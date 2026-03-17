Solana, Memecoin Algısından Kurumsal Finans Altyapısına Evriliyor

Solana, hızlı ve düşük maliyetli işlem altyapısı sunmasıyla kripto para dünyasında öne çıkan bir blockchain ağı olarak biliniyor. Başlangıçta özellikle yüksek profilli ve zaman zaman tartışmalı memecoin projelerine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çeken Solana, son dönemde ise kurumsal şirketlerin tercih ettiği bir platform haline geldi.

Kurumsal Şirketlerin Solana’ya Yönelimi

2026 yılı başında Ondo şirketi, Amerika Birleşik Devletleri’ne kayıtlı aracı kurumlarca saklanan 200’den fazla tokenize halka açık şirket hissesi ve borsa yatırım fonunu Solana üzerinden işlemlere açtı. Finans sektöründe dijitalleşmeye yönelik çalışmalarıyla bilinen WisdomTree ise fonlarının tokenize edilmiş versiyonlarını ağ üzerinde yatırımcılara sundu ve kurumsal müşterilerine varlık yönetimi imkanı sağladı.

Solana’nın sunduğu hızlı transfer, düşük maliyet ve yüksek likidite sunan işlem altyapısı, geleneksel finans dünyasındaki kurumların dikkatini çekti. Visa, PayPal ve Worldpay gibi dev şirketler, çeşitli ödeme ve mutabakat süreçleri için Solana’yı kullanmaya başladı. Örneğin Visa, ABD bankalarının USDC stabilcoini üzerinden Solana ile ödeme yapmasını sağladı; Worldpay ise USDG ödeme çözümünü burada devreye aldı. PayPal da ticaret işlemlerinde PYUSD stabilcoinini Solana üzerinde çalıştırarak işlemleri hızlandırdı ve maliyetleri azalttı.

Memecoin Kültürü ve Kurumsal Yenilikler Yan Yana

Solana, yüksek hacimli memecoin işlemlerine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, aynı zamanda kurumsal finans projelerinin altyapısını güçlendiren bir platform olarak öne çıkıyor. Bu duruma örnek olarak Citi ve PwC iş birliğiyle gerçekleştirilen çeklerin tokenize edilmesi üzerine çalışmalar gösterilebilir. WisdomTree’nin fon yönetimi ve çift yönlü token ihracı, SEC’den alınan özel izinlerle beraber ağdaki kurumsal ürünlerin kapsamını genişletti. Tüm bu gelişmeler, perakende yatırımcıların memecoin ticaretiyle kurumların regüle edilmiş finansal ürünlerine erişiminin aynı çatı altında mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Solana tabanlı DEX’lerde memecoin işlemleri 2025 boyunca toplam hacmin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu. Ancak kurumlar, ağı sadece spekülatif işlemler değil, hızlı ve güvenilir kurumsal çözümler için de kullanmaya başladı. Ağ üzerinde tokenize varlıklar, doğrudan blockchain altyapısında alınıp satılabiliyor; aynı kullanıcı arayüzüyle hem regüle varlık hem memecoin ticareti mümkün hale geldi.

Rakamsal Büyüklükler ve Sektörel Raporlar

Solana, 2026 Şubat ayında stabilcoin işlemlerinde 650 milyar dolarlık hacme ulaştı ve ağ üzerinde dolaşımdaki stabilcoin miktarı 15 milyar doları geçti. RWA.xyz verilerine göre, ağdaki tokenize varlıkların değeri 1,84 milyar dolara çıkarken, işlemlerin yüzde 91’inden fazlası blokzincir üzerinde gerçekleştirildi. 30 günlük dönemde gerçek dünya varlık transfer hacmi 2 milyar doları aştı; Ondo’nun tokenize hisse ihracı ise sektördeki liderliğini sürdürüyor.

McKinsey ve Citi’nin raporları, önümüzdeki yıllarda tokenize varlıklarda büyüme beklentilerini güçlendiriyor. McKinsey, 2030 yılına kadar global çapta 2 trilyon dolarlık tokenize varlık öngörüyor. Ocak 2026’da ABD düzenleyici kurumları, tokenize menkul kıymetlerin geleneksel menkul kıymetlerle aynı sermaye yeterliliği kurallarına tabi olacağını açıkladı; bu da bankaların blokzincir tabanlı ürünleri kullanmasının önündeki engelleri azalttı.

Bununla birlikte, bazı zincirlerde hak yapısının henüz yeterince olgunlaşmaması ve ikincil piyasa likiditesinin sınırlı kalması sektörel büyümenin önündeki başlıca zorluklardan biri olarak görülüyor. Yine de Solana’da hem spekülatif işlemler hem de kurumlara dönük çözümler varlığını güçlü şekilde sürdürüyor.

Solana, altıncı yılını geride bırakırken, bir yandan memecoin projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor, bir yandan da global finans şirketlerinin kurumsal ürünleri için altyapı görevi görüyor.