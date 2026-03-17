Son Dakika: ABD CFTC Solana (SOL) Devi İçin Müjdeyi Verdi

Özet

  • CFTC, Phantom'u kendi kendine saklama faaliyetleri için broker olarak kayıt yaptırmaya zorlamayacak
  • Solana ağındaki en büyük cüzdan uygulaması artık ABD'nin düzenleyici baskısından kurtuldu.
  • Trump'ın göreve gelmesiyle ABD kurumlarının kriptoya yaklaşımı tamamen değişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
SBF 2022 yılındaki çöküşten önce Kongre’de ifade verip “DeFi arayüzlerine KYC zorunlu olsun” diyordu. 2022 sonunda müşterilerini dolandırdığı ortaya çıktı ve Demokratların kriptoyla savaşı kızıştı. Gensler görevinden istifa etmeden önceki son yıllarında DeFi protokollerine nefretini “yaptırımlarla” gösteriyordu. Bugünse tablo bambaşka.

CFTC Phantom Duyurusu

CFTC biraz önce yayınladığı duyuruyla Phantom’un kendi kedine saklama hizmeti nedeniyle “aracı kurum olarak kayıt yaptırma zorunluluğu” olmayacağını açıklandı. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte düzenleyici kurumların başına kripto dostu isimler getirildi ve bugünkü duyuru dahil son 1,5 yıldır gördüğümüz destekleyici adımların tümü ABD’nin duruşunun değişmesiyle ilgili.

“Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun Piyasa Katılımcıları Bölümü, bugün, kendi kendine saklama özelliğine sahip kripto varlık cüzdanı yazılımı geliştiricisi Phantom Technologies Inc.’nin talebine yanıt olarak bir “yaptırımdan kaçınma” kararı yayınladığını duyurdu.

Bu tutum, Phantom’un kullanıcılarının kayıtlı vadeli işlem komisyoncuları, tanıtım brokerleri ve belirlenmiş sözleşme piyasaları ile alım satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yazılım sunma ve pazarlama önerisiyle ilgilidir. Bildiride, belirli koşullara tabi olmak kaydıyla, MPD’nin, yalnızca bu faaliyetlerle ilgili olarak tanıtım brokeri veya tanıtım brokerinin ilişkili kişisi olarak kayıt yaptırmamaktan dolayı Komisyon’a Phantom veya ilgili personeli aleyhine yaptırım uygulamasını önermeyeceği belirtilmektedir.”

Özetle Solana ağının en büyük cüzdanı artık rahat nefes aldı diyebiliriz. Bu hamle diğer DeFi uygulamalarının da içini rahatlattı.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
