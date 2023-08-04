Bitcoin fiyatı bu akşam üst üste kötü haberlerle sarsılıyor. Tether hakkındaki FUD büyürken şimdi sıra DCG’de. Bloomberg konuya aşina iki kişiye dayandırdığı haberinde şirketin soruşturmayla karşı karşıya olduğunu iddia etti. Kriptonun en büyük çatı şirketi olan DCG milyarlarca dolarlık kripto para yönetiyor.

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Kripto Paralar Son Dakika

Ağustos ayında yaşanacak ve fiyatı etkileyecek önemli gelişmelerden bahsetmiştik. Bunun başında da Genesis ve DCG hakkında yaşanacak gelişmeler vardı. 2 Ağustos tarihine kadar ödeme planı açıklaması gereken şirket bunu yapamadı. Mahkeme süreyi 16 Ağustos tarihine erteledi. Kısa süre önce de Bloomberg içeriden kaynaklara dayandırdığı haberde NY Savcılığının DCG ve Genesis arasındaki ilişki nedeniyle dava açma hazırlığında olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz aylarda New York Başsavcısı Letitia James’in ofisinin, Ocak ayında iflas başvurusunda bulunan kripto para borç vereni Genesis’in eski yöneticilerinden bilgi talep ettiğini söyleyen kişiler, soruşturmanın kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin verilmemesini istedi. Bu kişilerden biri, Genesis’in eski baş risk sorumlusu Michael Patchen’in kısa süre önce sorgulandığını da söyledi.

Brooklyn’deki federal savcılar ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu halihazırda Genesis ve ana şirketi DCG’de soruşturmalar yürütüyor ve potansiyel tanıklarla görüşme talep ediyor. DCG’den bir sözcü, şirketin talep üzerine düzenleyicilere ve soruşturma kurumlarına yardımcı olduğunu söyledi.

Bir zamanlar 10 milyar dolar değer biçilen DCG, geçen yıl şirketin Genesis Global Capital’den yaklaşık 575 milyon dolar kredi aldığını açıkladı. DCG’nin kurucusu ve icra kurulu başkanı Silbert, geçtiğimiz Kasım ayında hissedarlara gönderdiği bir mektupta, Three Arrows’un iflasıyla ilgili olarak Genesis’in yükümlülüklerini üstlenmek üzere ana şirketin devreye girmesiyle ortaya çıktığını söylediği 1,1 milyar dolarlık bir senede atıfta bulundu.