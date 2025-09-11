Son Dakika: ABD 11 Eylül Enflasyon Raporu

Haftanın en önemli olayı buydu ve dünkü ÜFE verisinin beklentinin epey altında gelmesinin ardından iştah arttı. Veriler açıklanmadan hemen önce anket verileri %64 50bp %40 75bp yıllık indirim öngörüyordu. 100 ekonomistin tahminlerini paylaşan anket beklendiği kadar iyi bir senaryoya işaret etmiyor.

ABD Enflasyon Verisi

Tarifelerin Ağustos ayından itibaren net biçimde enflasyona yansımaları oldu ve gelen verilerde Şubat başından beri yansımaları görüyoruz. Ağustos ayında küresel oranların devreye alınması ve standart %10’un (Şubat ayında gelen) çoğu ülke için yukarı çekilmesi artık tarifelerin etkisini net biçimde görmemizi sağlayacak ortamı oluşturdu.

Avrupa Merkez Bankası enflasyon için bugün hafif bir yukarı revize yapsa da faizlerle oynamadı. ABD tüketici enflasyonu rakamlarıysa aşağıdaki gibi geldi;

ABD TÜFE Açıklanan: %2,9 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,7)

Açıklanan: %2,9 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,7) ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %3,1 (Beklenti ve Önceki: %3,1)

Gelen verilerin beklentilerle uyumlu olması son derece iyi. Aylıkta çekirdek enflasyon %0,3 arttı ve manşet enflasyonun %0,4 ile beklentinin %0,1 üzerinde artması negatif. Fakat tarifelerin enflasyon üzerinde inanılmaz negatif etkileri olacağı varsayımına hazırlanan kripto paralar için bu olumlu. Aşırı fiyatlamanın şimdi bir kez daha törpülenerek kripto paraları yükseltmesi bekleniyor. Birkaç saat içinde BTC’nin 116 ve 118 bin dolar seviyelerini test etmesi mümkün.