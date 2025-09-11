Kripto Para

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Özet

  • Hong Kong Para Otoritesi, yeni düzenlemeyle bankaların kripto para tutarken uygulayacağı sermaye kurallarını esnetmeyi planlıyor.
  • Taslak rehber, özellikle izinsiz Blockchain'lerdeki kripto paraları kapsıyor.
  • Düzenleme bankaların kripto paralara yönelik sermaye gerekliliklerinde değişiklik getiriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bankaların kripto paraları tutarken uygulayacakları sermaye gerekliliklerini gevşetmeyi planlıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre HKMA bu hafta bankalara gönderdiği yeni taslakta küresel Basel standartlarının ülke içi düzenlemelere nasıl yansıtılacağına ilişkin detayları paylaştı. Söz konusu düzenlemenin 2026’nın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Alt Başlıklar
Düzenleme Taslağının AyrıntılarıHong Kong Kripto Paralara Kapısını Açtıkça Açıyor

Düzenleme Taslağının Ayrıntıları

HKMA’nın “CRP-1” başlıklı yeni politika modülü Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin uluslararası sermaye kurallarını temel alıyor. Özellikle izinsiz Blockchain‘lerde çalışan kripto paraların sınıflandırılmasına odaklanan taslak bu varlıkların belirli şartlar altında daha düşük sermaye yükümlülükleriyle değerlendirilebileceğini öngörüyor. İhraççıların risk yönetimi ve denetim önlemleri uygulaması halinde bankaların bu kripto paralara ayıracağı sermaye oranı daha düşük tutulabilecek.

Hong Kong Para Otoritesi

HKMA’nın çalışması bankacılık sektörüne gönderilen danışma belgesiyle başlatıldı. Böylece yerel finans kuruluşlarının görüşleri alınarak nihai düzenleme şekillendirilecek. Kurumun amacı hem uluslararası standartlara uyum sağlamak hem de Hong Kong’un finansal düzenlemelerini kripto paraların kullanımına uygun hale getirmek. Bu çerçevede düzenleme bankaların kripto para alanına daha esnek şartlarla girmesinin önünü açıyor.

Hong Kong Kripto Paralara Kapısını Açtıkça Açıyor

Hong Kong son dönemde kripto para sektörü için yasal çerçevesini önemli ölçüde geliştirdi. Borsalar için lisans sistemi yürürlükte ve stablecoin‘lerin ihracına yönelik düzenleme çerçevesi oluşturuldu. Ağustos ayında Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) lisanslı platformlara müşteri varlıklarının saklama standartlarını güçlendirme zorunluluğu getirdi.

Çin anakarasında kripto ticareti ve madenciliği hala yasaklı iken Hong Kong’da düzenleyici kurumlar sektörü farklı bir yönde şekillendiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

ABD Enflasyon Verileri Öncesi Balina Bitcoin, Solana ve Sui’de Büyük Risk Aldı: 40x, 20x, 10x’le Girdi

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Ethereum Devi BitMine Yine Kesenin Ağzını Açtı: ETH’ye 201 Milyon Dolar Getirdi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?