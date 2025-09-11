Binance, Pump.fun (PUMP) Coin’i Listeleyeceğini Duyurdu

Kripto para borsası Binance, Pump.fun (PUMP) altcoin‘in 11 Eylül 2025 tarihinde yani bugün listeliyor. Listeleme TSİ 15.30’da PUMP/USDT ve PUMP/TRY işlem paritelerinde olacak ve listelemeyle birlikte altcoin için spot alım satım işlemleri başlayacak. Coin için Binance’e yatırma işlemlerine başlarken, çekim işlemleri TSİ 16.30’da başlayacak.

Binance’in PUMP Coin Listelemesinin Ayrıntıları

Binance’den yapılan duyuruya göre PUMP coin için PUMP/USDT ve PUMP/TRY olmak üzere iki işlem paritesi kullanıma sunulacak. Altcoin için yatırma işlemleri TSİ 15.00’te başlayacak, alım satım ise TSİ 15.30’da devreye girecek. Çekim işlemleri TSİ 16.30’da başlayacak. Borsa, PUMP coin çekimlerinin başlama saatinin tahmini olduğunu, kullanıcıların güncel durumu çekim sayfası üzerinden kontrol edebileceğini belirtti.

Borsa ayrıca spot algo emirlerinin PUMP listelemesiyle birlikte devreye gireceğini bildirdi. İşlem botları ve Spot Copy Trading özelliği ise 24 saat içinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcılar yeni işlem paritelerini Spot Copy Trading ayarları üzerinden portföylerine dahil edebilecek.

Binance, PUMP’ın listeleme kapsamında “Seed Tag” etiketi alacağını da ekledi. Bu etiket yenilikçi ancak yüksek risk barındıran projeler için kullanılıyor. Seed Tag uygulaması altcoin‘in yüksek volatilite gösterebileceğini işaret ediyor.

Pump.fun (PUMP) Nedir?

Pump.fun, Solana Blockchain‘i üzerinde çalışan bir memecoin lansman platformu olarak tanımlanıyor. Platform, kullanıcıların farklı memecoin projelerini hızlı şekilde piyasaya sürmesini sağlıyor. PUMP ise platformun ana ağ varlığı olarak işlem ücretlerinin ödenmesi gibi temel amaçlara hizmet eden bir varlık.