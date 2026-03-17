Citigroup, Bitcoin ve Ethereum için 12 Aylık Fiyat Tahminlerini ABD Düzenleyici Belirsizliği Nedeniyle Düşürdü

  • Citigroup, ABD kripto düzenlemelerinde ilerleme olmayınca Bitcoin ve Ethereum tahminlerini aşağı çekti.
  • Büyük kurumlar kripto varlık alımlarını sürdürürken, belirsiz regülasyon sürecinin etkileri tartışılıyor.
  • Farklı finans kuruluşları arasında gelecek fiyat öngörüleri konusunda çeşitli tahminler bulunuyor.
COINTURK
COINTURK

Citigroup, ABD’de kripto para regülasyonundaki ilerlemenin duraksaması nedeniyle Bitcoin ve Ethereum için 12 aylık fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Küresel finans kuruluşlarından biri olan Citigroup, bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Geçmişte kripto para ekosistemi ile ilgili değerlendirmeleriyle biliniyor.

İçindekiler
1 Fiyat Hedeflerinde Düşüş ve Gerekçeler
2 Kurumsal Talep ve Piyasa Davranışları
3 Diğer Kurumların Fiyat Tahminleriyle Kıyaslama

Fiyat Hedeflerinde Düşüş ve Gerekçeler

Yayımlanan son araştırma raporuna göre, Bitcoin için önceki 143.000 dolarlık hedef 112.000 dolara, Ethereum için ise 4.304 dolardan 3.175 dolara indirildi. Analistler, bu revizyonun temel olarak varlık sınıfının yeniden değerlendirilmesinden değil, ABD Kongresi’nde kripto paralar için hazırlanan CLARITY Act ve diğer düzenleyici adımların ilerlemesinin yavaşlamasından kaynaklandığını aktardı. Daha önceki hedefler, düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte kurumsal benimsemenin hız kazanacağı beklentisine dayanıyordu. Ancak mevcut kongre oturumunda önemli bir yasa geçme ihtimalinin azaldığına dikkat çekildi.

Kurumsal Talep ve Piyasa Davranışları

Spot Bitcoin ETF ürünlerinin Ocak 2024’te onaylanmasının ardından kurumsal talepte belirgin bir artış gözlenmişti. Citigroup’un analizine göre, düzenleyici ortamın belirsizliğini koruması, büyük yatırımcıların piyasaya katılımını geciktiriyor ve ETF girişlerinin hızını düşürüyor. Kurumsal fonların daha net bir yasal çerçeve beklemeye devam ettiği, bu durumun da yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini ve risk iştahını etkilediği ifade edildi.

Ancak, son dönemde BlackRock ve Fidelity gibi büyük varlık yöneticilerinin Bitcoin ve Ethereum bazlı ETF’lere ciddi miktarda yatırım yaptığı görüldü. Bununla birlikte, MicroStrategy geçen hafta 22.337 adet Bitcoin daha satın aldı ve Metaplanet de Bitcoin portföyünü büyütmek amacıyla 531 milyon dolarlık kaynak sağladı. Bu gelişmeler, büyük kurumsal oyuncuların düzenleyici süreçlere rağmen piyasada aktif olmaya devam ettiğini gösteriyor.

T. Rowe Price tarafından yapılan yeni kripto para ETF başvurusu da sektördeki bazı aktörlerin düzenleyici belirsizliğe rağmen başvuru sürecini sürdürdüklerini ortaya koydu. Analistler, kurumsal başvuruların tamamen kesin bir yasal zemin olmadan da gerçekleşebildiğine dikkat çekiyor.

Diğer Kurumların Fiyat Tahminleriyle Kıyaslama

Citigroup’un yeni Bitcoin hedefi, Standard Chartered’ın 2026 sonu için belirlediği 150.000 dolar ve Bernstein’ın 200.000 dolarlık uzun vadeli projeksiyonlarının altında kalıyor. Buna karşılık JP Morgan’ın farklı bir zaman dilimine dayalı 170.000 dolarlık fair value (adil değeri) tahminini geride bırakıyor. Ethereum içinse Citigroup, 3.175 dolarlık hedef belirlerken; Standard Chartered 7.500 dolar, VanEck 2030’a kadar 11.849 dolar ve Galaxy Digital 5.500 dolar üstü beklentiler dile getiriyor.

Büyük finans kurumlarının farklı projeksiyonlar sunmasına rağmen, piyasada genel olarak Bitcoin ve Ethereum için olumlu uzun vadeli bir görüş mevcut. Citigroup’un dikkat çektiği nokta ise, mevcut fiyat hedefinin düzenleyici gecikmenin risklerini daha fazla dikkate alması. Eğer CLARITY Act sürecinde ilerleme kaydedilemezse, Citigroup’un revize hedeflerinin kısa ve orta vadede daha gerçekçi kalabileceği not ediliyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
