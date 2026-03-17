Hedera Fiyatı 0,10 Dolar Sınırında Yatay Seyrediyor

Hedera (HBAR), son günlerde fiyat hareketlerinde yatay bir seyir izlerken, yatırımcıların net bir yön için yeni sinyaller beklediği piyasada dalgalanma oldukça sınırlı kalmaya devam ediyor. Son işlemlerde HBAR fiyatı 0,10 dolar seviyesine yakın seyrederken, genel piyasa eğiliminde ise temkinli bir tutum öne çıkıyor.

Yatırımcılar Fiyat Hareketini Takip Ediyor

Açık pozisyon analizi, HBAR’ın kısa vadeli grafikte birkaç yukarı tepki göstermesine rağmen, fiyatın ağırlıklı olarak 0,091 ile 0,102 dolar bandı arasında hareket ettiğini gösteriyor. Son saatlik verilerde yüzde 0,17’lik hafif bir düşüş kaydedilen HBAR, 0,09890 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşlem hacminin belirgin bir artış göstermemesi ve açık pozisyon miktarının 57,57 milyon kontrat civarında seyretmesi, piyasa aktörlerinin yeni büyük pozisyonlar açma konusunda temkinli davrandığına işaret ediyor.

Piyasada Baskın Satış Hüznü Devam Ediyor

Chaikin Money Flow (CMF) indikatörü -0,09 değerinde bulunuyor. Bu değer, alışlara kıyasla piyasada satış tarafının daha ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Sermaye çıkışı ve yatırımcıların riskten uzak durma eğilimi, piyasa verilerine de yansıyor. HBAR, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 5,34’lük bir yükseliş gösterdi ancak haftalık grafikte genel olarak dar bir aralıkta işlem görmeye devam etti.

Güncel verilere göre HBAR tokeni 0,09558 ile 0,10 dolar arasında dalgalandı. Toplam işlem hacmi 162,16 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu hacim, yatırımcı ilgisinin dalgalı fiyat seyrine rağmen korunduğuna işaret ediyor.

Piyasa Değeri ve Dolaşımdaki Arz

Hedera, merkeziyetsiz dağıtık defter teknolojisiyle öne çıkan bir protokoldür. HBAR tokeninin dolaşımdaki arzı yaklaşık 43,3 milyar seviyesinde bulurken, mevcut piyasa değeri yaklaşık 4,38 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Token fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,57 dolara kıyasla yaklaşık yüzde 82 oranında daha düşük.

Kısa vadeli teknik analiz, fiyatın 0,10 dolar civarındaki konsolidasyonunu sürdüğünü gösteriyor. Fiyat son oturumlarda 0,097 ile 0,102 dolar aralığında hareket etti. Bu süreçte yatırımcılar, yönün netleşmesi için yeni verileri beklemeyi tercih ediyor.

Temkinli Durum Sinyalleri Veriliyor

TradingView üzerinden sağlanan verilere bakıldığında HBAR, gün içinde yüzde 1,15’lik bir gerilemeyle 0,09914 dolar seviyesine indi. Fiyat hala 0,09732 ile 0,10265 dolar arasındaki dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 65,14 milyon dolarlık hacmin fiyat konsolidasyonu döneminde bile devam etmesi.

Açık pozisyon büyüklüğü son seanslarda hafif bir azalma göstererek 57,666 milyon dolardan 57,579 milyon dolara geriledi. Bu tür küçük gerilemeler genellikle bazı yatırımcıların pozisyon kapattığı veya yeni hamlelerden kaçındığı anlamına gelebilir.

Son veri tekrar CMF göstergesinin -0,09 seviyesinde olduğunu ve satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Piyasa oyuncuları, mevcut koşullarda temkinli kalır ve yeni bir hareket beklerken; fiyatların dar bir aralıkta salınmaya devam ettiği dikkat çekiyor.