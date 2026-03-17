Arjantin’de Mahkeme Kararıyla Polymarket Platformuna Erişim Engellendi

Arjantin’de bir mahkeme, tahmin piyasası uygulamalarından Polymarket’e ülke genelinde erişim engeli getirilmesine karar verdi. 16 Mart 2026 tarihli karar doğrultusunda, iletişim düzenleyicisi ENACOM’a tüm internet servis sağlayıcıları üzerinden bu platform ve türevlerinin erişiminin derhal kesilmesi talimatı verildi. Bu gelişmeyle Arjantin, Latin Amerika’da Kolombiya’dan sonra Polymarket’e erişimi tamamen yasaklayan ikinci ülke oldu.

Lisans ve Veri Paylaşımına Yönelik Endişeler

Mahkeme sürecini başlatan kurum, Buenos Aires Şehri Kamu Piyangosu LOTBA oldu. Kurumun şikayetinde Polymarket’in yerel lisanssız bir şekilde faaliyet gösterdiği, yaş doğrulama ve kimlik kontrolleri gibi Arjantin yasalarının zorunlu kıldığı kullanıcı koruma tedbirlerinin bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme, platformu lisansı bulunmayan çevrim içi bir oyun servisi olarak niteleyerek yasa dışı ilan etti.

Kararın hızla alınmasında ise bir olay öne çıktı. Ulusal istatistik kurumu INDEC’in resmi açıklamasından yaklaşık 15 dakika önce Polymarket’in yüzde 2,9 oranında enflasyon tahmini paylaşması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Enflasyon verilerinin resmi duyurudan önce açıklanması, hükümete ait gizli ekonomik bilgilerin sızdırıldığına dair endişeleri artırdı. Bu durum, düzenleyici kurumların harekete geçmesinde etkili oldu.

Küresel Ölçekte Artan Kısıtlamalar

Mahkeme kararı sadece internet erişim engeliyle sınırlı kalmadı. Arjantin’deki kullanıcıların Apple ve Google mağazalarından Polymarket mobil uygulamalarına ulaşabilmesinin de önüne geçildi. Böylece, klasik tarayıcı tabanlı engelin alternatif yollarla aşılması hedefleniyor.

Polymarket üzerindeki baskı yalnızca Arjantin’le sınırlı değil. Son yıllarda ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Avustralya gibi büyük pazarlarda platformun faaliyetleri tamamen durduruldu. 2026’da ise Portekiz, Macaristan ve Ukrayna da tam engelleme kararı alan ülkeler arasına katıldı. Kolombiya, Latin Amerika’da bu tür bir engellemeyi ilk kez uygulayan ülke olmuştu.

Bazı ülkelerde ise farklı kısıtlama yöntemleri tercih ediliyor. Singapur, Polonya, Tayland ve Tayvan’da kullanıcılar, mevcut pozisyonlarını kapatmaya izin verilse de yeni işlem açamıyor. Bu model, mutlak bir yasaklama yerine temkinli bir kontrol yaklaşımına işaret ediyor.

ABD’de Farklı Bir Regülasyon Yaklaşımı

Polymarket’in birçok ülkede engellenmesi, platformun piyasa tahminlerindeki yüksek doğruluk oranının getirdiği tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD gibi bazı ülkeler platforma erişimi kısıtlasa da, son dönemde tahmin piyasalarını mali düzenleme çerçevesine dahil etmeye yönelik bir eğilim gösteriyor. Bu yaklaşım, platformları doğrudan yasaklamak yerine yasal çerçevede denetime tabi tutmayı hedefliyor. Arjantin mahkemesinin aldığı karardan farklı bir çözüm önerisi olarak dikkat çekiyor.

Platformun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kısıtlamaların artması, ticaret hacmi ve likidite açısından ciddi etkiler oluşturuyor. Polymarket, gerçek zamanlı veri ve tahminleriyle öne çıkan bir tahmin piyasası olarak özellikle ekonomik göstergeler ve seçimler gibi önemli olaylarda yüksek doğruluk oranı ile biliniyor. Ancak, birçok ülkenin platforma yaklaşımındaki yasal belirsizlik, bu hizmetlerin finansal araç mı yoksa oyun ürünü mü sayılacağına dair farklı değerlendirmelere yol açıyor.

2026 yılı itibarıyla erişim engeli getirilen ülke sayısının hızla artması, Polymarket’in küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle likidite gereksinimleri nedeniyle, kalan açık pazarlar platformun yaşayabilirliği açısından önem taşıyor.