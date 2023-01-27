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Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Polygon’un MATIC token’ı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek yılın başından beri ortaya koyduğu güçlü ivmesini sürdürmeye devam ediyor.

Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı ile 2’nci Sıraya Oturdu

Kısa bir süre önce 1,12 dolara kadar çıkan MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada 1,10 dolardan işlem görüyor. Token Terminal’in verilerine göre, Polygon Blockchain’i günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısı ile ikinci en büyük Blockchain olurken günlük işlemlerindeki artışın ortasından 31 Aralık’tan bu yana yüzde 48 yükseldi.

Polygon Blockchain‘indeki söz konusu bu ralli Aptos’un APT’sinin yüzde 400’ün üzerinde, Fantom‘un FTM’sinin yaklaşık yüzde 145 ve Bitcoin’in yaklaşık yüzde 40 yükseldiği kripto para piyasasında son toparlanmasının ortasında gerçekleşti.

Polygon Blockchain’i Binance’in BNB Chain‘inin hemen ardından 344 bin DAU’ya ulaşarak Solana ve Ethereum’un önünde ikinci sırada yer aldı. MATIC’in fiyatındaki yükselişin tetikleyicisi olarak Polygon’un geçtiğimiz ay duyurduğu ve DAU’sunun artırmasını sağlayan ortaklıklar ve lansmanlar, Polygon’un zero knowledge-EVM‘sini (sıfır bilgi-EVM’sinin) ana ağ (mainnet) lansmanı beklentisi olarak gösteriyor. Ana ağ lansmanının 2023’ün başlarında yapılması planlanıyor. zk-EVM’nin halka açık test ağı (testnet) geçen yılın Ekim ayında yayına girmişti.

Yatırımcılar Yeni ve Riskli Ekosistemlere Yöneldi

Kripto para endeks platformu Phuture‘un büyüme müdürü Charles Storry CoinDesk’e verdiği demeçte, “Kullanıcıların ve ilginin bu tür ağlara geri döndüğünü ve yeniden faaliyet gördüğünü görmeye başlıyoruz. Polygon’un üzerine inşa edilen ve henüz token’larını piyasaya sürmemiş olan pek çok proje de var, bunlar yakında çıkacak ve halihazırda artan aktiviteye katkıda bulunacak” diye ekledi.

Storry, “Daha riskli projeler ve erken aşama uygulamaların tamamında TVL artışları görüyoruz. Ayı piyasasında yatırımcılar daha muhafazakârdır ve büyük riskler almak istemezler, ancak şimdi fiyatlar biraz yükseldi, Polygon gibi daha yeni ve daha riskli ekosistemlere yatırım yapmaya daha açıklar. Piyasa toparlanmaya devam ettikçe bunun daha fazlasını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

DeFi Llama’nın verilerine göre Polygon şu anda yaklaşık 1.1 milyar dolar kilitli toplam değere (TVL) sahip.