Kripto Paralar Bugün Neden Yükseliyor? – 11 Eylül 2025

Kripto para piyasası bugün dikkat çekici bir yükseliş yaşıyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi büyük kripto paralar etkileyici kazançlar elde etti. Yatırımcılar makroekonomik gelişmelerin riskli varlıklara olan güveni tazelemesiyle umutlu bir hava içine girdi.

Piyasa Genel Görünümü

Son 24 saatte Bitcoin (BTC), yaklaşık 111.000 dolardan 114.400 dolar civarına yükseldi. Ethereum (ETH) de güçlü bir performans sergileyerek 4.270 dolardan 4.500 dolar seviyesine ulaştı. Solana (SOL) ise kısa bir süreliğine 226 dolar seviyesini aştı. Bu genel piyasa yükselişi, güçlü bir boğa havasının sinyalini veriyor. Peki bu momentumun arkasındaki nedenler neler?

Kripto Paraların Bugünkü Yükselişinin Başlıca Nedenleri

Bugünkü yükselişin temel sebebi, 10 Eylül 2025 tarihinde açıklanan olumlu ABD ekonomik verileri. Özellikle Üretici Fiyat Endeksi (PPI), beklentilerin oldukça altında geldi. Ağustos ayı yıllık PPI oranı %2,6 olarak açıklandı (beklenti: %3,3), aylık oran ise -%0,1 olarak geldi (beklenti: %0,3). PPI verileri enflasyonun sadece bir boyutunu gösterse de, bu veriler ABD’deki enflasyon baskılarının önceki tahminlerden daha hafif olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, gümrük vergisi savaşlarından kaynaklanan enflasyon endişeleri de hafifledi ve olası bir ekonomik durgunluk korkusunu azaltmış oldu.

Ek olarak, 10 Eylül’de yapılan son 10 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinde, kazanan teklif faizi %4,033 oldu. Bu oran, bir önceki %4,26’lık oranın altında. Tahvil faizlerindeki bu düşüş, son aylarda piyasaların üzerinde baskı oluşturan ABD borç krizi korkularının dağılmasına yardımcı oldu. Düşük faiz oranları genellikle sabit getirili varlıkların cazibesini azaltır ve yatırımcıları kripto gibi daha riskli varlıklara yönlendirir.

Bu olumlu makroekonomik sinyaller, yatırımcı güvenini güçlendirdi ve bugünkü kripto yükselişinin temelini oluşturdu. Beklentinin altında gelen enflasyon verileriyle düşen tahvil faizlerinin birleşimi, riskli varlıklar için destekleyici bir ortam yaratarak Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto paraların yükselmesini sağladı.

Yatırımcılar İçin Anlamı Ne?

Bu yükselişle birlikte, piyasanın dikkati şimdi 17 Eylül 2025 tarihinde saat 14:00’te (ET) açıklanacak olan Federal Rezerv’in faiz kararına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi yapıp yapmayacağını ve ne kadar olacağını merakla bekliyor. CME FedWatch Aracına göre, %92 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. %8 ihtimalle ise 50 baz puanlık bir indirim öngörülüyor (aşağıdaki görselde gösterildiği gibi). Piyasalar artık faiz indiriminin neredeyse kesin olduğunu fiyatlıyor; tartışma sadece oran üzerinde yoğunlaşıyor.

Mütevazı bir 25 baz puanlık indirim, piyasanın yüksek beklentilerini tam anlamıyla karşılamayabilir ve kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Öte yandan, daha agresif bir 50 baz puanlık ya da daha yüksek bir indirim, kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Daha düşük borçlanma maliyetleri, genellikle yüksek büyüme potansiyeli taşıyan kripto varlıklarına olan yatırımı artırır. Bu nedenle yatırımcılar, Fed’in açıklamasını yakından takip etmelidir; bu karar önümüzdeki haftalarda piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Sonuç

Bugünkü kripto piyasası rallisi, ABD’den gelen cesaret verici ekonomik verilere dayanıyor. Özellikle beklentinin altında kalan PPI verileri ve düşen Hazine tahvil faizleri, enflasyon ve borç krizi endişelerini hafifletti. Piyasa şimdi gözünü 17 Eylül’deki Fed faiz kararına çevirmiş durumda. Güçlü bir faiz indirimi, kripto paraları yeni zirvelere taşıyabilirken; daha temkinli bir adım, mevcut iyimserliği sınırlayabilir. Şu an için boğa havası hâkim ve bu, kripto yatırımcıları için heyecan verici bir dönem olabilir.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, kullanıcı odaklı tasarlanmış ödüllü bir kripto para borsası. Sektörün önde gelen madencilik havuzlarından biri olan ViaBTC tarafından başlatılan CoinEx, kullanıcı varlıklarının %100’ünü korumak adına rezerv kanıtı (proof-of-reserves) yayınlayan ilk borsalardan biri oldu. 200’den fazla ülke ve bölgede 10 milyondan fazla kullanıcıya profesyonel düzeyde hizmet veren CoinEx, 1400’den fazla kripto parayı destekliyor. Platform aynı zamanda yerel token’ı CET ile kullanıcı faaliyetlerini teşvik ediyor ve ekosistemini güçlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

