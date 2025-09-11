Kripto Para

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Özet

  • BTC ETF'leri dün 700 milyon doların üzerinde giriş gördü ve bugün çok daha fazlası olmalı.
  • Kripto paralar artık Fed rotasından emin ve ilerleyen günlerde daha fazla yükseliş görmemiz gerekiyor.
  • İlk işsizlik maaşı başvuruları 2021 Ekim seviyelerinde ve bu durum alarm veren istihdam raporlarıyla uyumlu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi Eylül ayına güzel bir başlangıç yapmadı ancak ay boyunca gelen verilerin bütünü bugün toparlanmaya zemin hazırlıyor. Yatırımcıların temkinli olmak için haklı nedenleri olduğundan hacimlerin de düştüğünü gördük. Peki Eylül sonuna giderken kripto paralar için hedeflenen ne?

Alt Başlıklar
Kripto Paralar Eylül TahminleriABD Enflasyonu

Kripto Paralar Eylül Tahminleri

Öncelikle dünkü değerlendirmelerde ÜFE verisinin ardından gelecek ETF rakamlarının son derece önemli olduğundan bahsetmiştik. Tam da hedeflendiği gibi oldu ve Eylül ayında BTC ETF’leri ilk defa 400 milyon doların üzerinde günlük net giriş gördü. Dün ağırlıklı BlackRock ve Fidelity ETF’lerine olmak üzere 741,5 milyon dolarlık net giriş oldu.

Ethereum $4,416.56 cephesinde de ETH girişleri normalleşti, ay boyunca birçok kez net çıkış gören ETF’ler dün 171,5 milyon dolarlık net giriş yaşadı. Günlük mum kapanışında gelmesi beklenen 11 Eylül verilerinin daha güçlü olması umuluyor çünkü bugünkü TÜFE verisi tam da beklendiği gibi geldi. Kötü sürprizle karşılaşılmamış olması tarifelere dair endişeleri dizginledi.

Bitcoin $114,531.69 için 116.000 ve 118.000 dolar seviyelerinin Fed toplantısına ilerlerken test edilmesi bu yüzden şaşırtıcı olmayacaktır. Fed eğer toplantıda enflasyon için ucu açık yorumlarda bulunmaz ve istihdamdaki zayıflanın getirdiği büyük risklere odaklı kalırsa Eylül ayının tarihsel düşüş dönemi unvanı da bu sene istisnaya dönüşebilir.

ABD Enflasyonu

Temmuz ayında artış %2,7 seviyesindeydi ve bugün gelen enflasyon verisi 12 aylık dönemde enflasyonun Ağustos ayında %2,9 arttığını gösteriyor. Yani Fed’in yumuşak iniş, enflasyonda istikrarlı düşüş senaryosu rafa kalktı. 2025’in başından bugüne en yüksek yıllık enflasyon rakamı görülmüş olsa da piyasalar uzun süredir tarifelerin daha kötüsünü tetikleyici varsayımıyla fiyatlandığından son rakamları memnuniyetle karşıladı.

Bugün gölgede kalan veri ise ilk işsizlik maaşı başvurularıydı. Ekim 2021’den bu yana böylesi yüksek seviyeler görülmemişti. Üstelik geçen haftaki istihdam rakamları ve bu haftaki 1 milyona yakın BLS revizesini bununla birleştirdiğimizde işgücündeki alarmın sesi daha da yükseliyor.

Walmart, Target ve Best Buy gibi dev ABD perakendecilerinin çoktan gümrük vergisi artışlarını fiyatlara yansıttığı biliniyor. Üstelik buna devam edecekler. Ancak ilk ölçümler enflasyonda genel olarak bunun önemli sonuçlar doğurmadığını gösteriyor. Ayrıca bazı Fed üyeleri gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin tek seferlik olacağı görüşünü yineledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
