Analistler düşüşlerde yapılacak alımların boğa koşularında kar getirebileceğini ifade ediyor. ve bazı altcoin tahminlerini yatırımcılar ile paylaşıyorlar.

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Her ne kadar ara yükselişler olsa da hala bir kripto ayı piyasasında olduğumuz söylenebilir. Ancak analistler düşüşlerde yapılacak alımların boğa koşularında yüksek kar getirebileceğini ifade ediyor. Bu noktada da bazı altcoin tahminlerini yatırımcılar ile paylaşıyorlar. Burada önemli olan yatırımcıların kendi araştırmalarını mutlaka yapmaları ve riskleri kontrol işlemlerine devam etmeleridir. Analistlerin 2022 yılı içinde artış beklediği altcoin’lere bir göz atalım:

1inch Network (1INCH): 1inch Network, merkezi olmayan borsa (DEX) kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 1inch kullanıcıları, DEX’leri kullanırken kripto para birimlerinden yararlanmanın faydalı bir yolunu sunuyor. Buna ek olarak platform, belirli yatırım koşullarını belirlemenize izin veren bir limit emri protokolü ve stabelcoin’lerde yıllık %5 ila %10 getiri sunan 1inch earn gibi hizmetleri de sunuyor. 1INCH yazının kaleme alındığı sırada 0,58 dolardan işlem görüyor.

Render (RNDR): Render, merkezi olmayan bir GPU işleme ağı olarak tanımlanıyor. Platform sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçları olmayan GPU hesaplama güçlerini kiralayabiliyor. Dijital içerik oluşturucular ise Render tokenlarını kullanarak GPU sağlayıcılarına ödeme yapıyor. Bu noktada Render’in metaverse’e odaklanması sebebiyle uzman isimler kripto para biriminin 2022’de artış kaydedebileceğini ifade ediyor. RNDR yazının kaleme alındığı sırada 0,48 dolardan işlem görüyor.

Aave (AAVE): Aave bir kripto kredi platformu olarak tanımlanabilir. Kullanıcılar birçok farklı kripto para birimini ödünç alabilir ve ödünç verebilir. Kripto para biriminizi Aave’ye yatırırsanız, paranızı ödünç verdiğiniz için faiz ödemeleri alırsınız. Uzman isimler platformu sabit faiz ve değişken faiz oranları sunmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Platformun yönetişim tokenı olan AAVE ise yazının kaleme alındığı sırada 79 dolardan işlem görüyor.

SushiSwap (SUSHI): SushiSwap platformu bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) olarak tanımlanabilir. SushiSwap, bir düzineden fazla farklı blok zincirini destekliyor ve bu da rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda uzman isimler SushiSwap’in staking için de iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Kolay ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu düşünülen platformun yerel kripto para birimi SUSHI yazının kaleme alındığı sırada 1,27 dolardan işlem görüyor.

Bu dört kripto para birimine ek olarak analistler, Fetch.ai (FET), Illuvium (ILV), Basic Attention Token (BAT) ve Ripple’da da (XRP) 2022 yılında yükseliş beklediklerini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.