oldu.

BitMine, Pazartesi günü yayımladığı raporda toplam Ethereum varlıklarının 2.069 milyon adede ulaştığını duyurmuştu. Aynı gün Eightco Holdings’e (OCTO) 20 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım Eightco’nun 270 milyon dolarlık özel sermaye artırımı (PIPE) sürecinin parçası oldu. Eightco, toplanan sermayeyi Worldcoin’in WLD coin’ini hazine varlığı olarak değerlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Şirketin Hisseleri Son İşlem Gününü Yükselişle Kapattı

BitMine’in New York Borsası’nda BMNR koduyla işlem gören hisseleri Çarşamba gününü yüzde 2,24 yükselişle 45,6 dolardan kapattı. Son altı ayda şirket hisselerinin yüzde 714,3 oranında yükseldi. Bu yükselişte şirketin Ethereum alımları ve yaptığı stratejik yatırımlar etkili oldu.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
