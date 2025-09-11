CHAINLINK (LINK)

Altcoin Chainlink Başrolde: 132 Trilyon Dolarlık Fon Pazarında İşlemler Otomatikleştirildi

Özet

  • Altcoin Chainlink, UBS ve DigiFT, Hong Kong’un Cyberport desteğiyle fon işlemlerini Blockchain'e taşıyor.
  • DTA akıllı sözleşmeleri aracılığıyla emirler otomatik kaydediliyor ve şeffaflık sağlanıyor.
  • Proje, küresel fon yönetiminde kripto para altyapısının kullanımını genişletmeyi amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin Chainlink $23.60, X hesabından küresel varlık yöneticisi UBS ve düzenlenmiş bir kripto para borsası DigiFT’le iş birliğinde fon işlemlerinin Blockchain içinde otomatik hale getirildiğini duyurdu. Hong Kong’un Cyberport programı desteğiyle yürütülen proje yatırımcı emirlerinin akıllı sözleşmeler üzerinden kaydedilmesini sağlayarak hız ve şeffaflık sunuyor. Böylece geleneksel fon yönetimi süreçleri kripto para altyapısıyla uyumlu hale getiriliyor.

Alt Başlıklar
Chainlink, UBS ve DigiFT İş Birliğinde Süreç Nasıl İşliyor?Hong Kong’un Cyberport Programı

Ortaklıkta üç kurum yer alıyor. Önde gelen altcoin projesi Chainlink akıllı sözleşmelere gerçek dünya verilerini aktaran merkeziyetsiz oracle ağı olarak öne çıkıyor. UBS 5.9 trilyon dolarlık varlığı yöneten ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir servet yönetim şirketi konumunda. DigiFT ise düzenlenmiş yapısıyla geleneksel finansı Blockchain tabanlı çözümlerle birleştiren bir borsa olarak faaliyet gösteriyor.

Chainlink, UBS ve DigiFT

Süreç Chainlink’in Digital Transfer Agent (DTA) akıllı sözleşmeleri aracılığıyla işliyor. Yatırımcılar UBS’nin tokenleştirilmiş ürünleri için alım, satım veya iade emirlerini DigiFT’nin dağıtıcı sözleşmeleri üzerinden iletebiliyor. DTA sistemi bu emirleri otomatik olarak kaydediyor ve fonların ihracı ile geri alımı gibi tüm işlemleri Blockchain içinde gerçekleştiriyor. Böylece manuel hata ihtimali azalırken, işlem süresi kısalıyor ve kayıtlar şeffaf şekilde tutuluyor.

DTA çerçevesinin Blockchain bağımsız olması çözümün farklı platformlarda da kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Bu durum fon yönetiminde daha geniş ölçekli kullanımın önünü açıyor ve sistemin küresel ölçekte uyarlanabilirliğini artırıyor.

Hong Kong’un Cyberport Programı

Chainlink, UBS ve DigiFT iş birliğinde geliştirilen proje Hong Kong hükümetinin Cyberport programı kapsamında yürütülüyor. Program Blockchain tabanlı çözümleri teşvik ederek kenti kripto para merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen model fon yönetiminde kurumsal standartlara uygun ve düzenleyici çerçeveye uyumlu bir altyapı oluşturuyor.

UBS’nin finansal uzmanlığı, Chainlink’in akıllı sözleşme altyapısı ve DigiFT’nin düzenlenmiş borsa yapısı birleştiğinde fon yönetiminde küresel ölçekli uygulamalara imkan tanıyan bir sistem ortaya çıkıyor. İşlemlerin Blockchain içinde otomatikleştirilmesi yatırımcıların fon hareketlerini şeffaf biçimde takip etmesine ve sürecin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Bu uygulama 132 trilyon dolarlık küresel fon yönetim pazarında kripto para tabanlı çözümlerin kullanımını artırabilecek bir örnek olarak öne çıkıyor. Ayrıca sınır ötesi fon operasyonlarının daha düzenli ve verimli şekilde yürütülmesine de altyapı sunuyor.

Güncel verilerle Chainlink ağının ana ağ varlığı LINK coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,71 yükselişle 23,81 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Chainlink ve 17 Global Ortaklık, LINK, TIA, BTC Yorumları

Chainlink CEO’su ve SEC Başkanı Bir Araya Geldi

Son Dakika: Chainlink ve ABD Ticaret Bakanlığı Ortaklık Müjdesi

Chainlink Rezervi Hızla Büyüyor Yarın LINK Coin Hareketlenebilir

Avalanche’ın Ardından Sıra Altcoin Chainlink’e Geldi: Bitwise, SEC’e Başvuru Yaptı

Ripple Yatırımcılarını Çıldırtan Chainlink Gelişmesi, XRP vs LINK (Karşılaştırma)

Piyasanın Göz Önünde Altcoin’lerden Biri Güçlü Kalıyor! Toparlanma Dikkat Çekiyor!

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu
Bir Sonraki Yazı Bitcoin İçin 50 Milyar Dolarlık Olay İddia: Fred Krueger Öngörüsüyle Herkesi Şaşırttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?