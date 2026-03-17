Kripto Para

Cango, Bitcoin Satışından Elde Ettiği Gelirle Borcunu Azalttı ve Yapay Zekâ Alanına Yöneliyor

Özet

  • Cango, Bitcoin rezervlerinin büyük bölümünü satarak borçlarını azaltmaya odaklandı.
  • Yüksek madencilik maliyeti nedeniyle şirket, yapay zekâ altyapısı alanına dönüşüm başlattı.
  • Finansal sonuçlar ve satış kararı, piyasada şirketin geleceğine dair temkinli bir hava oluşturdu.
COINTURK

Çin merkezli Cango, kripto piyasasındaki dalgalı koşullar nedeniyle faaliyetlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Şubat ayının ilk haftasında toplam 4.451 adet Bitcoin satarak yaklaşık 305 milyon dolar gelir elde etti. Bu meblağın tamamı, teminatı Bitcoin olan bir kredi borcunun kapatılmasında kullanıldı. Yapılan satış sonrası Cango’nun rezervindeki Bitcoin miktarı yaklaşık yüzde 60 azalarak, Şubat sonunda 3.313 BTC seviyesine geriledi.

Maliyet Sorununun Finansal Tabloya Yansıması

Şirketin 2025 yılı finansal verileri, zorlu bir mali tabloya işaret etti. Cango, yıl genelinde 688,1 milyon dolar ciro elde etti; ancak 452,8 milyon dolar net zarar açıkladı. Bu kaybın ana nedeni, Bitcoin madenciliğindeki yüksek maliyetlere dayanıyor. Son çeyrekte, bir Bitcoin’in çıkarılması için gereken toplam maliyet 106.251 dolara ulaştı. O dönemde Bitcoin’in piyasa fiyatı ise bu seviyenin oldukça altında kaldı. Şirketin elde ettiği gelirle Bitcoin üretmenin sürdürülemez hale geldiği ve borç baskısının arttığı görüldü. Yapılan satış, acil kredi kapatmasını sağlarken, yüksek maliyet sorununun devam etmesi nedeniyle madencilik faaliyetinin kârlılığa dönüşmesi için Bitcoin’den çok daha yüksek fiyat seviyelerine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yapay Zekâya Yönelik Strateji Değişikliği

Cango, madenciliğin sürdürülebilirliğinin azalması karşısında yeni bir strateji benimsemeye başladı. Şirket, dünya çapındaki madencilik tesislerini enerji ve yapay zekâ hesaplama kapasitesine sahip entegre platformlara dönüştürmeyi planlıyor. Madencilik tesislerinin enerji altyapısı, soğutma sistemleri ve yoğun bilgi işlem donanımı, yapay zekâ tabanlı sistemlerde ihtiyaç duyulan temel unsurları barındırıyor. İlk aşamada, küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen modüler ve konteyner tabanlı GPU kümelerinin kurulmasına öncelik verilmesi hedefleniyor. Şirket, büyük teknoloji devlerinin domine ettiği segment yerine, daha az taahhüt gerektiren ve geniş müşteri çeşitliliği sunan bu alanı önemsiyor.

Bu dönüşüm sürecinin başında, daha önce Zoom Communications’ta yönetici pozisyonunda görev alan Jack Jin, Cango’nun yapay zekâ departmanının Teknoloji Direktörü olarak atandı. Jin’in yazılım ve altyapı konusundaki tecrübesinin, genellikle donanım odaklı ilerleyen şirketin yeni stratejik hamlesine katkı sağlaması bekleniyor.

Piyasa Tepkisi ve Yatırımcı Güveni

Cango’nun açıkladığı finansal sonuçların ardından, şirketin hisse fiyatı 23 Mart’ta bir önceki güne göre yüzde 23 düşüş kaydetti ve hisseler yılın dip seviyelerine geriledi. Yatırımcılar, şirketin faaliyet modelindeki köklü değişikliğe ve geçen yıl yaşanan büyük zarara karşı temkinli bir yaklaşım sergilemeye başladı. Uzun süredir Bitcoin varlıklarını artıran metaplanet, Strategy ve Bitmine gibi şirketlerden farklı olarak, Cango satış baskısı altında varlıklarını azaltmak ve yeni bir sektöre yönelmek zorunda kaldı. Burada finansal gücün, kripto stratejisinde belirleyici faktör olduğu değerlendiriliyor.

