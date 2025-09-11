Kripto Para

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Özet

  • ABD Ticaret Bakanı İsviçre ve Tayvan ile anlaşma yapmayı bekliyor.
  • ABD Ticaret Bakanı Lutnick : Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergileri konusunda Trump'ın yanında yer almasını bekliyorum.
  • Rusya süreci uzattığı için ikincil yaptırımların yakında devamıyla karşılaşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yıl boyunca savaştan tarifelere kadar kripto para piyasalarını etkileyen birçok önemli gelişmeye şahitlik ettik. Yatırımcılar her kötü haberle kenara çekilirken arka planda yaşanan kripto özelinde destekleyici gelişmeler gölgede kaldı. Bugün geldiğimiz noktada halen özellikle Rusya nedeniyle ortada patlamaya hazır bir bomba var.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Bugünlerin en riskli konusu Rusya ve ikincil yaptırımlar. Putin istenen yola girmedi ve bu yüzden Trump’ın sabrı taşıyor. Geçtiğimiz günlerde son tarih olarak bu haftaya işaret etse de Rusya ile Ukrayna arasındaki süreç ilerlemediği için sürpriz biçimde yaptırımlar açıklamasından endişeleniliyor.

Hindistan gümrük tarifeleri konusunda ticaret anlaşması yapmak için ABD ile görüşme talep ediyor. ABD Ticaret Bakanı Lutnick CNBC’ye verdiği röportajda “bunu halledeceğiz” dedi. Ancak Hindistan halen Rusya’dan petrol alıyor ve %100’lük ikincil gümrük vergisi riskiyle karşı karşıya. Üstelik %25’lik ikincil yaptırım hamlesi çoktan devreye alındı.

Ticaret Bakanı şunları söyledi;

“Tayvan ile büyük bir anlaşma yapılacak. Muhtemelen İsviçre ile bir anlaşma yapacağız. Japonya pazarını asla gerçekten açmadı. Gümrük vergilerini düşürdüler. Gümrük vergileri ayda 40 milyar dolar getiriyor.

Gelecek yıl GSYİH büyümesinin %4’ün üzerinde olacağını göreceğiz.

Avrupalılar Çin arabalarını engelleyecek, öğrenecekler. Çin arabaları rekabetçi değil, devlet destekli.

%10’un üzerindeki gümrük vergileri tüketiciler ve şirketler tarafından paylaşılıyor. Çin hükümeti gümrük vergilerinin çoğunu üstleniyor. Çin ortalama %52 gümrük vergisi ödüyor.”

BTC şimdilik açıklamalardan etkilenmedi ancak bahsedilen anlaşmalar destekleyici, tehditler yıkıcı sonuçlar doğuracağından kripto para yatırımcıları süreci yakından izlemeye devam edecek. Rusya ile yeni bir kaosun başlaması için Cuma akşam saatleri ideal ve kripto paralarda iyi sonuçları olmayacaktır. Trump önceki hamlelerindeki gibi tehditten evvel şok etkisi doğuracak bir kararname imzalayacak mı bunu yaşayıp göreceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

ABD Enflasyon Verileri Öncesi Balina Bitcoin, Solana ve Sui’de Büyük Risk Aldı: 40x, 20x, 10x’le Girdi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Bir Sonraki Yazı AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri
Kripto Para
Lost your password?