DOGE ve SHIB Coin’de ETF Heyecanı Grafikleri Hareketlendirdi

Özet

  • Dogecoin, ETF lansmanı öncesi 0,2680 dolar direncini test ederken işlem hacmi geriledi.
  • Shiba Inu ise 0,00001320 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor.
  • Piyasa iki popüler memecoin'in seyrini yakın takipte.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Dogecoin $0.00000004781281 için beklenen REX-Osprey DOGE ETF’si bugün borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Bu gelişme işlem hacmi ve fiyat grafiğinde dikkat çekici hareketliliğe yol açtı. Shiba Inu tarafında ise kısa vadeli direnç eşikleri yakın takipte.

Alt Başlıklar
Dogecoin’de ETF Öncesi Direnç TestiShiba Inu’da Kısa Vadeli Fiyat Görünümü

Dogecoin’de ETF Öncesi Direnç Testi

Dogecoin, son yedi gün içinde yüzde 15’in üzerinde yükselişle 0,2494 dolara yükseldi. Gün içi işlemlerde 0,253 doları gören memecoin için yatırımcılar gözünü 0,2680 dolar seviyesine çevirdi. İşlem hacmi ise yüzde 11’in üzerinde düşüşle 3.24 milyar dolara gerileyerek fiyat hareketi için kritik bir gösterge oluşturdu.

ETF’nin piyasaya sürülmesiyle Dogecoin’in hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Bu da alım-satım faaliyetlerinde canlanma ihtimalini gündeme taşıyor. Dogecoin, Aralık 2024’te 0,4672 dolara kadar yükselmiş, Mayıs 2021’de ise tüm zamanların zirvesi olan 0,7376 doları görmüştü. Yeni ETF’nin fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratacağı piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

Shiba Inu’da Kısa Vadeli Fiyat Görünümü

Shiba Inu, son 24 saatte yüzde 1,53 yükselişle 0,00001310 dolara ulaştı. Saatlik grafikte 0,00001320 dolar seviyesindeki direnci test eden memecoin kırılımın gerçekleşmesi halinde 0,00001350 bölgesine doğru ilerleyebilir.

Shiba Inu Grafiği

Orta vadeli görünümde ise SHIB coin‘in fiyatının belirgin destek ve direnç noktalarından uzak seyretmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle 0,00001250 ila 0,00001350 dolar aralığında yatay hareket etme ihtimali öne çıkıyor. Fiyatın bu bandı koruyup koruyamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

