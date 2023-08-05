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  •   İlk 15 İçerisinde Bulunan Altcoin Dondu Kaldı! 5 Dolar Seviyesi Neden Aşılamıyor?

İlk 15 İçerisinde Bulunan Altcoin Dondu Kaldı! 5 Dolar Seviyesi Neden Aşılamıyor?

Özet

  • - Polkadot (DOT) fiyatı 5,23 dolar seviyesinin altına indi.
  • - DOT, fiyat düşüşünü yavaşlatarak toparlanma şansı yakaladı.
  • - Sosyal etkileşim artışı, DOT fiyatı üzerinde etkisini hissettiriyor.
12:05
5 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Polkadot‘un (DOT) fiyatının 5,23 dolar destek seviyesinin altına inmesi, 12 saatlik fiyat grafiğinde bir hafta süren değişken formasyonu sonlandırdı. Ancak, satış baskısı yavaşladı ve fiyatın 5 dolar psikolojik seviyede dengelenmesini sağlayarak boğalara toparlanmak için iyi bir şans sunmuş gibi göründü.

Fiyatta yaşanılabilecek başarılı bir yükseliş hareketi, Bitcoin‘in (BTC) 29.500 dolar fiyat seviyesini geri kazanmasına ve yazım saati itibariyle öncü kripto paranın yükseliş sinyalleri vermesine bağlı olabilir.

Polkadot (DOT) Kaç Dolar?

DOT fiyatı düşüşü yaşarken kripto paranın sosyallik bölgesinde parladığı görüldü. Bu durum, ağın artan sosyal etkileşimlerine ilişkin bir metrik raporuyla vurgulandı. Sosyal duyarlılığı artmaya devam ettikçe, bunun DOT’un fiyatı üzerinde bir etkisi de olabilir.

Satıcılar 1 Ağustos’ta 5,23 dolar  fiyat seviyesini elde ettikten sonra alıcılar hızla toparlanma girişiminde bulundu ve karşı hamle gerçekleştirdi. Ancak, fiyat yeni direnç seviyesinde bir reddedilmeyle karşılaştı. Böylece bu durum son 48 saat içinde %5’lik bir fiyat düşüşüne yol açtı. Tersine, düşüş momentumunun 5 dolarlık fiyat bölgesinde durgunlaşması, boğalara düşüş eğilimini tersine çevirme fırsatı da sunuyor olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafifçe 39’a yükseldi ve bu yükseliş güvenin yeniden canlandığının bir işareti oldu. Chaikin Para Akışı (CMF) da gelen sermaye girişlerini işaret etmek için +0,06’lık bir okuma ile sıfır bölgesinin üzerine çıktı.

Mevcut seviyelerden yükselişin tersine dönmesi, sürekli kazançların sağlanması için 5,23 dolar fiyat seviyesinin üzerinde bir kapanışı gerektirebilir. Bu seviyedeki bir başka fiyat reddi, DOT’un 4,4 dolar ile 4,6 dolar fiyat bölgesine doğru hareketi beraberinde getirecek uzun süreli kayıplar yaşadığını gösterebilir. Yazım saati itibariyle Polkadot (DOT) 4,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Vadeli İşlem Piyasasında Sessizlik

DOT’un yükseliş için bir fırsat sunmasına rağmen vadeli işlemler piyasasında çok az ya da hiç denilebilecek bir tepki görülmedi. Açık işlemlerin %52,1’ini oluşturan borsa long/short oranına short pozisyonlar hakim olmaya devam etti.

Dolayısıyla, yatırımcılar bir yükseliş toparlanmasına veya mevcut fiyat düşüşünün uzamasına yakalanmamak için yeni pozisyon açarken dikkatli olmaya devam edebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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