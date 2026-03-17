Büyük ABD Bölgesel Bankaları ZKsync Tabanlı Cari Network ile Sabitcoin Pazarına Giriyor

Özet

  • ABD’nin büyük bölgesel bankaları, ZKsync tabanlı Cari Network’ü duyurdu.
  • Sistem, banka mevduatlarını dijitalleştirerek anında takas ve mevcut yasal güvence sunuyor.
  • Projenin başarısı, piyasa tercihi ve düzenleyici gelişmelere göre netleşecek.
ABD’nin beş önemli bölgesel bankası, özel sabitcoin piyasasına yönelik yeni bir adım atarak Cari Network adını verdikleri ve ZKsync altyapısına dayanan bir ödeme platformu duyurdu. Bu hamleyle bankalar, tokenlaştırılmış mevduatların bankacılık sisteminden çıkmadan anında takas edilmesini sağlayan bir sistem sunuyor. Cari Network, geleneksel finans dünyasının, özellikle Tether ve Circle gibi kripto odaklı sabitcoin ihraççılarının hakimiyet kurduğu ödeme teknolojisi alanını yeniden ele geçirme girişimi olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Cari Network ve ZKsync İşbirliğinin Detayları
2 Bölgesel Bankaların Zamana Karşı Yarışı
3 Bankacılık ve Sabitcoin Rekabetinde Yeni Dönem
4 Cari Network’ün Geleceği ve Potansiyeli

Cari Network ve ZKsync İşbirliğinin Detayları

Huntington Bancshares, First Horizon, M&T Bank, KeyCorp ve Old National Bancorp’un yer aldığı bu konsorsiyum, ağ alt yapısını Matter Labs tarafından geliştirilen ve ZKsync adıyla bilinen, daha önce Ethereum üzerinde katman-2 ağ olarak ün kazanmış bir teknolojinin “Prividium” isimli özel ve izinli blockchain’ine taşıdı. Matter Labs CEO’su Alex Gluchowski, bu dönüşümü “finansal altyapıların izole yapıdan ortak, programlanabilir altyapıya evrilmesine” benzeterek öne çıkardı.

Cari Network üzerindeki tokenlaştırılmış mevduatlar, ABD’de sigorta kapsamında olan ve doğrudan banka bilançosunda tutulan dijital nakit olarak tanımlanıyor. Sistem, anlık takas için ZK kanıtlarını kullanırken, değerlerin banka dışına çıkmasına gerek bırakmıyor ve regülasyonlara uygun şekilde faaliyet gösteriyor. Böylece bankalar, sabitcoin rezerv yönetiminin getirdiği karmaşık yasal süreçlere ihtiyaç duymadan, kripto hızında takas avantajı elde ediyor.

Bölgesel Bankaların Zamana Karşı Yarışı

Bankalar, ödeme ve takas alanındaki liderliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için hamle yapıyor. Kripto şirketleri uzun süredir 7/24 likidite sunarken, bankalar geleneksel işlem saatlerine bağlı kalıyordu. Cari Network’ün tanıtılması, geleneksel finansın hız konusunda artık geri adım atmak istemediğini gösteriyor.

Son dönemde BlackRock’ın Bitcoin piyasasına yüksek meblağlı girişleri, kurumsal düzeyde kripto varlıklara ilginin arttığına işaret ediyor. Ancak bölgesel bankalar, doğrudan fiyat hareketlerinden ziyade kendi altyapılarının korunmasına odaklanıyor. Ayrıca, düzenleyici ortamda henüz net standartlar oluşmamışken, bankalar Cari Network üzerinden mevcut mevduat sigortası sistemini kullanarak, beklemede kalan yasal değişikliklerden bağımsız hareket etme imkânına sahip oluyor.

Bankacılık ve Sabitcoin Rekabetinde Yeni Dönem

Cari Network’ün hedefinde ise Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi sabitcoinlerle büyüyen ve küresel çapta trilyonlarca dolarlık ödeme işleme kapasitesine ulaşan pazar yer alıyor. Geleneksel bankalar, anlık ödeme yeteneğini kaybederse, piyasada pasif fon depolayan platformlara dönüşme riskiyle karşılaşacak. Cari Network aracılığıyla sunulan hız, bankacılık sektörünün Solana ve Ethereum gibi zincirlerin sağladığı avantajlara alternatif olarak görülüyor.

Cari Network CEO’su Gene Ludwig, bankaların dijital varlık piyasasında öncü konumda olması gerektiğini belirtirken, projenin kurumsal müşterilerin bankaların sunduğu düzenlenmiş çözümlere mi, yoksa serbest piyasadaki sabitcoine mi yöneleceğini göstereceği ifade edildi.

Cari Network’ün Geleceği ve Potansiyeli

Projenin başarılı olması durumunda, orta ölçekli bankalar likiditeyi konsolide edebilir ve şirketler risk yönetimi için tokenlaştırılmış mevduatlara yönelebilir. ZKsync, düzenlenmiş finansal işlemlerin temel altyapısı olarak rol üstlenebilir.

Tersine bir senaryoda ise, Cari Network sınırlı bir ağda sıkışıp kalabilir ve küresel kripto piyasasına entegre olmakta zorlanabilir. Kullanıcılar ise esnek ve halka açık sabitcoinleri tercih etmeye devam edebilir.

Projenin önümüzdeki dönemdeki başarısı, sabitcoin regülasyonlarının geleneksel modelle mi yoksa bankaları tam rezerv yapısına zorlayan yeni bir sistemle mi devam edeceğine bağlı şekilde şekillenebilir.

