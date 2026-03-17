Mastercard, BVNK’nin 1,8 Milyar Dolarlık Satın Alımıyla Stablecoin Altyapısına Yatırım Yapıyor

Mastercard, merkezi Londra’da bulunan BVNK’yi 1,8 milyar dolara kadar ulaşan bir anlaşmayla satın almak için kesin anlaşmaya imza attı. Bu işlem, bugüne kadar kripto para sektöründe açıklanan en büyük stablecoin bağlantılı satın alma olarak öne çıkıyor ve geleneksel ödeme devlerinin blokzincir tabanlı altyapıya giderek daha yakın bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Anlaşmanın Yapısı ve Satın Almaya Giden Süreç

Satın alma kapsamında ödenecek toplam tutara 300 milyon dolarlık ek bölüm dahil olurken, bu ek ödeme BVNK’nin ileride belirli hedeflere ulaşmasına bağlı olarak yapılacak. İşlemin 2026 yılının sonundan önce, düzenleyici onayların alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor. Satın alma sürecinde BVNK daha önce 2 milyar dolar seviyesine ulaşan ancak gerçekleşmeyen başka bir potansiyel işlem için Coinbase ile masaya oturmuştu. Ardından Mastercard ile temaslar başlarken, nihai anlaşmada uzlaşma sağlandı.

BVNK’nin Aralık 2024’te tamamladığı Seri B yatırım turunda şirket değeri 750 milyon dolar olarak belirlenmişti. Mastercard’ın bu yeni satın alma hamlesinde o değerin iki katından fazla ödemesi, stablecoin altyapısının finans dünyasında kısa sürede kazandığı stratejik önemi gösteriyor.

BVNK’nin Sunduğu Altyapının Önemi

BVNK, kullanıcıya değil, şirketlere yönelik bir ödeme altyapısı sunuyor. Platform, 130’dan fazla ülkede büyük blokzincir ağları üzerinden ödeme işlemlerine olanak tanıyor. Worldpay, Deel ve Flywire gibi uluslararası ödeme, maaş ve finansal teknoloji şirketleri, BVNK’nin müşteri portföyünde yer alıyor ve bu kurumlar kendi iş süreçlerine stablecoin tabanlı çözümler entegre ediyor.

BVNK altyapısının öne çıkan kullanım alanları; sınır ötesi para transferleri, işletmeler arası ödemeler, gerçek zamanlı maaş ve hizmet ödemeleri, tokenlaştırılmış mevduatlar ve hazine yönetimi çözümleri olarak sıralanıyor. Bu başlıklar, mevcut ödeme sistemlerinde yaşanan yavaşlık ve yüksek işlem ücretleri gibi sorunlara stablecoin’lerin getirdiği hızlı ve esnek çözümlerle dikkat çekiyor.

Geleneksel Finans İçin Yeni Dönem

Mastercard, BVNK’nin teknolojisiyle geleneksel itibari para birimleri ile blokzincir üzerindeki stablecoin’ler arasında ağdan bağımsız bir köprü kurmayı hedefliyor. Bu yapı, müşterilerin tercihlerine göre farklı blokzincir ağlarında esnek ve hızlı geçiş olanağı sunuyor. Bu tür bir ağ bağımsızlığı, Mastercard’ın küresel ilişkilerinde öncelikli bir avantaj yaratıyor.

Anlaşma, ödemeler sektöründeki paradigmanın değiştiğini de ortaya koyuyor. Bir dönem rekabet unsuru gibi görülen blokzincir altyapısı ve geleneksel ödeme sistemleri artık birbirini tamamlayan bileşen olarak kabul ediliyor.

Circle’ın USDC arzındaki büyük artış ve T. Rowe Price’ın kripto ETF başvurularında stablecoin altyapılarının öne çıkması da kurumsal aktörler için stablecoin tabanlı servislerin cazibesini artırmış durumda. Citigroup’un güncellenen fiyat tahminlerinde de, yasal çerçevedeki ilerlemenin Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklar için ana etken olduğu vurgulanıyor.

Mastercard’ın BVNK satın alımı, kurumsal finans dünyasında stablecoin çözümlerinin artık somut bir öncelik olarak görüldüğünü ve bu alandaki yatırımların daha fazla gündeme gelmesini sağlayabileceğini gösteriyor.