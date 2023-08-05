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  •   Binance, Kripto Para Dünyasındaki “Telegram Botu” Rüzgarını Değerlendirdi! İşlem Hacmi 190 Milyon Doları Geçti!

Binance, Kripto Para Dünyasındaki “Telegram Botu” Rüzgarını Değerlendirdi! İşlem Hacmi 190 Milyon Doları Geçti!

Özet

  • - Binance'in araştırma kolu Binance Research, Telegram botlarıyla ilgili kapsamlı bir rapor yayımladı.
  • - Rapora göre Telegram botlarının ürettiği toplam hacim 190 milyon dolara çıktı.
  • - Binance Research'e göre Telegram botlarının toplam geliri ise 28.7 milyon dolara ulaşmış durumda.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
10:33
5 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in araştırma kolu Binance Research, Telegram botları ve bu botlara ait altcoinler’le ilgili kapsamlı bir rapor yayımladı.

Ürettikleri Hacim 190 Milyon Doları Aştı

Binance Research‘ün yayımladığı “Telegram Botları: Manzarayı Keşfedin” başlıklı raporda, Telegram botlarının son haftalarda yükselen token fiyatları, medyanın ve önemli kanaat önderlerinin bu alana olan ilgisini artırmasıyla büyük ilgi gördüğüne dikkat çekildi.

Bilmeyenler için Telegram botları, kullanıcıların ticaret, nokta atışı işlem, AirDrop farming ve diğerleri gibi birden fazla özelliğe erişim hakkı veren Telegram botları, kripto para kullanıcılarının kripto para aktivitelerini mobil cihazları aracılığıyla kullanıcı dostu bir şekilde kolayca gerçekleştirmelerini sağlıyor. Rapora göre Telegram botlarında kullanımı kolaylaştırılan işlemlerin kümülatif toplam hacmi 190 milyon doları aştı ve 23 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen günlük işlem hacmi 10 milyon dolar gibi rekor bir seviyeye çıktı.

Telegram Botlarının Geliri 28.7 Milyon Doları Aştı

Telegram botlarının gelir modeline de değinilen raporda, bu modelin kullanıcılardan işlem ücreti ve bazı durumlarda bir botun altcoin‘ini kapsayan işlemler için bir satın alma veya satış vergisi talep etmeyi kapsadığı belirtildi. Rapora göre bu modelde Telegram botlarının şimdiye kadar elde ettikleri toplam gelir 28.7 milyon doları aştı.

Binance Research’e göre Telegram botlarındaki mevcut aktivitenin çoğu hızla yükselen token fiyatlarından kaynaklandığı için organik talebi ölçmek için henüz çok erken. Dahası, projeler pazar payını artırmak için rekabet ettikçe en azından kısa vadede bu alandaki gelişmeler devam edecek.

Şu anda irili ufaklı birçok Telegram botu bulunuyor ve Binance’in araştırma kolunun dikkat çektiği gibi bu alana dönük ilginin giderek artıyor oluşu alandaki bot sayısının hızla artmasını sağlıyor.

Raporun Binance Research’ün Telegram botlarını onayladığı veya önerilmediği not edilirken, kullanıcıların herhangi bir Telegram botunu kullanamdan önce kendi durum tespitlerini yapmaları tavsiye edildi.

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