BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin 50 Milyar Dolarlık Olay İddia: Fred Krueger Öngörüsüyle Herkesi Şaşırttı

Özet

  • ABD’nin tarife gelirleriyle Bitcoin satın alabileceği ihtimali gündeme geldi.
  • Krueger, bunun piyasa dengesini etkileyecek büyüklükte olduğunu vurguladı.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent konuyla ilgili farklı açıklamalar yapmasıyla gündeme gelmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’nin gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirle Bitcoin $0.000017 satın alabileceği yönünde iddia kripto para piyasasının gündemine bomba gibi düştü. Wall Street geçmişi olan Fred Krueger, tarifelerden sağlanacak kaynağın kripto para piyasasında önemli bir etki yaratabileceğini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarifelerden ayda 50 milyar dolar gelir elde edilebileceğini açıklamıştı.

Alt Başlıklar
Tarife Gelirleri Bitcoin İçin Kullanılırsa Ne Olur?Hükümetten Gelen Açıklamalar Beklentileri Yükseltti

Tarife Gelirleri Bitcoin İçin Kullanılırsa Ne Olur?

Krueger’in hesaplamasına göre mevcut piyasa fiyatlarıyla 50 milyar dolarlık tarife geliri ilk ayda 400.000 adet BTC satın alımına karşılık geliyor. Günlük olarak yaklaşık 19.000 adet yeni Bitcoin üretildiği düşünüldüğünde bu alım hacmi piyasadaki arz-talep dengesini etkileyecek büyüklükte.

ABD Bitcoin Alımları

ABD’nin daha önce kripto para alanında attığı adımlar arasında stratejik Bitcoin rezervi yer alıyor. Bu rezerv, el konulan varlıkların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Piyasalardan doğrudan alım yapılmasına ilişkin resmi bir açıklama ise şu ana kadar yapılmadı.

Hükümetten Gelen Açıklamalar Beklentileri Yükseltti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin alımlarına ilişkin farklı yönlendirmelerde bulundu. İlk açıklamalarında bu tür alımların değerlendirilebileceğini dile getiren Bessent, daha sonra hükümetin böyle bir planı olmadığını belirtti.

Bessent’in sonraki açıklamalarında ise bütçe dengesini gözeterek yeni alım yollarının incelenebileceğini ifade etti. Bakanın açıklamaları netlikten uzak olsa da ABD’nin kripto para politikası konusunda farklı değerlendirmeler yaptığını gösteriyor.

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
