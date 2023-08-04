YouTube’daki önde gelen kripto para kanalı Coin Bureau‘nun sunucusu ve kripto para analisti Guy Turner, tartışmaların odağındaki altcoin projesi Worldcoin’in (WLD) bir yıl içinde çökebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Analist Projenin Geleceğinden Endişe Duyuyor

Kripto para analisti Guy Turner, yayımladığı son videoda iris tarama teknolojisini kullanan yapay zeka tabanlı altcoin’in vaatlerini yerine getiremeyeceğinden duyduğu endişeyi ifade ederek yatırımcıları uyardı.

Analist, “Tartışmaların odağındaki altcoin projesi, verdiği kripto para karşılığında merkeziyetsiz bir dijital kimlik olduğunu iddia ettiği şeyi geliştirmek için şimdiye kadar dünya çapında iki milyondan fazla gözü taradı. Doğal olarak Worldcoin hakkında birden fazla endişe kaynağı ve farklı görüşler var ve projenin yerel varlığının bir sonraki büyük şey mi yoksa başka bir VC (risk sermayesi) vurgunu olup olmadığı konusunda spekülasyon sıkıntısı yok.” dedi.

Bugünün Yatırımcıları Projeyi Çökertebilir

Turner, kurucuları arasında viral yapay zeka sohbet robotu OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman‘ın da bulunduğu Worldcoin projesinin yerel varlığı WLD token’in bir yıl içinde vadettiği faydayı sağlayamaması halinde projenin neden olduğu hype’ın söneceği ve ardından fiyatının çökebileceğini ekledi.

Coin Bureau’nun sunucusu, projenin tanıtım belgesinde token’in sağlayacağı faydayı kullanıcı topluluğunun belirleyeceğinin belirtilmesine rağmen Worldcoin topluluğunun şu anda bunu yapmasının bir yolu olmadığını belirterek şunları söyledi:

Talep faktörlerinin yok olmasıyla projeyi çevreleyen hype’ın azalmasının bir araya gelmesiyle World ID kullanıcılarından ve Worldcoin Vakfı’ndan gelen az miktardaki yeni arz fiyatı baskı altına almak için yeterli olabilir. Bir yıl içinde proje tatmin edici bir hizmet sunmayacak olursa diğer WLD yatırımcıların yapacakları satışlar projenin çökmesiyle sonuçlanabilir.

CoinMarketCap verileri WLD token’in son 24 saatte yüzde 0,34 düşüşle 2,29 dolardan işlem görüyor. Lansmanından kısa bir süre sonra, 24 Temmuz’da 3,58 dolara çıkarak rekor kıran altcoin, güncel fiyatlarla bu rekorunun yüzde 35,98 altında fiyatlanıyor.