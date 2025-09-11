ALTCOIN

Dev Altcoin’de Yönetimin Fişi Çekildi: Durdurma Kararı Çıktı

Özet

  • Altcoin projesi Scroll'da liderlik istifaları sonrası yönetim mekanizması geçici olarak durduruldu.
  • Yeniden tasarım süreci başladı ancak net bir yol haritası açıklanmadı.
  • Hazineden sorumlu teklifler dahil olmak üzere birçok öneri askıya alındı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum $4,416.56 Layer 2 ölçeklendirme ve önde gelen altcoin projesi Scroll’un arkasındaki merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO), yönetim mekanizmasını geçici olarak durdurma kararı aldı. Karar liderlik kademesinde yaşanan istifaların ardından geldi ve kamuoyuna duyuruldu. DAO delegesi Olimpio, X hesabından yaptığı paylaşımda sürecin yeniden tasarlandığını aktardı.

Alt Başlıklar
Liderlik İstifalarını Durdurma Kararını GetirdiAltcoin’de Yönetişim Sürecinin Geleceği

Liderlik İstifalarını Durdurma Kararını Getirdi

Scroll DAO’nun liderlerinden Eugene geçtiğimiz hafta resmen görevinden ayrıldı. Ayrılığın ardından Scroll’un kurucu ortağı Haichen Shen, yönetim modelinin yeniden düzenlenmesi için çalışıldığını açıkladı.

Scroll DAO

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada durdurulan sistemin kalıcı olarak sona erdiirlmeyeceği, yeni bir yönetişim yapısına hazırlık amacıyla geçici süreyle askıya alındığı aktarıldı. Scroll’un büyümeden sorumlu ismi Raza Zaidi, sürecin tamamen durdurma değil, bir ara verme olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak şu an için yeniden yapılandırmanın nasıl ilerleyeceğine dair net bir yol haritası paylaşılmadı. Mevcut durumda topluluk yönetim sistemine ilişkin resmi bilgilendirmeleri bekliyor.

Altcoin’de Yönetişim Sürecinin Geleceği

Scroll DAO’nun hazinesiyle ilgili teklif de dahil olmak üzere birçok öneri yönetim mekanizmasının askıya alınması nedeniyle bekleme aşamasına geçti. Sunulan tekliflerin uygulanıp uygulanmayacağına dair karar süreci şu an için belirsizliğini koruyor.

DAO, altcoin projesinin ana ağ varlığı SCR’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kurulmuştu. Organizasyon Scroll Vakfı ve Güvenlik Konseyi ile birlikte çalışarak yönetişimi topluluk delegelerinin oylarıyla yürütüyordu. Yönetimin durdurulması yapının yeniden şekilleneceği anlamına geliyor olsa da sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
