Ripple (XRP) Yeni Lisans Başvurusu ve XRP Coin Tahminleri

ABD merkezli Ripple kurumsalların kripto paralara daha fazla ilgi göstermeye başlamasıyla küresel ölçekte yayılıyor. Tokenizasyon, RWA alanında pazar büyüklüğü beklentisi trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Ripple da yıllardır bu oluşacak pastadan dilimini almak için çabalıyor. Şirket son hamlesini Brezilya’da yaptı.

Ripple Lisans Başvurusu

Ripple, bugün Brezilya’daki varlığını büyük ölçüde genişlettiğini duyurdu ve dünyanın en hızlı büyüyen finans piyasalarından birinde yeni lisans başvurusunu yaptı. Ripple kurumların uluslararası ödemeler ve dijital varlık saklama hizmetlerinden birinci sınıf aracılık ve hazine yönetimine kadar tüm blockchain tabanlı finansal hizmet taleplerine cevap verebilen şirket regülasyonlara uyumlu biçimde dünyaya genişliyor.

Ripple Başkanı Monica Long şunları söyledi;

“Latin Amerika, sadece fırsatların büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda Brezilya’nın dünyanın en gelişmiş ve yenilikçi finansal ekosistemlerinden birini oluşturmuş olması nedeniyle de Ripple için her zaman öncelikli bir pazar olmuştur. Düzenlenmiş pazarlarda faaliyet göstermek için gerekli güveni inşa etmek, lisansları almak ve teknolojiyi geliştirmek için on yıldan fazla bir süre harcadık. Artık genişletilmiş platformumuzla, bölgedeki kurumlara modern finansal sistemde rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sunabiliriz.”

Hali hazırda ülkedeki birçok finans kuruluşu Ripple ile doğrudan çalışıyor;

Banco Genial: Ripple , Banco Genial’e aynı gün içinde ABD doları cinsinden ödemeler yapma imkanı sunarak daha hızlı ve şeffaf uluslararası ödemeler sağlıyor. Ve şimdi kripto para akışlarına RLUSD’yi de dahil etmek üzere genişliyor.

Braza Bank: Brezilya'nın hacim açısından en büyük döviz kurumlarından biri olan Braza Bank, ABD doları ödemelerini optimize etmek için Ripple Payments'ı seçti ve Brezilya reali'ne bağlı stablecoin BBRL'yi XRP Ledger (XRPL) üzerinde piyasaya sürdü.

üzerinde piyasaya sürdü. Nomad: 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Brezilyalı fintech şirketi, Ripple Payments ve likidite ağını kullanarak Brezilya ile ABD arasındaki nakit akışlarında verimliliği artırırken, aynı zamanda RLUSD gibi stabilcoinler aracılığıyla takas imkanı sunuyor.

Azify: Finansal hizmet altyapısı konusunda uzmanlaşmış Brezilyalı fintech şirketi, artık Ripple Payments’ı kullanarak stabilcoinleri USD, EUR, CNY ve SGD dahil olmak üzere yerel para birimlerine dönüştürüyor.

ATTRUS: Latin Amerika ödeme sektörünün lider şirketlerinden biri olan ATTRUS, Brezilya’da hızlı ve mevzuata uygun uluslararası ödemeler gerçekleştirmek ve OTC kripto para birimlerinin takasını yapmak için Ripple’ı kullanıyor (RLUSD, şirketin daha geniş takas yapısına entegre edilmiştir).

Frente Corretora: Döviz piyasası kurumu, sınır ötesi işlemleri ve stablecoin portföylerini tek bir platformda birleştirerek, hem fiat para birimi hem de USDT kullanarak ABD ve Avrupa’da dolar ve euro cinsinden ödemeleri finanse ediyor.

CRX: XRPL ve Ripple Custody’yi kullanarak tokenize varlıkları büyük ölçekte ihraç eden ve dağıtan bir Ripple ortağıdır; onchain’de yaklaşık 100 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiştir.

Justoken: XRPL'de halihazırda tokenize edilmiş 1,7 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan Justoken, Ripple Custody'yi kullanarak Latin Amerika'daki doğal kaynaklar sektöründe gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu için kurumsal düzeyde bir altyapı oluşturacak.

Ve çok daha fazlası.

XRP Coin

1.543 dolarda başlayan satışların ardından XRP Coin 1,5 dolar eşiğine geri döndü. Tam 1 aydır 1,6 dolara yaklaşamayan fiyat BTC yükselişiyle direnç bölgesine dönse de kısa süreli sevin yerini kar satışlarına bıraktı. İran meselesi dolayısıyla bu tarz zirveler haklı olarak kısa vadeli kar satışlarına ev sahipliği yapıyor ve grafikler destek seviyelerine geriliyor.

Bu aşamada XRP Coin’in 1,43 dolara kadar gerilemesi olası ve bu bölgenin kaybı halinde yükseliş umutları suya düşecek. Yeniden direnç testi içinse mevcut 1,5 dolar tabanı yeterli bir bölge, önümüzdeki saatlerde genel piyasa hissiyatına bağlı dalgalanmanın devam ettiğini göreceğiz.