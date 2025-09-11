Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bankaların kripto paraları tutarken uygulayacakları sermaye gerekliliklerini gevşetmeyi planlıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre HKMA bu hafta bankalara gönderdiği yeni taslakta küresel Basel standartlarının ülke içi düzenlemelere nasıl yansıtılacağına ilişkin detayları paylaştı. Söz konusu düzenlemenin 2026’nın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenleme Taslağının Ayrıntıları

HKMA’nın “CRP-1” başlıklı yeni politika modülü Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin uluslararası sermaye kurallarını temel alıyor. Özellikle izinsiz Blockchain‘lerde çalışan kripto paraların sınıflandırılmasına odaklanan taslak bu varlıkların belirli şartlar altında daha düşük sermaye yükümlülükleriyle değerlendirilebileceğini öngörüyor. İhraççıların risk yönetimi ve denetim önlemleri uygulaması halinde bankaların bu kripto paralara ayıracağı sermaye oranı daha düşük tutulabilecek.

HKMA’nın çalışması bankacılık sektörüne gönderilen danışma belgesiyle başlatıldı. Böylece yerel finans kuruluşlarının görüşleri alınarak nihai düzenleme şekillendirilecek. Kurumun amacı hem uluslararası standartlara uyum sağlamak hem de Hong Kong’un finansal düzenlemelerini kripto paraların kullanımına uygun hale getirmek. Bu çerçevede düzenleme bankaların kripto para alanına daha esnek şartlarla girmesinin önünü açıyor.

Hong Kong Kripto Paralara Kapısını Açtıkça Açıyor

Hong Kong son dönemde kripto para sektörü için yasal çerçevesini önemli ölçüde geliştirdi. Borsalar için lisans sistemi yürürlükte ve stablecoin‘lerin ihracına yönelik düzenleme çerçevesi oluşturuldu. Ağustos ayında Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) lisanslı platformlara müşteri varlıklarının saklama standartlarını güçlendirme zorunluluğu getirdi.

Çin anakarasında kripto ticareti ve madenciliği hala yasaklı iken Hong Kong’da düzenleyici kurumlar sektörü farklı bir yönde şekillendiriyor.