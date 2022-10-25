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Son Dakika: Dogecoin Neden Yükseliyor? Elon Musk Ne Dedi?

Dogecoin yatırımcılarının beklediği büyük müjde nihayet geldi. Kripto paralar ve Dogecoin yeniden yükseliyor.
20:48
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün akşam saatlerinde bunu olabileceğiyle alakalı detaylı bir makale kaleme almıştık ve birkaç saat sonra gerçek oluyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed toplantısından önce kripto para piyasalarına pozitiflik pompalanıyor. Daha da önemlisi Fed toplantısına dair iyimserliğin altı boş da değil. Dolar endeksi düşüyor. Bu akşam kripto para yatırımcılarının özlediği türden bir akşam oluyor.

Dogecoin Neden Yükseliyor?

Birkaç dakika önce sızdırılan rapora göre Elon Musk finans ekibine Cuma günü 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını tamamlayacağını bildirdi. Bu haberin ardından DOGE fiyatı %7’nin üzerinde artışla 0,06426 dolara tırmandı.

Dogecoin fiyatının anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte daha da yükselmesi ihtimal dahilindedir. Elon Musk, Dogecoin topluluğu tarafından DogeFather olarak isimlendiriliyor. Dogecoin’e açık destek veren Elon Musk birkaç ay önce Dogecoin’in Twitter’da aktif olarak kullanılabileceği birkaç senaryoyu da halka açık şekilde tartıştı.

Elon Musk ve Twitter

Anlaşmadan bir süreliğine caymış olsa da Elon Musk geri adım attı. Twitter yönetimi tarafından mahkemeye götürülen anlaşma büyük ihtimalle hafta bitmeden tamamlanmış olacak. Dolar endeksinin düşüşe geçtiği bir zamanda bu anlaşmanın tamamlanması kripto paralar için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. Elbette Fed üyelerinin aşırı şahin açıklamalarından vazgeçmesi ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü açıklanacak faiz kararının 50bp veya altında olması gerekiyor.

Peki Elon Musk’ın asıl amacı ney? Elbette daha önce de bahsettiği gibi X-App isimli projeyi hayata geçirmektir. Peki X-App nedir? Bununla ilgili detaylar birkaç saat önce yayınladığımız detaylı analiz makalesinden ulaşabilirsiniz. Yazı hazırlandığı sırada Twitter hisse senedi fiyatı %2’nin üzerinde arttı. Kripto para odaklı hisse senetlerindeki artışla birlikte ABD hisse senedi piyasalarının yükselişi kripto paraların yükseliş döngüsünü destekliyor.

Şimdilik yatırımcıların sevinmesi için erken ve 20.000 dolar üzerinde haftalık kapanışı görmemiz gerekiyor. Eğer kripto para piyasalarında trend değişecekse bu hafta iyi bir zaman olabilir.

Tüm bunlara ek olarak Ukrayna Başkanlık İdaresi Başkanı Yermak, birkaç saat önce yakında güzel haberler gelebileceği yönünde bir paylaşım yaptı. Umalım ki bu güzel haberler artık savaşın nihayete erdiğiyle ilgili olsun. Rusya’nın saldırgan tavrı küresel piyasaları fazlasıyla baskılıyor.

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