80 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle USDT dünyanın en büyük stablecoini ve yakında işler karışacak. Fiyat 1 doların altına indi bunun sebebi son 1 haftada yaşanan şeyler. Binance CEO’sunun hafta içi yaptığı açıklamaları sizlerle son dakika olarak paylaşmıştık. İşler tam olarak bundan sonra karıştı. Şimdi Kraken duyurusuyla daha da kaotik bir ortam oluşuyor.

Tether Haberleri

Kripto para yatırımcılarının yakından tanıdığı Adam Cochran dün Tether etrafında devam eden olumsuzlukla alakalı önemli bir detaya değindi. Geçtiğimiz aylarda Binance botlarının DAI karşılığında yüz milyonlarca dolar değerinde USDT sattığını söyleyen Cochran likidite havuzundaki bozulmaya dikkat çekiyor. O günlerde bu durum ciddi bir soruna yol açmıştı.

“USDT -> DAI’yi toplu olarak takas eden adres Binance tarafından finanse edilmektedir ve USDT’yi toplu olarak satan birden fazla adrese sahiptir. Bu, geçen yıl boyunca USDT ile etkileşime giren uzun bir adres zinciri. Adresler yaklaşık 100 gün önce gelen USDT’yi DAI ile değiştirmeye başladı. Kullandıkları adreslerin türü. Birçoğu Tether’i DAI’ye atıyor. Bu tweet’te bahsedilen adres, Binance’ten BUSD gibi varlıkları alıp bunları itfa etme ya da Tether’a satma (dondurulamaz DAI) ve bunu bölmek için birden fazla adrese yönlendirme gibi benzer bir model izliyor. Bu aylardır gerçekleşiyor ve bir kayıpla sonuçlanıyor, bu yüzden otomatik piyasa yapma araçları olamaz. Ve bazı nedenlerden dolayı satıcı son 24 saat içinde gerçekten hızlandı.”

Eğer stablecoin likidite havuzuna daha fazla USDT boşaltılırsa bu dengeleri önceki aylarda olduğu gibi bozabilir. Daha kötüsü bu agresif satışlar yakında Tether hakkında ortaya çıkacak büyük bir FUD’a hazırlık da olabilir.

Hafta için Binance CEO’su CZ katıldığı AMA (bana her şeyi sor) etkinliğinde Tether’ı ağır biçimde eleştirmişti. Aynı dönemde stablecoinlerin aslında sabit olmadığından bahseden bir paylaşım da yaptı.

Kripto Paralar Düşebilir

Bot satışları bir yandan devam ederken aynı zamanda Kraken önemli bir sorunla karşı karşıya. Müşterileri Deltec Bank aracılığıyla para yatırma/çekme işlemi yapamıyor. Bu konuyu kritik hale getirense aynı bankanın Tether’ın en büyük bankacılık ortağı oluşudur. Evet, Bahamalar merkezli ve yatırımcılar için bu tarz ufak görünen aksaklıklar bugünlerde onları çok daha fazla tedirgin ediyor.

Tether sadece rezerv tasdik raporları yayınlıyor. CZ ve diğerleri onu bu yüzden eleştirirken borsaların da farklı bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Onlar da mali tablolarını itibarlı denetim şirketlerinin incelemesine sunmuyor. Ancak CZ tarafından direkt olarak hedef alınan USDT hali hazırda 80 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasanın en büyüğü. Yani USDT itfalarında yaşanacak devasa artışlar ve oluşabilecek likidite sorunu beraberinde tüm kripto para piyasasını dibe gönderebilecek cinste. Eğer böyle bir şey olursa Bitcoin için korkulan 15.000 dolarlık hedefler gerçeğe dönüşebilir.

Tether CTO’su ise bu hafta tüm suçlamalara rağmen güçlü olduklarını ve rakiplerinin destekleyen bazı şirketlerin kendilerini hedef aldığını iddia etti. Burada üstü kapalı şekilde suçladığı Binance CEO’suydu.

Şimdilik hava oldukça puslu ve kripto para yatırımcıları fırtınadan önceki sessizliğin ortasında olabilir. Bu aşamada stablecoin risklerinin bölünmesi olası telafi edilemez kayıpların önlenmesi için yararlı olabilir. Daha fazla detay ortaya çıktıkça buradan paylaşmaya devam edeceğiz.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 29.000 doları test ederek kanlı bir hafta sonuna hazırlanıyor gibi görünüyor.