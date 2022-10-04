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Piyasalar bugün Bitcoin 20.000 doların üzerine tırmandığı için düne göre daha güzel ve altcoinler yükseliyor. Sürekli zikzaklar çizen fiyat kripto para yatırımcılarını fazlasıyla yıprattı ve artık bir ara yükselişe ihtiyaç var. Mart ayında şiddetlenen düşüş, yatırımcıların aylarca süren telafisi zor kayıplar yaşamasına neden oldu. Bugün iyimserlik artarken 1inch Network önemli bir duyuru yaptı.

1inch Haberleri

DEX toplayıcı, ortaklığın DeFi ve Web3 ürün ve hizmetlerinin daha geniş çapta benimsenmesini teşvik edeceğini düşünüyor. Popüler DeFi uygulaması 1inch, kullanıcıların kripto para ödemelerini basitleştirmelerine yardımcı olmak için Unstoppable Domains ile ortaklık kurdu. Ortaklık sayesinde, 1inch Cüzdan kullanıcıları kripto varlıkları satın alırken veya gönderirken okunabilir alan adları kullanabilecek. Böylece karmaşık sayılar yerine internet sitelerinin domain adreslerine benzer adresler girecekler.

Önceden, kullanıcıların uzun alfamerik kripto cüzdan adresleriyle etkileşime girmesi gerekiyordu. Şu andan itibaren, 1inch Cüzdan kullanıcıları için bu karmaşık adresleri basit adlarla değiştirmenin yolu açıldı.

Kripto Cüzdan Alan Adı

Unstoppable Domains üzerinden temin edilen bu alan adları blockchainde basım ve yenileme ücreti olmaksızın bir NFT olarak basıldığından sonsuza kadar sahibine aittir. Web3 hedefleri doğrultusunda bu alan adlarının gelecekte çok daha yoğun kullanılması bekleniyor. Nitekim Web3 platformlarına bağlantılar cüzdanlar aracılığıyla yapılacak ve herkes bugün olduğu gibi en iyi alan adlarına sahip olmak için yarışacak. Bugün değeri milyonlarca dolar olan alan adları bulunuyor.

Dolayısıyla, kripto ile işlem yapmak için 1inch Cüzdan kullanıcıları şimdi Andy.wallet veya Money.crypto gibi görünen bir adres adı edinebilecek. Bu adreslerin diğer avantajı ise hatalı gönderim ihtimalinin azalmasıdır. 1inch Network‘ün kurucu ortağı Sergej Kunz şunları söyledi;

“Kullanıcı deneyimi, güvenlik ve kimlik sorunları Web3’ün ana akım olarak benimsenmesini hâlâ engelliyor. Unstoppable ile yaptığımız ortaklık Web3’ü daha eğlenceli ve çekici hale getirerek bu engellerin üstesinden gelmek için fırsatlar yaratıyor”.

Unstoppable Domains Kıdemli Başkan Yardımcısı Sandy Carter şunları söyledi;