Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Geçen hafta gelen istihdam rakamları, dün gelen ÜFE ve biraz önce açıklanan TÜFE verisiyle kripto paralar rahat nefes aldı. Yatırımcılar tarifelerin enflasyonist etkilerinin abartılması nedeniyle yıl boyunca tarife tartışmalarını satış sinyali olarak yorumladı. Ancak Ağustos ayında global oranlar devreye alınmasına rağmen enflasyonda inanılmaz bir artış olmadı.

Kripto Paralar Yükseliyor

Yıllardır enflasyon odaklı politika izleyen Fed istihdamı umursamadı ve artık istihdamı önemsemesi gereken zamanlar geldi. Daha da önemlisi tarifelerin korkulduğu ölçüde enflasyon doğurmadığını gördük ve bu olurken istihdam büyük alarmlar veriyor. Her iş raporu bize istihdamdaki daralmanın ne kadar ciddi seviyede olduğunu söylüyor.

2022 başından bugüne faizleri artıran ve geçen yıl başladığı indirimlere neredeyse 1 yıldır ara veren Fed artık istikrarlı faiz indirimlerine dönmek zorunda. Beklediği gibi yumuşak iniş olmayacak ancak korkuttuğu gibi tarifelerin de enflasyon üzerinde devasa sonuçlarını görmeyeceğiz.

O halde Fed’in faizleri istikrarlı biçimde indireceği senaryoya piyasaların hazırlanması gerekiyor. BTC uzun sürenin ardından tekrar 114 bin doları aşarak son gelen verinin, Fed’in politika rotasını netleştirmesini kutladı.

Fed Faizleri İndirecek

Geçen ay ÜFE verisi beklentinin epey üzerinde gelmesine rağmen Powell istihdamdaki gevşemeye odaklanarak faizleri indirmeleri gerektiğinden bahsetmişti. Onun bu açıklamalarından sonra istihdam için daha kötü, enflasyon için daha iyi veriler görmeye başladık.

Üstelik Fed üyesi Cook’un görevden alınması kararını donduran mahkeme tedbiri dün çıktı yani “Fed’in bağımsızlığı tartışmalarının” da bir süre bize veda ettiğini görüyoruz. Mevcut şartlarda 6 gün sonra açıklanacak faiz kararı için 25bp indirim öngörülüyor.

Yıl bitmeden 75bp toplam indirim beklentisi ise %80’i aştı ki bu yakın zamanda çok daha düşük bir oranda. Vaziyet buyken Powell’ın kurumdan ayrılmasına aylar kala faiz indirimlerine zorlanması ve sonrasında Trump ile paralel hareket edecek bir başkanın gelecek olması küresel politika gevşemesi için projeksiyonları risk piyasaları lehine değiştirecektir.

Eğer Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gelecek raporlar da bu minvalde olursa kripto paralar her yeni raporla yeni zirvelere koşmak isteyecek. Üstelik rezerv hamleleri, Altcoin ETF onaylarıyla haber akışı da kripto para yatırımcıları lehine desteklenecek.