Binance, Pump.fun (PUMP) Coin’i Listeleyeceğini Duyurdu

Özet

  • Binance, 11 Eylül 2025 tarihinde yani bugün Pump.fun (PUMP) coin'i PUMP/USDT ve PUMP/TRY paritelerinde listeleyecek.
  • Coin için yatırma işlemleri başlarken alım-satım 15.30’da, çekim ise 16.30’da başlayacak.
  • PUMP coin “Seed Tag” etiketiyle yüksek riskli altcoin'ler grubunda yer alacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, Pump.fun (PUMP) altcoin‘in 11 Eylül 2025 tarihinde yani bugün listeliyor. Listeleme TSİ 15.30’da PUMP/USDT ve PUMP/TRY işlem paritelerinde olacak ve listelemeyle birlikte altcoin için spot alım satım işlemleri başlayacak. Coin için Binance’e yatırma işlemlerine başlarken, çekim işlemleri TSİ 16.30’da başlayacak.

Alt Başlıklar
Binance’in PUMP Coin Listelemesinin AyrıntılarıPump.fun (PUMP) Nedir?

Binance’in PUMP Coin Listelemesinin Ayrıntıları

Binance’den yapılan duyuruya göre PUMP coin için PUMP/USDT ve PUMP/TRY olmak üzere iki işlem paritesi kullanıma sunulacak. Altcoin için yatırma işlemleri TSİ 15.00’te başlayacak, alım satım ise TSİ 15.30’da devreye girecek. Çekim işlemleri TSİ 16.30’da başlayacak. Borsa, PUMP coin çekimlerinin başlama saatinin tahmini olduğunu, kullanıcıların güncel durumu çekim sayfası üzerinden kontrol edebileceğini belirtti.

Binance PUMP Coin Listelemesi

Borsa ayrıca spot algo emirlerinin PUMP listelemesiyle birlikte devreye gireceğini bildirdi. İşlem botları ve Spot Copy Trading özelliği ise 24 saat içinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcılar yeni işlem paritelerini Spot Copy Trading ayarları üzerinden portföylerine dahil edebilecek.

Binance, PUMP’ın listeleme kapsamında “Seed Tag” etiketi alacağını da ekledi. Bu etiket yenilikçi ancak yüksek risk barındıran projeler için kullanılıyor. Seed Tag uygulaması altcoin‘in yüksek volatilite gösterebileceğini işaret ediyor.

Pump.fun (PUMP) Nedir?

Pump.fun, Solana Blockchain‘i üzerinde çalışan bir memecoin lansman platformu olarak tanımlanıyor. Platform, kullanıcıların farklı memecoin projelerini hızlı şekilde piyasaya sürmesini sağlıyor. PUMP ise platformun ana ağ varlığı olarak işlem ücretlerinin ödenmesi gibi temel amaçlara hizmet eden bir varlık.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
