FTX, Pepe (PEPE) ve Psyop ilk bakışta birbiriyle ilgisiz projeler gibi görünüyor. Ancak daha yakından incelendiğinde, hepsinin Twitter (yeni ismiyle X) ve Twitter botları ile bir bağlantısı olduğu ortaya çıkmış gibi görünüyor.

FTX Listeleri ve Botların Etkileşimi

FTX’in çöküşü, özellikle bir başka büyük kripto projesi olan Terra’nın (LUNA) çöküşünden kısa bir süre sonra gerçekleştiği için tüm kripto ekosistemi üzerinde derin bir etki yarattı.

Hem FTX hem de Luna devam eden yasal mücadelelere karışmış durumda. Bununla birlikte, son bulgular FTX’in şüpheli faaliyetlerinin finansal operasyonlarının ötesine uzandığını göstermekte.

NCRI’nin bir raporuna göre Twitter, FTX’te listelenen kripto para birimlerinin değerini önemli ölçüde artırdı. Rapor, FTX ne zaman yeni coin’ler listelese, büyük ölçüde Twitter aktivitesinden kaynaklanan ani fiyat artışları olduğunu ortaya koydu.

NCRI tarafından yapılan analiz, FTX’te listelenen coin’lerle ilgili çevrimiçi tartışmaların önemli bir kısmının (yaklaşık %20) bot benzeri hesapları içerdiğini gösterdi. İlginç bir şekilde, bu bot benzeri faaliyetler veri örneğinde incelenen birçok FTX coin’in fiyatlarını öngörmüştü.

Bot faaliyetleri doğrudan FTX’in kendisiyle bağlantılı olmasa da, bu coin’lerin FTX tarafından tanıtılmasının ardından daha yaygın ve gerçek dışı hale gelmiş durumda. Bu durum, FTX’in faaliyetlerinin gerçekliği ve şeffaflığı konusunda endişeleri artıran sosyal medya kanalları aracılığıyla gerçekleşen potansiyel piyasa manipülasyonunu işaret ediyor olabilir.

PEPE ve PSYOP Konunun Neresinde?

2023 yılında kripto endüstrisi meme coin’lerde bir artış yaşandığı net bir biçimde görüldü. Pepe ve Psyop, piyasa değerinde 1 milyar dolara ulaşan hızlı yükselişleriyle öne çıktı. NCRI, Pepe ile ilgili hesap yaratımlarının zaman serisi analizini yaptığında endişeler ortaya çıktı. Analiz, özellikle token’ın piyasaya sürülmesinden önce, yeni hesapların oluşturulmasında anormal artışlar tespit edilmişti.

Bu artışlar Eylül 2022’de ve daha da önemlisi, PEPE’nin lansmanından bir gün önce, 16 Nisan 2023’te meydana gelmişti. Bu model, token’ların görünürdeki popülaritesini yapay olarak şişirmek için botların kullanılması gibi olası manipülatif taktiklere işaret ediyordu.

Santiment’in sosyal ölçümleri şüpheli faaliyetleri daha da belirginleştirmişti. Pepe’nin sosyal hacmi ve hakimiyeti 17 Nisan’dan sonra önemli artışlar gösterdi. Sosyal hacim 5 Mayıs’ta 10.200’ün üzerine çıkmış ve baskınlık %10’un üzerine çıkmıştı.

Buna ek olarak, Elon Musk’ın 13 Mayıs’ta attığı tweet, hacim ve baskınlıktaki bir başka artışla ilişkilendirildi. Bunun tesadüfi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Bu yazı yazılırken, Pepe’nin hakimiyeti %1’in altına düşmüştü. Ayrıca, sosyal hacim de 100 civarına düşmüştü.

Psyop’a gelince, Elon Musk’ın ABD’deki bir silahlı saldırı olayına yanıt olarak bir Psyop hakkında tweet atmasından kısa bir süre sonra piyasaya sürüldü. Zamanlamanın manidarlığı dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu ve Musk’ın tweet’i ile token’ın lansmanı arasındaki potansiyel bağlantılar hakkında spekülasyonları körükledi.

Elon Musk ve Dogecoin

Elon Musk’ın tweetleri aracılığıyla Doge topluluğuyla etkileşime geçtiği, sık sık alay ettiği ve yatırımcıları arasında heyecan uyandırdığı biliniyor. Ancak tüm yatırımcılar onun eylemlerinden memnun değilmiş gibi görünüuordu ve bir grup yatırımcı ona karşı 258 milyar dolarlık bir dava açtı.

Musk’ı Dogecoin‘in çökmesine izin vermeden önce fiyatını iki yıl içinde %36.000 gibi şaşırtıcı bir oranda artırmakla suçladılar. Dava, Dogecoin ponzi olarak adlandırdıkları şeyi işletmek ve manipüle etmek için dünyanın en zengin adamı statüsünden yararlandığını iddia etti.

Davanın kilit noktalarından biri Musk’ın Mayıs 2021’de Saturday Night Live’a katılarak hayali bir finans uzmanını canlandırması ve Dogecoin’i bir dolandırıcılık olarak adlandırmasıydı.

Kimi çevrelere göre kriptoda gerçek olmayan faaliyetlerin yaygınlığı giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve yatırımcılar için risk oluşturmakta. Bu tür faaliyetlerin manipüle edilmesi, token’ların veya coin’lerin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek bir kaybetme korkusu (FOMO) etkisi yaratabilir. Bu fenomen, kripto piyasasında pump ve satış örneklerine yol açarak sektörün daha yakından incelenmesine neden oldu.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF’lerinin dosyalanmasıyla kanıtlandığı üzere, kripto alanı daha yaygın hale geldikçe, gelecekteki düzenleyici politikalar muhtemelen bu tür manipülatif uygulamaları dikkate alabilir.

PEPE ve PSYOP’un Durumunun İncelenmesi

PSYOP ve PEPE için günlük zaman dilimi çizelgeleri analizi, alım satım faaliyetlerinde ilginç modeller ortaya çıkardı. PSYOP, piyasaya sürüldükten sonra etkileşim eksikliği ve düşük hacim yaşadı, bu da fiyatında önemli bir düşüşe yol açtı ve ilk lansman fiyatından %99’un üzerinde düştü.

Bununla birlikte, 17 Temmuz civarında, fiyatın %697’nin üzerinde artmasıyla kayda değer bir yükseliş trendi yaşandı. Bu artışa rağmen, PSYOP’un fiyatı lansman sırasında tanık olduğu aralığa ulaşmadı ve bu da önceki seviyelerinden hala uzak olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, PEPE günlük zaman dilimi grafiğinde PSYOP’a kıyasla daha fazla faaliyet gösterdi. Bununla birlikte, PSYOP gibi PEPE de lansman sırasındaki fiyat aralığı ile basın zamanı seviyeleri karşılaştırıldığında %68’in üzerinde önemli bir değer kaybetmişti.

Bu durum, botlar tarafından yönlendirilen Kaybetme Korkusunun (FOMO) azaldığını ve normal alım satım faaliyetlerinin büyük ölçüde geri döndüğünü göstermiş olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.