Son Dakika: ABD CFTC Solana (SOL) Devi İçin Müjdeyi Verdi

SBF 2022 yılındaki çöküşten önce Kongre’de ifade verip “DeFi arayüzlerine KYC zorunlu olsun” diyordu. 2022 sonunda müşterilerini dolandırdığı ortaya çıktı ve Demokratların kriptoyla savaşı kızıştı. Gensler görevinden istifa etmeden önceki son yıllarında DeFi protokollerine nefretini “yaptırımlarla” gösteriyordu. Bugünse tablo bambaşka.
CFTC Phantom Duyurusu
CFTC biraz önce yayınladığı duyuruyla Phantom’un kendi kedine saklama hizmeti nedeniyle “aracı kurum olarak kayıt yaptırma zorunluluğu” olmayacağını açıklandı. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte düzenleyici kurumların başına kripto dostu isimler getirildi ve bugünkü duyuru dahil son 1,5 yıldır gördüğümüz destekleyici adımların tümü ABD’nin duruşunun değişmesiyle ilgili.
“Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun Piyasa Katılımcıları Bölümü, bugün, kendi kendine saklama özelliğine sahip kripto varlık cüzdanı yazılımı geliştiricisi Phantom Technologies Inc.’nin talebine yanıt olarak bir “yaptırımdan kaçınma” kararı yayınladığını duyurdu.
Bu tutum, Phantom’un kullanıcılarının kayıtlı vadeli işlem komisyoncuları, tanıtım brokerleri ve belirlenmiş sözleşme piyasaları ile alım satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yazılım sunma ve pazarlama önerisiyle ilgilidir. Bildiride, belirli koşullara tabi olmak kaydıyla, MPD’nin, yalnızca bu faaliyetlerle ilgili olarak tanıtım brokeri veya tanıtım brokerinin ilişkili kişisi olarak kayıt yaptırmamaktan dolayı Komisyon’a Phantom veya ilgili personeli aleyhine yaptırım uygulamasını önermeyeceği belirtilmektedir.”
Özetle Solana ağının en büyük cüzdanı artık rahat nefes aldı diyebiliriz. Bu hamle diğer DeFi uygulamalarının da içini rahatlattı.