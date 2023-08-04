Bu hafta Binance CEO’su en büyük stablecoini hedef aldığı için ikinci çeyrek raporu erkeden yayınlandı. Şirket BDO tarafından yapılan denetime dair detayları paylaşırken kazançlarının önemli ölçüde arttığını yazdı. Öte yandan analist Tom Wan bugün X (Twitter) hesabından önemli bir iddia ortaya attı.

Tether’ın Kaç Bitcoin’i Var?

ether bitcoin adreslerini resmi olarak açıklamamış olsa da 21CO da araştırma analisti olan Tom Wan, potansiyel olarak Tether‘e ait olan ve şu anda yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde yaklaşık 55.022 bitcoin tutan bir adres keşfettiğini söyledi.

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak iddianın doğruluğunu teyit etti ve şirketin en büyük 11’inci Bitcoin yatırımcısı olduğunu söyledi. Tether ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmış değil. Cüzdan bakiyesi şirketin ikinci çeyrek rezerv raporunda belirtilen toplam Bitcoin ile eşleşiyor. Daha önceki açıklamada Tether elde ettiği karın %15’e kadarıyla Bitcoin alımı yapacağını duyurmuştu.

Tether Güvenli Mi?

Stablecoin ihraççısı bir şirketin milyar dolarlık Bitcoin rezervi tutma fikri bir ilk değil. Biz bunu geçen yıl nereden hatırlıyoruz? Elbette çöküş yaşayan Terra’dan. Araştırma analistleri, Bitcoin’in son on yılda en iyi performans gösteren varlıklardan biri olmasına rağmen, kripto para birimine aşırı yatırım yapmanın oldukça değişken yapısı göz önüne alındığında risk oluşturabileceğini söyledi.

Tom Wan bu konuda şunları söyledi;

“Tether’in açıklamasına göre, Bitcoin varlıkları, Tether’in tüm varlıkları içinde azımsanmayacak boyutta. Bu durum Tether için büyük kazançlarla birlikte riskler de getiriyor.”

Öte yandan şirketin ihraç ettiği tokenlere karşılık olarak tuttuğu şey büyük ölçüde hazine tahvili. Yani karının bir kısmıyla BTC biriktirmiş olması USDT teminatlarıyla ilgili sorun oluşturmamalı. 1,6 milyar dolar detayı yine de gözden kaçmamalı. Şirket yüzde 15’e kadar alım yapacağını açıkladığından bu yana 10 milyar doların üzerinde gelir elde etmediğine göre burada büyük ölçüde ihraç edilen tokenlerin teminatı da var.

Tether, yalnızca tasdik raporları yayınladığı için rezervlerinin uygun denetimlerini yayınlamamakla eleştiriliyor. Bu haftanın başlarında, Binance kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao, resmi denetim raporları yayınlamadığı için bir “bana her şeyi sor” oturumunda Tether’i “kara kutu” olarak adlandırdı. Tether CTO’su Paolo Ardoino daha önce “hiçbir stablecoin’in resmi bir denetimi olmadığını, yalnızca tasdikler olduğunu” söylemişti.