Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu

Özet

  • Tom Lee, Bitcoin ve Ethereum’un dostane bir ilişki içinde olduğunu açıkladı.
  • Bununla birlikte yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü BitMine’in toplam ETH varlığı 9.3 milyar dolara çıktı.
  • SharpLink ve Strategy, Ethereum hazine yapıları arasında 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fundstrat’ın kurucu ortağı Tom Lee, sosyal medya hesabı X‘te Michael Saylor’la birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak Bitcoin $0.000017 ve Ethereum $4,416.56 arasında bir rekabet olmadığını, iki büyük kripto paranın arkadaş olduğunu vurguladı. Lee’nin açıklaması son dönemde Ethereum’a yöneldiği gerekçesiyle eleştirilerle gündeme gelmesinin ardından geldi.

Alt Başlıklar
Tom Lee ve BitMine’in Ethereum Odaklı FaaliyetleriEthereum Hazinelerinde Şirketler Arası Dengeler

Tom Lee ve BitMine’in Ethereum Odaklı Faaliyetleri

Tom Lee, Haziran ayında BitMine Technologies’in yönetim kurulu başkanı oldu. Şirket kısa sürede Ethereum odaklı en büyük kurumsal hazine araçlarından biri haline geldi. BitMine’in bu konumlanması kripto para piyasasında şirketin büyüklüğünü öne çıkarırken, Lee’nin Bitcoin ve Ethereum’a dair yaklaşımı kamuoyunda tartışmalara konu oldu.

Tom Lee’nin Paylaştığı Fotoğraf

BitMine kısa süre önce gerçekleştirdiği 200 milyon dolarlık yeni alımla toplam varlıklarını 9.3 milyar dolara çıkardı. Bu seviye şirketi Ethereum birikiminde en üst sıralara taşıdı. BitMine’in nihai hedefi Ethereum’da arzın yüzde 5’ini kontrol etmek.

Ethereum Hazinelerinde Şirketler Arası Dengeler

Ethereum odaklı kurumsal hazine yapıları giderek büyüyor. BitMine, sahip olduğu 9.3 milyar dolarlık varlıkla bu alanda lider konuma yaklaşırken, Joe Lubin’in yönettiği SharpLink 3 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Michael Saylor’un yönettiği Strategy şirketi de 3 milyar dolarlık Ethereum portföyüyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Kripto para piyasasında Ethereum birikimi üzerine kurulu hazine yapılarının güçlenmesi şirketler arasındaki dengeyi yeniden şekillendiriyor. BitMine’in büyüklüğü bu alanda öne çıkarken, diğer aktörlerin de piyasa içindeki konumlarını korumaya devam ettiği görülüyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre Ethereum ağının ana ağ varlığı ETH son 24 saatte yüzde 2,89 yükselişle 4.441 dolardan işlem görüyor. Veriler 536.2 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük altcoin‘in son 7 günde yüzde 1,52 yükseldiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

