Son 24 saatte kaydettikleri yükselişle Bitcoin ve altcoin'ler yönünü yukarı çevirdi. Kripto paralarda son durum ne? Detaylar haberimizde.

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Kripto para piyasaları bugün yeniden yeşile büründü ve Bitcoin (BTC) tekrar 19 bin doları aştı. Kimi altcoin yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Kripto para piyasalarının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3’e yakın yükselerek 934.23 milyar dolara yükseldi. Riskli varlık sınıfı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 21-22 Eylül tarihlerinde yapacağı para politikası toplantısı öncesinde yeniden toparlanma sinyalleri verirken, yatırımcılar 75 baz puanlık faiz artırımına hazırlanıyor.

Bitcoin’de Son Durum

Piyasa değeri ile en büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,56 yükselişle yazım sırasında 19 bin 310 dolardan işlem görüyor. Yeniden 19 bin doların üzerine çıkan BTC’nin toplam piyasa değeri 369.7 milyar dolarda. Bitcoin’in 24 saatteki işlem hacmi yüzde 8’in üzerinde yükseldi ve 40 milyar dolara yaklaştı.

Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum

Piyasa değeri ile en büyük altcoin ve en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH), merakla beklenen The Merge güncellemesinin 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden beri yönünü aşağıya çevirmişti. ETH, son 24 saatte kaydettiği yüzde 4’e yakın yükselişle yazım sırasında bin 354 dolardan alınıp satılıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, en büyük 25 kripto para arasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,81 yükselişle XRP öne çıkıyor. XRP, yazım sırasında 0,3785 dolardan işlem görüyor. Yine CoinMarketCap’in sağladığı “24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar” listesinde ilk sırada yüzde 15,95’lik yükselişle 0,03483 dolardan işlem gören TerraClassicUSD (USTC) yer alırken, “24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar” listesinde ise ilk sırada yüzde 0,59 düşüşle 0,04168 dolardan işlem gören Ravencoin (RVN) yer alıyor.

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında da gözler Fed‘in kritik faiz kararına çevrilmiş durumda. Kripto paralarda kısa vadeli nihai yönün 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklanacak faiz kararı ile belli olması bekleniyor. CME Fed Watch Tool’un sağladığı verilere göre Fed, yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan, yüzde 20 ihtimalle ise 100 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Birçok piyasa uzmanı, ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerinin beklentileri aşmasının Fed’i 100 baz puanlık faiz artırımına gitmeye zorlayacağı üzerinde duruyor.