Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Yıl boyunca savaştan tarifelere kadar kripto para piyasalarını etkileyen birçok önemli gelişmeye şahitlik ettik. Yatırımcılar her kötü haberle kenara çekilirken arka planda yaşanan kripto özelinde destekleyici gelişmeler gölgede kaldı. Bugün geldiğimiz noktada halen özellikle Rusya nedeniyle ortada patlamaya hazır bir bomba var.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Bugünlerin en riskli konusu Rusya ve ikincil yaptırımlar. Putin istenen yola girmedi ve bu yüzden Trump’ın sabrı taşıyor. Geçtiğimiz günlerde son tarih olarak bu haftaya işaret etse de Rusya ile Ukrayna arasındaki süreç ilerlemediği için sürpriz biçimde yaptırımlar açıklamasından endişeleniliyor.

Hindistan gümrük tarifeleri konusunda ticaret anlaşması yapmak için ABD ile görüşme talep ediyor. ABD Ticaret Bakanı Lutnick CNBC’ye verdiği röportajda “bunu halledeceğiz” dedi. Ancak Hindistan halen Rusya’dan petrol alıyor ve %100’lük ikincil gümrük vergisi riskiyle karşı karşıya. Üstelik %25’lik ikincil yaptırım hamlesi çoktan devreye alındı.

Ticaret Bakanı şunları söyledi;

“Tayvan ile büyük bir anlaşma yapılacak. Muhtemelen İsviçre ile bir anlaşma yapacağız. Japonya pazarını asla gerçekten açmadı. Gümrük vergilerini düşürdüler. Gümrük vergileri ayda 40 milyar dolar getiriyor. Gelecek yıl GSYİH büyümesinin %4’ün üzerinde olacağını göreceğiz. Avrupalılar Çin arabalarını engelleyecek, öğrenecekler. Çin arabaları rekabetçi değil, devlet destekli. %10’un üzerindeki gümrük vergileri tüketiciler ve şirketler tarafından paylaşılıyor. Çin hükümeti gümrük vergilerinin çoğunu üstleniyor. Çin ortalama %52 gümrük vergisi ödüyor.”

BTC şimdilik açıklamalardan etkilenmedi ancak bahsedilen anlaşmalar destekleyici, tehditler yıkıcı sonuçlar doğuracağından kripto para yatırımcıları süreci yakından izlemeye devam edecek. Rusya ile yeni bir kaosun başlaması için Cuma akşam saatleri ideal ve kripto paralarda iyi sonuçları olmayacaktır. Trump önceki hamlelerindeki gibi tehditten evvel şok etkisi doğuracak bir kararname imzalayacak mı bunu yaşayıp göreceğiz.