XRP, Solana, Aptos, Avalanche, Cardano… Altcoin Piyasasının Gözü Kulağı SEC’in Önündeki Listede

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önünde onay için bekleyen 90’dan fazla kripto para ETF başvurusu var. Bloomberg Intelligence‘ın derlediği listeye göre başvurular Bitcoin $0.000017 ve Ethereum $4,416.56’un yanı sıra birçok altcoin‘i kapsıyor. Uzmanlar Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte ETF’lere onay kapısının açılmasını ve onayların kripto para piyasasını yeni bir döneme sokacağı üzerinde duruyor.

SEC’in Önündeki Altcoin ETF Başvuruları

SEC’in önünde bekleyen başvurular arasında Ethereum staking, XRP, Solana, Injective, SUI, Near, Ondo, Aptos, Chainlink $23.60, Avalanche $28.94, Trump Coin, BNB, Cardano $0.878535, Polkadot, SEI, Litecoin $114.24, AXL, Bonk, Melania Coin, Dogecoin $0.00000004781281 ve Hedera yer alıyor. Başvurular için nihai karar tarihlerinin önemli bir kısmının yılın son çeyreğine yayıldığı ise göze çarpıyor.

Öte yandan onay için bekleyen ETF başvuruları tekil kripto paralarla sınırlı değil. “Basket” adı verilen ve birden fazla kripto parayı aynı fon altında toplayan başvurular da var. Özellikle bu ETF’ler yatırımcılara çeşitlendirilmiş ürün yapısı sunacak olmalarıyla öne çıkıyor. Bu ETF’lerin onaylanması halinde altcoin piyasasında yeni ürün çeşitliliği ortaya çıkacak.

BlackRock Henüz Altcoin Konusunda Adım Atmış Değil

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın henüz herhangi bir altcoin için ETF başvurusunu SEC’e sunmuş değil. Şirket Bitcoin ve Ethereum odaklı gitmeyi sürdürüyor. BlackRock dışında Franklin, VanEck, Grayscale ve ProShares gibi büyük fon yöneticilerinin altcoin ETF başvuruları SEC önünde bekliyor.

Altcoin‘ler için ETF başvurularının onaylanmasının kurumsal yatırımcıların ilgisini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SEC’in vereceği kararlar hem düzenlemelerin yönü hem de piyasa hareketliliği açısından belirleyici olacak.