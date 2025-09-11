Altcoin Chainlink Başrolde: 132 Trilyon Dolarlık Fon Pazarında İşlemler Otomatikleştirildi

Altcoin Chainlink $23.60, X hesabından küresel varlık yöneticisi UBS ve düzenlenmiş bir kripto para borsası DigiFT’le iş birliğinde fon işlemlerinin Blockchain içinde otomatik hale getirildiğini duyurdu. Hong Kong’un Cyberport programı desteğiyle yürütülen proje yatırımcı emirlerinin akıllı sözleşmeler üzerinden kaydedilmesini sağlayarak hız ve şeffaflık sunuyor. Böylece geleneksel fon yönetimi süreçleri kripto para altyapısıyla uyumlu hale getiriliyor.

Chainlink, UBS ve DigiFT İş Birliğinde Süreç Nasıl İşliyor?

Ortaklıkta üç kurum yer alıyor. Önde gelen altcoin projesi Chainlink akıllı sözleşmelere gerçek dünya verilerini aktaran merkeziyetsiz oracle ağı olarak öne çıkıyor. UBS 5.9 trilyon dolarlık varlığı yöneten ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir servet yönetim şirketi konumunda. DigiFT ise düzenlenmiş yapısıyla geleneksel finansı Blockchain tabanlı çözümlerle birleştiren bir borsa olarak faaliyet gösteriyor.

Süreç Chainlink’in Digital Transfer Agent (DTA) akıllı sözleşmeleri aracılığıyla işliyor. Yatırımcılar UBS’nin tokenleştirilmiş ürünleri için alım, satım veya iade emirlerini DigiFT’nin dağıtıcı sözleşmeleri üzerinden iletebiliyor. DTA sistemi bu emirleri otomatik olarak kaydediyor ve fonların ihracı ile geri alımı gibi tüm işlemleri Blockchain içinde gerçekleştiriyor. Böylece manuel hata ihtimali azalırken, işlem süresi kısalıyor ve kayıtlar şeffaf şekilde tutuluyor.

DTA çerçevesinin Blockchain bağımsız olması çözümün farklı platformlarda da kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Bu durum fon yönetiminde daha geniş ölçekli kullanımın önünü açıyor ve sistemin küresel ölçekte uyarlanabilirliğini artırıyor.

Hong Kong’un Cyberport Programı

Chainlink, UBS ve DigiFT iş birliğinde geliştirilen proje Hong Kong hükümetinin Cyberport programı kapsamında yürütülüyor. Program Blockchain tabanlı çözümleri teşvik ederek kenti kripto para merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen model fon yönetiminde kurumsal standartlara uygun ve düzenleyici çerçeveye uyumlu bir altyapı oluşturuyor.

UBS’nin finansal uzmanlığı, Chainlink’in akıllı sözleşme altyapısı ve DigiFT’nin düzenlenmiş borsa yapısı birleştiğinde fon yönetiminde küresel ölçekli uygulamalara imkan tanıyan bir sistem ortaya çıkıyor. İşlemlerin Blockchain içinde otomatikleştirilmesi yatırımcıların fon hareketlerini şeffaf biçimde takip etmesine ve sürecin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Bu uygulama 132 trilyon dolarlık küresel fon yönetim pazarında kripto para tabanlı çözümlerin kullanımını artırabilecek bir örnek olarak öne çıkıyor. Ayrıca sınır ötesi fon operasyonlarının daha düzenli ve verimli şekilde yürütülmesine de altyapı sunuyor.

Güncel verilerle Chainlink ağının ana ağ varlığı LINK coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,71 yükselişle 23,81 dolardan işlem görüyor.